«Барса» про Пепа: «Чемпион однажды – чемпион навсегда»

«Барселона» поздравила Пепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

«Чемпион однажды – чемпион навсегда», – написали в твиттере каталонского клуба, выложив фото с трофеем чемпионов, который он взял с «Барсой».

Напомним, Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами. Он выигрывал их с «Барселоной» и «Манчестер Сити».

Гвардиола выиграл 35-й трофей в тренерской карьере и 14-й – за 7 лет в «Ман Сити»