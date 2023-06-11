«Барса» про Пепа: «Чемпион однажды – чемпион навсегда»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Барселона» поздравила Пепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

«Чемпион однажды – чемпион навсегда», – написали в твиттере каталонского клуба, выложив фото Пепа с трофеем Лиги чемпионов, который он взял с «Барсой».

Напомним, Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами. Он выигрывал их с «Барселоной» и «Манчестер Сити».

Гвардиола выиграл 35-й трофей в тренерской карьере и 14-й – за 7 лет в «Ман Сити»

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67 комментариев

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usman703
Ответ Los Galácticos
Но стоит признать что эти два финала Сити это худшие игры в истории финалов ЛЧ.
Ливерпуль-Тоттенхэм был вообще скучнейшим по накалу
+68
0
+68
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Fan of Sport
Теперь очередь самой Барселоны возвращать прежние позиции в ЛЧ, нужно снова заработать уважение не только в Испании, но и в Европе, выйти из группы и достойно провести плей-офф.
+52
-5
+47
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Дмитрий Снегирёв
Красиво
+37
-5
+32
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Universal1000
Лучший на все времена!
+17
-4
+13
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Мадина Уйгурова
а с кем там в концовке матча Индзаги чуть не подрался
+10
-2
+8
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Маратбек Абакиров
Ответ Witch64
Болею за Барсу, но они уже меня бесят своим подхалимством 😂 Жаль, что слова расходятся с делом
не понимаю тебя, Пеп где бы не играл, это свой пацан! и будем поддерживать его всегда! точно так же с другими Легендами клуба...
+9
-1
+8
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Раиль Гайнетдинов
Просто гений футбола, чтобы там не говорили 🔥👍🏻⚽️
+8
0
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Эксперимент
Ответ Los Galácticos
Но стоит признать что эти два финала Сити это худшие игры в истории финалов ЛЧ.
Ахаха, что еще не придумают фанаты других клубов чтобы принизить великое достижение Сити)
+8
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Владимир Владимирович
На месте МС мог быть МЮ, если бы красные в своё время нормально пошевелились . Много раз Сэр Фергюсон намекал что хотел бы Гвардиолу когда то видеть в МЮ, и сам Гвардиола был бы рад, уж зарплату шейхов и глэйзер мог себе позволить
+7
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Los Galácticos
Но стоит признать что эти два финала Сити это худшие игры в истории финалов ЛЧ.
Был бы в соперниках Ливерпуль , тогда это могли быть лучшие финалы в истории
Мало кто сыграет в атаку с Сити
+6
-1
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Bazilic
Через пару лет ждем домой)
+7
-2
+5
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Совесть Черданцева
Ответ DolJun
ага, как и месси) пеп еще до того как чави согласился сказал что в фк мем обратно не поедет)
Какое отношение Пеп имеет к Челси?
+6
-1
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Akezhan Kutvarov
Ответ Los Galácticos
Но стоит признать что эти два финала Сити это худшие игры в истории финалов ЛЧ.
Матч Ливерпуль-Тотенхэм был лучше, красивее, интригующе?
+4
-1
+3
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Лука Стабровский
просто поздравили свою легенду с победой, но хейтерки как всегда видят в этом подвох
+2
0
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Леван Мкртчян
Ответ Мадина Уйгурова
а с кем там в концовке матча Индзаги чуть не подрался
С манекеном Лукаку
+2
0
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bel01
На клубном уровне Пеп феноменален.
Очень хотелось бы посмотреть на его работу в сборной на ЧМ (Испании или Германии).
+1
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AnMe
Пеп тот еще шарлатан
Заслужил
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Valix
Великие слова! Пеп достоин!
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Witch64
Ответ Маратбек Абакиров
не понимаю тебя, Пеп где бы не играл, это свой пацан! и будем поддерживать его всегда! точно так же с другими Легендами клуба...
Конечно, я поддерживаю Пепа, я здесь говорю про официальных лиц Барсы, которые на словах семья и тому подобное, но на деле они не всегда следуют своим идеалам в последнее время. И с теми же Месси и Гвардиолой не всегда вели себя безупречно
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Madhamish
Ответ Nohcho Kurbanov
С такой сеткой как и у Интера, почему бы и нет
Потому что Барселона в этом году играет отвратительно и все большие матчи проиграла.
На классе только какой-нить Эльче могут задавить, с более менее классной командой не получается.
Против МЮ выглядели вообще бледно, а Порту и Бенфика не сильно ниже классом. В прошлом году Бенфика уделала Барселону Хави. Потому что это не тренер, а гумно на палочке, которое не понимает, во что хочет играть или понимает. но не может донести до футболистов.
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Pb-SE
Ответ Владимир Владимирович
На месте МС мог быть МЮ, если бы красные в своё время нормально пошевелились . Много раз Сэр Фергюсон намекал что хотел бы Гвардиолу когда то видеть в МЮ, и сам Гвардиола был бы рад, уж зарплату шейхов и глэйзер мог себе позволить
В то же самое лето, когда Сити подписал Пепа, МЮ подписал Моуринью. И купил ему Погба.
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Greenalem
Ответ Владимир Владимирович
На месте МС мог быть МЮ, если бы красные в своё время нормально пошевелились . Много раз Сэр Фергюсон намекал что хотел бы Гвардиолу когда то видеть в МЮ, и сам Гвардиола был бы рад, уж зарплату шейхов и глэйзер мог себе позволить
Это могло произойти ещё в 2013. Там проблема была в том, что решение Фергюсона уйти произошло уже после того, как Гвардиола согласился на работу в Баварии. Там они буквально на несколько недель разминулись. Гвардиола хотел, но он не хотел нарушать договор с немцами. Ферги принял решение уйти из-за болезни жены, поэтому все было спонтанно и не запланировали смену тренера заранее. Произойди это все на пару месяцев раньше, Пеп вполне мог попасть в МЮ сразу после Фергюсона.
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Bazilic
Ответ Fan of Sport
Теперь очередь самой Барселоны возвращать прежние позиции в ЛЧ, нужно снова заработать уважение не только в Испании, но и в Европе, выйти из группы и достойно провести плей-офф.
Тут не все от Барсы зависит
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Маратбек Абакиров
Ответ Witch64
Конечно, я поддерживаю Пепа, я здесь говорю про официальных лиц Барсы, которые на словах семья и тому подобное, но на деле они не всегда следуют своим идеалам в последнее время. И с теми же Месси и Гвардиолой не всегда вели себя безупречно
ты бы уточнил конкретный людей друг. а ведь Барселона это не только нынешнее руководства. ниче придет время и мы выиграем и пепе будет поздравлять!
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Fan of Sport
Ответ llolishe
Комментарий удален модератором
А что сегодня было не так? Реально интересно
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