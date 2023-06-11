«Барса» про Пепа: «Чемпион однажды – чемпион навсегда»
«Барселона» поздравила Пепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.
«Чемпион однажды – чемпион навсегда», – написали в твиттере каталонского клуба, выложив фото Пепа с трофеем Лиги чемпионов, который он взял с «Барсой».
Напомним, Гвардиола стал первым тренером с двумя треблами. Он выигрывал их с «Барселоной» и «Манчестер Сити».
Гвардиола выиграл 35-й трофей в тренерской карьере и 14-й – за 7 лет в «Ман Сити»
Мало кто сыграет в атаку с Сити
Очень хотелось бы посмотреть на его работу в сборной на ЧМ (Испании или Германии).
Заслужил
На классе только какой-нить Эльче могут задавить, с более менее классной командой не получается.
Против МЮ выглядели вообще бледно, а Порту и Бенфика не сильно ниже классом. В прошлом году Бенфика уделала Барселону Хави. Потому что это не тренер, а гумно на палочке, которое не понимает, во что хочет играть или понимает. но не может донести до футболистов.