Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Он делал их с «Барсой» и «Ман Сити»

Пеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.

В субботу каталонец сделал требл с « », одержав победу в Лиге чемпионов. Ранее «Сити» в этом сезоне победил в АВЛ и завоевал Кубок Англии.

также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с «Барселоной» он взял Лигу чемпионов, и Кубок Испании.