Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Он делал их с «Барсой» и «Ман Сити»
Пеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.
В субботу каталонец сделал требл с «Манчестер Сити», одержав победу в Лиге чемпионов. Ранее «Сити» в этом сезоне победил в АВЛ и завоевал Кубок Англии.
Гвардиола также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с «Барселоной» он взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.
Месси наконец взял ЧМ и доказал, что он величайший игрок в истории.
Гвардиола наконец взял ЛЧ не с Барсой и второй требл, доказав, что он лучший тренер в истории.
Мораль: никогда не сдавайтесь!
2020: Бавария - ПСЖ 1-0
2021: Челси - Манчестер Сити 1-0
2022: Реал Мадрид - Ливерпуль 1-0
2023: Манчестер Сити - Интер 1-0
Сегодняшний финал - это логическая точка.
Интер был хорош.
Хевертц
Винисиус
Родри
довольно скромные решалы)
Моменты Интера-обычный навал и невроз защитников СИти.Какого то тренерского переигрывания тут нет.
Во втором тайме Интер вообще поплыл.