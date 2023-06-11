Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Он делал их с «Барсой» и «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Барселона Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.

В субботу каталонец сделал требл с «Манчестер Сити», одержав победу в Лиге чемпионов. Ранее «Сити» в этом сезоне победил в АВЛ и завоевал Кубок Англии.

Гвардиола также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с «Барселоной» он взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

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191 комментарий

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angliiskiilion
великий, лучший тренер 21 века
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bulldozer
Удивительный сезон получился.

Месси наконец взял ЧМ и доказал, что он величайший игрок в истории.

Гвардиола наконец взял ЛЧ не с Барсой и второй требл, доказав, что он лучший тренер в истории.

Мораль: никогда не сдавайтесь!
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Barca_mania
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Лучший тренер в истории футбола. Теперь официально!
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rigobersong
Ответ bulldozer
Удивительный сезон получился. Месси наконец взял ЧМ и доказал, что он величайший игрок в истории. Гвардиола наконец взял ЛЧ не с Барсой и второй требл, доказав, что он лучший тренер в истории. Мораль: никогда не сдавайтесь!
Просто Должун мотивировал каждый день Пепа, и Пеп не мог подвести своего фаната!:))
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Мадина Уйгурова
Лучший тренер в истории в плане идей и своего стиля. Не понимаю тех, кто пишет, что Моуриньо, который только 1 сезон в своих клубах показывает результат лучше чем Пеп, машина, который больше 10 лет творит тотальный футбол
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Валентина Посылаева
Шах и Мат
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yumurta
Ответ angliiskiilion
великий, лучший тренер 21 века
в истории
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angliiskiilion
кстати, последние 4 финала ЛЧ:

2020: Бавария - ПСЖ 1-0
2021: Челси - Манчестер Сити 1-0
2022: Реал Мадрид - Ливерпуль 1-0
2023: Манчестер Сити - Интер 1-0
+33
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Норм Чувак
Абсолютно заслуженно, щас вылезут некоторые и скажут что Интер был лучше, но у Интера была сетка уровня ЛЕ, условный Милан с которым они играли аж в полуфинале не намного сильнее Лейпцига, с которым Сити в 1/8 играл, ну а таких команд как Бавария и Реал у итальянцев и близко не было
+31
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Большое сердце Неймара
Пеп знатно поджог #ердаки хейтерам
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pit4er
Сити начинал как худший из мешков, без пользы скупая пачками нападающих вроде Робиньо, Жо, Беллами, Роке Санта Круса, Йоветича, Бони, Негредо. Молодцы, что доверились Пепу и выиграли финал ЛЧ вообще без нападающего
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+14
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mr kovalsky
Гвардиола поистине великий тренер
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rigobersong
Величайший тренер в истории футбола!:)) Рад за Пепа!:)) Хотя ему в принципе и нечего было доказывать:)
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h9zbx6jdsd
Великое достижение
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Евгений Цыбулин
Ответ Мадина Уйгурова
Лучший тренер в истории в плане идей и своего стиля. Не понимаю тех, кто пишет, что Моуриньо, который только 1 сезон в своих клубах показывает результат лучше чем Пеп, машина, который больше 10 лет творит тотальный футбол
Пеп закрыл гештальт с Сити!)Прошел еще раз эту игру,на сложности "супер-профи")
+10
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Burel
Ответ Мадина Уйгурова
Лучший тренер в истории в плане идей и своего стиля. Не понимаю тех, кто пишет, что Моуриньо, который только 1 сезон в своих клубах показывает результат лучше чем Пеп, машина, который больше 10 лет творит тотальный футбол
при чём тут вообще давно сбитый автобусник
+14
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Акира_1
Пеп все-таки преодолел свои комплексы и выиграл наконец кубок ЛЧ.
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Alexey Smit
Сити выиграл ЛЧ еще в сетке, обыграв Баварию и Реал.
Сегодняшний финал - это логическая точка.
Интер был хорош.
+6
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Fernando313
Ответ angliiskiilion
кстати, последние 4 финала ЛЧ: 2020: Бавария - ПСЖ 1-0 2021: Челси - Манчестер Сити 1-0 2022: Реал Мадрид - Ливерпуль 1-0 2023: Манчестер Сити - Интер 1-0
Только Ман Сити дважды за это время
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Dastan Zhapar Uulu
Действительно лучший тренер современности. Станет лучшим в истории когда завершит карьеру. Он единственный кто выиграл трэбл с двумя командами из разных стран. Просто гений
+8
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Экспертное мнение
Ответ angliiskiilion
кстати, последние 4 финала ЛЧ: 2020: Бавария - ПСЖ 1-0 2021: Челси - Манчестер Сити 1-0 2022: Реал Мадрид - Ливерпуль 1-0 2023: Манчестер Сити - Интер 1-0
Коман
Хевертц
Винисиус
Родри

довольно скромные решалы)
+6
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Максим Левицкий
Это достижение никто не превзойдет. Пеп по праву считается величайшим тренером в истории по мнению всех аналитиков, экспертов, игроков, тренеров и болельщиков футбола.
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Экспертное мнение
Надеюсь, сегодня все увидели насколько скромная команда Ман Сити по классу? Нейтральный стадион, ответственный матч, и сразу видно что Ман Сити не превосходит по классу даже игроков Интера. В Барсе был высочайший класс +Пеп. Этот же Сити чисто тренерский продукт, просто иллюзия АПЛ вводит зрителей в заблуждение, людям кажется, что с такими скромными игроками там доминировать невозможно, но на самом деле Пеп именно это и делает, потому что в лиге где может стать чемпионом даже Лестер, это вполне выполнимая задача. Насколько легко Ман Сити в АПЛ, настолько сложно в ЛЧ.
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ander9
Ответ Святослав Федорович
в тренерской дуэли Пеп проиграл. Симоне его переиграл, но как сказал сам Гварлиола "Тренеры не забивают". Я фанат Милана 20 лет, но солидарно с Адриано Галиани болел за врагов из Интера. Что должен сделать тренер, чтобы его игрок после ошибки вратаря отдал на пустые ворота на Лукаку, а не пытался пробить (а Лаутаро бил)? Как Лукаку, стоя в центре вратарской бьёт во вратаря, когда 7-метровые ворота открыты? Интер проиграл и проиграли нападающие его. Таких моментов у Сити и близко не было...
У Сити,Фоден должен был забивать второй.
Моменты Интера-обычный навал и невроз защитников СИти.Какого то тренерского переигрывания тут нет.
Во втором тайме Интер вообще поплыл.
+5
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Сити конешно заслужил. Холанд просто дерево в важных матчах! Да он бооольшооой бомбардир но он никак незаслуживает ЗМ. ЗБ да. Эрлинг - просто разочорвал!
+4
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