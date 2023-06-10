Клубы АПЛ выиграли 3 из 5 последних ЛЧ. Всего у них 15 побед, у Испании – 19

Теги Интер Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Ла Лига рейтинги Пеп Гвардиола Футбол

Английская команда в 3-й раз за 5 лет выиграла Лигу чемпионов.

Сегодня «Манчестер Сити» одолел «Интер» (1:0) в финале. В 2021 году победителем стал «Челси», в 2019-м – «Ливерпуль.

Всего у Англии 15 трофеев. 11 раз английские команды уступали в финале.

Лидирует по победам в Лиге чемпионов Испания – 19 раз. У Италии 12, у Германии – 8.

 

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68 комментариев

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error505
А клубы Серии А проиграли 3 из 3 финалов)
+74
-3
+71
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Давид Agabekyan
Гвардиола должен отправить медаль Лукаку. Лучший игрок матча
+34
-4
+30
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Born is the King
АПЛ против Реала. Коротко о ЛЧ
+36
-7
+29
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Jurgen Klinsmann
Ответ Жалько Печалич
Отскочил мешок
мансити заслужил по совокупности нескольких сезонов, но интер тоже молодцы конечно очень здорово играли.
+17
-2
+15
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angliiskiilion
Ответ error505
А клубы Серии А проиграли 3 из 3 финалов)
итальянские клубы сделали требл в еврокубках, но есть нюанс...
+18
-3
+15
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Liverpool_YNWA
Поздравляю Ман Сити. Потрясающий сезон((
+10
0
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Born is the King
АПЛ против Реала. Коротко о ЛЧ
у апл 6 разних клубов есть лч а у ла лиги 2 командах вот почему апл интересно смотрет
+9
-2
+7
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Rabbia
Одно слово: Лукаку
+7
0
+7
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Ar41
Поздравления Сити, Пепу и болельщикам!
Но Интер был великолепен и превзошел все мои ожидания! Прекрасный финал
+6
0
+6
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QWertY
Плюс еще одна английская команда с кубком ЛЧ. Больше всех победителей из одной страны!
АПЛ > все остальные
+7
-2
+5
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Mikel Dominator Arteta
Ответ DolJun
в испании две команды)
У Гюндогана абонемент на иммунитет против жёлтых?
+8
-3
+5
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Lose Yourself
Ответ Aleksandr Dubovik
Пхахаха а то Лео вообще играл в этой ЛЧ😂😂😂
против Баварии вроде пешком походил
+5
-1
+4
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Джек Токтошакунов
Отличное решение Гвардиолы выпустить Лукаку
+4
0
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Buharoid
Ответ Евгений Лифшиц
Жеребьевка четвертьфиналов в этом году - это нечто
При чем тут жеребьевка, если Интер сыграл с Сити лучше, чем Бавария и Реал вместе взятые.
+4
0
+4
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ман сити фейк
Ответ Born is the King
АПЛ против Реала. Коротко о ЛЧ
В итоге Интер был настоящим соперником Сити. А Реала катком уничтожили
+4
-1
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Aleksandr Dubovik
Ответ bel01
За что? Норвега вообще не было на поле ни в полуфиналах, ни в финале. Лео - вне конкуренции.
Пхахаха а то Лео вообще играл в этой ЛЧ😂😂😂
+4
-1
+3
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Питер Пэн
Ответ ман сити фейк
Испанцы не так уж и доминируют
У испанцев всего 2 клуба, которые побеждали в Кубке/Лиге Чемпионов. У Англии с учетом Сити - таких уже 6 (Астон Вилла, Ливерпуль, Нотингем Форест, МЮ, Челси)
+2
0
+2
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Arthur Jacob
Ответ angliiskiilion
итальянские клубы сделали требл в еврокубках, но есть нюанс...
У итальянских клубов просто нет владельцев чей клубный бюджет - это бюджет государства
+2
0
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Lazizbek Gulyamov
Хуже Лукаку только был Кариус
+2
0
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Alexander p.
Ответ Born is the King
АПЛ против Реала. Коротко о ЛЧ
АПЛ против кабинета ты хотел сказать))
+3
-1
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DolJun
в испании две команды)
+6
-5
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Mikel Dominator Arteta
Судья думаю где-то лямов 10+ сегодня поднял. Тупо закрывал глаза на фолы Сити
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-5
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Висита Эльмурзаев
Ответ Born is the King
АПЛ против Реала. Коротко о ЛЧ
сити против реала 4:0
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Этот Райола хочет денег
Тебаса в отставку. Иначе Ла Лига окончательно проиграет Премьер Лиге
+1
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ман сити фейк
Испанцы не так уж и доминируют
+1
0
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