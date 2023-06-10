Клубы АПЛ выиграли 3 из 5 последних ЛЧ. Всего у них 15 побед, у Испании – 19

Английская команда в 3-й раз за 5 лет выиграла Лигу чемпионов.

Сегодня « » одолел « » (1:0) в финале. В 2021 году победителем стал « », в 2019-м – « .

Всего у Англии 15 трофеев. 11 раз английские команды уступали в финале.

Лидирует по победам в Лиге чемпионов – 19 раз. У Италии 12, у Германии – 8.