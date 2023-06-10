«Ман Сити» подал 1-й угловой в финале ЛЧ на 65-й минуте. На 68-й Родри открыл счет в матче с «Интером»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Джон Стоунз Бернарду Силва Родри Алессандро Бастони Футбол

«Ман Сити» подал первый угловой в финале ЛЧ только на 65-й минуте.

Бернарду Силва продвинулся к штрафной «Интера», нашел пасом Джона Стоунза, но Алессандро Бастони заблокировал попытку прострела и отправил мяч на угловой.

Отметим, что «Манчестер Сити» открыл счет вскоре после углового – хавбек Родри забил ударом из-за пределов штрафной.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (1:0, второй тайм).

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
За то уже забил. Но интер приятно удивил
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Любимчик Гвардиолы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem89S
Донный финал, худший за последние годы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mike Fly
крайне незрелищный матч. обе команды показывают примитивный, бей-беги футбол. игроки здоровые амбалы с почти полным отсутствием техники. самое убогое полено - Лукаку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Дорохин
Получите и распишитесь лучшая команда мира Манчестер Сити!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ deadjoker
За то уже забил. Но интер приятно удивил
за что ? учи русский язык
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий