«Ман Сити» подал 1-й угловой в финале ЛЧ на 65-й минуте. На 68-й Родри открыл счет в матче с «Интером»

«Ман Сити» подал первый угловой в финале ЛЧ только на 65-й минуте.

продвинулся к штрафной « », нашел пасом , но заблокировал попытку прострела и отправил мяч на угловой.

Отметим, что «Манчестер Сити» открыл счет вскоре после углового – хавбек забил ударом из-за пределов штрафной.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « » (1:0, второй тайм).