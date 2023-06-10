«Ман Сити» подал 1-й угловой в финале ЛЧ на 65-й минуте. На 68-й Родри открыл счет в матче с «Интером»
«Ман Сити» подал первый угловой в финале ЛЧ только на 65-й минуте.
Бернарду Силва продвинулся к штрафной «Интера», нашел пасом Джона Стоунза, но Алессандро Бастони заблокировал попытку прострела и отправил мяч на угловой.
Отметим, что «Манчестер Сити» открыл счет вскоре после углового – хавбек Родри забил ударом из-за пределов штрафной.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (1:0, второй тайм).
9 комментариев