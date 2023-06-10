У «Интера» 1 удар в створ в 1-м тайме финала ЛЧ, у «Сити» – 2. Владение и точность передач лучше у команды Пепа

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Ман Сити» превосходит «Интер» по статистическим показателям после 1-го тайма финала ЛЧ.

Команды нанесли по 4 удара за первые 45 минут, игроки «Сити» дважды попали в створ ворот соперника, миланцы – 1 раз.

«Горожане» больше владели мячом – 60% против 40%. Единственный угловой подал «Интер».

Футболисты «Ман Сити» отдали 302 паса (275 – точные, 91%), игроки «нерадзурри» – 187 (157 – точные, 84%).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0, перерыв).

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38 комментариев

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Отец Абду
Бейл: лучшим игроком финала ЛЧ станет Де Брюйне...

Ну спасибо тебе уэльский Черданцев, всё испортил
+47
-4
+43
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pit4er
Игра была равна...
+29
-6
+23
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ОттоДракула
Уже который финал Лч не футбол, а г-но.
+23
-3
+20
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& Co1366
Игра - тягомотина.
+16
-3
+13
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ОттоДракула
Ответ Barca_mania
поставил немалые деньги на Сити. не подведите💪
200 рублей и бутерброд с сыром?
+8
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Андрей Хенто
Ответ pit4er
Игра была равна...
Ну тут еще и качественно газона сказывается, просто кошмар. К финалу абсолютно не подготовились. Вот и травму важнейший игрок получил из-за него, да и пару игроков очень неудачно подскользнулись. Поле вносит свои коррективы в игру, однозначно.
+9
-4
+5
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Леван Мкртчян
Нахрен проводить финал лч на стадионах, где организаторы элементарно не могут подготовить поле.
Ужасный газон, мало того что мяч вязнет не давая возможности играть в комбинационный футбол, так еще поляна , как-будто бы, просто создана для получения футболистами травм
+6
-2
+4
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Гамарджоба Генацвале
- Алло, Володька, где разгром от Сити?
+4
0
+4
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Александр Богданов
Ответ Отец Абду
Бейл: лучшим игроком финала ЛЧ станет Де Брюйне... Ну спасибо тебе уэльский Черданцев, всё испортил
Он просто назвал самый попсовый вариант, по сути
+4
0
+4
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pit4er
Ответ Андрей Хенто
Ну тут еще и качественно газона сказывается, просто кошмар. К финалу абсолютно не подготовились. Вот и травму важнейший игрок получил из-за него, да и пару игроков очень неудачно подскользнулись. Поле вносит свои коррективы в игру, однозначно.
Да, писал уже, что зря Стамбулу отдали финал. Там ещё дорожки огромные, с трибун ничего не видно. Зато технические зоны огромные, Пеп к концу матча километров 7 набегает)
+3
0
+3
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Владимир Данилов
Между тем, Кокорин, будучи игроком "Фиорентины", за 15 минут в одиночку наносил столько же ударов, сколько весь "Интер" за первый тайм. Ещё есть вопросы, кому должен достаться золотой мяч?
+3
0
+3
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
любой из финалов 2016-2018
Ты хоть смотрел эти финалы, особенно 4:1 с «Юве», хейтер? Зубы скрипят?
+2
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Alex Alex
Ответ ОттоДракула
Уже который финал Лч не футбол, а г-но.
очень скучные финалы ЛЧ
последний интересный был немецкий когда
+3
-1
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BeliyYY
Первый раз болею за итальянскую команду в финале лч
+2
-1
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Не плачь, я знаю что ты за Интер сегодня болеешь)
Мальчик, я болею только за «Реал», и болею больше, чем ты живёшь, и я не бегаю от клуба к клубу, как ты :)
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JENNINGS
Ответ Отец Абду
Бейл: лучшим игроком финала ЛЧ станет Де Брюйне... Ну спасибо тебе уэльский Черданцев, всё испортил
Скорее, валлийский барсамания )))
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Тюменский медвежонок
Ответ Гамарджоба Генацвале
- Алло, Володька, где разгром от Сити?
как же он орал целый час в студии что будет 5-0 в пользу Сити, аж слюнями плевался
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Газонокосильщик Хави
Ответ Отец Абду
Бейл: лучшим игроком финала ЛЧ станет Де Брюйне... Ну спасибо тебе уэльский Черданцев, всё испортил
Кстати да)))
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Ноно Гомес
Напомнило Челси 2012г против Баварии в финале, тоже пропустили и думали все... Потом на тебе Дрогбааааа
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v7zjq65jtq
лу кака…
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zer
Пока скучнейший финал. Неделю назад в Ле был бодрее
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Игорь М.
Холанд конкурент Месси на ЗМ? Сегодня от Эрлинга нет толку. Играя за более дорогую и более сильную команду, он растворяется.
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Ludvig Markarov
Прочтите господа -товарищи ,но в этой битве Давида и Голиафа, Интер великолепен, хотя и проигрывает.
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CopaAmerica
Сити как будто всю неделю пухал
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М.Ю!!!
Холанд это пипец ,он только внутри штрафной играть может ?
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