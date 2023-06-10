У «Интера» 1 удар в створ в 1-м тайме финала ЛЧ, у «Сити» – 2. Владение и точность передач лучше у команды Пепа
«Ман Сити» превосходит «Интер» по статистическим показателям после 1-го тайма финала ЛЧ.
Команды нанесли по 4 удара за первые 45 минут, игроки «Сити» дважды попали в створ ворот соперника, миланцы – 1 раз.
«Горожане» больше владели мячом – 60% против 40%. Единственный угловой подал «Интер».
Футболисты «Ман Сити» отдали 302 паса (275 – точные, 91%), игроки «нерадзурри» – 187 (157 – точные, 84%).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0, перерыв).
Ну спасибо тебе уэльский Черданцев, всё испортил
Ужасный газон, мало того что мяч вязнет не давая возможности играть в комбинационный футбол, так еще поляна , как-будто бы, просто создана для получения футболистами травм
последний интересный был немецкий когда