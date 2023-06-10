У «Интера» 1 удар в створ в 1-м тайме финала ЛЧ, у «Сити» – 2. Владение и точность передач лучше у команды Пепа

«Ман Сити» превосходит «Интер» по статистическим показателям после 1-го тайма финала ЛЧ.

Команды нанесли по 4 удара за первые 45 минут, игроки «Сити» дважды попали в створ ворот соперника, миланцы – 1 раз.

«Горожане» больше владели мячом – 60% против 40%. Единственный угловой подал «Интер».

Футболисты « » отдали 302 паса (275 – точные, 91%), игроки «нерадзурри» – 187 (157 – точные, 84%).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « » (0:0, перерыв).