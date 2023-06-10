Фанат «Сити» потерял сознание на финале ЛЧ с «Интером». Ему дали кислородную маску и вынесли на носилках
Болельщику «Манчестер Сити» стало плохо на стадионе во время финала Лиги чемпионов.
Журналист i Сэм Каннингэм, сообщает, что фаната «Ман Сити» вынесли с Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле на носилках.
Болельщик потерял сознание, и медперсонал арены дал ему кислородную маску.
Отметим, что фанаты позвали на помощь стюардов.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0, второй тайм).
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