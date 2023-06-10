Фанат «Сити» потерял сознание на финале ЛЧ с «Интером». Ему дали кислородную маску и вынесли на носилках

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Олимпийский стадион Ататюрка Здоровье Футбол

Болельщику «Манчестер Сити» стало плохо на стадионе во время финала Лиги чемпионов.

Журналист i Сэм Каннингэм, сообщает, что фаната «Ман Сити» вынесли с Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле на носилках.

Болельщик потерял сознание, и медперсонал арены дал ему кислородную маску.

Отметим, что фанаты позвали на помощь стюардов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0, второй тайм).

Фото: twitter.com/samcunningham

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6 комментариев

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udiekemen
Здоровья
+5
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Фут.Боль
Вот тебе и праздник футбола.
+1
0
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Илья Ворошилов
ха-ха-ха-ха
0
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