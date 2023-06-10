Фанат «Сити» потерял сознание на финале ЛЧ с «Интером». Ему дали кислородную маску и вынесли на носилках

Болельщику «Манчестер Сити» стало плохо на стадионе во время финала Лиги чемпионов.

Журналист i Сэм Каннингэм, сообщает, что фаната « » вынесли с в Стамбуле на носилках.

Болельщик потерял сознание, и медперсонал арены дал ему кислородную маску.

Отметим, что фанаты позвали на помощь стюардов.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию финала « » – « » (0:0, второй тайм).

Фото: twitter.com/samcunningham