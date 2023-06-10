Дзюба, комментируя финал ЛЧ со Слуцким, пошутил о Семаке: «Кто это?»
Артем Дзюба в шутливой форме высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
34-летний форвард и Леонид Слуцкий комментируют финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» в одном из фуд-кортов Москвы.
– Я со всеми специалистами был с хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется), – сказал Дзюба.
– В перерыве сделаем звонок Семаку, – ответил Слуцкий.
– Кто это? – сказал Дзюба.
Дзюба выступал за «Зенит» под руководством Семака с 2018 по 2022 годы.
в следующем сезона должны выйти из группы уверено