Дзюба, комментируя финал ЛЧ со Слуцким, пошутил о Семаке: «Кто это?»

Артем Дзюба в шутливой форме высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

34-летний форвард и Леонид Слуцкий комментируют финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» в одном из фуд-кортов Москвы.

– Я со всеми специалистами был с хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется), – сказал Дзюба.

– В перерыве сделаем звонок Семаку, – ответил Слуцкий.

– Кто это? – сказал Дзюба.

Дзюба выступал за «Зенит» под руководством Семака с 2018 по 2022 годы.