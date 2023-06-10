Дзюба, комментируя финал ЛЧ со Слуцким, пошутил о Семаке: «Кто это?»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба в шутливой форме высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

34-летний форвард и Леонид Слуцкий комментируют финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» в одном из фуд-кортов Москвы.

– Я со всеми специалистами был с хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется), – сказал Дзюба.

– В перерыве сделаем звонок Семаку, – ответил Слуцкий.

– Кто это? – сказал Дзюба.

Дзюба выступал за «Зенит» под руководством Семака с 2018 по 2022 годы. 

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25 комментариев

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Evil_Alastar
🤡
+29
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+26
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Alexandr Kondratev
Комментарий удален модератором
Дротист же.
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Екн Лор
Ну всё, теперь Семаку надо срочно ехать в Европу. Обычно все, кого задевал Дзюба, добиваются там успеха
+9
-1
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Dimario
с такими шутками дзюба станет нерукопожатным и закончит на старости охранником в пятерочке
+7
-1
+6
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alexis2020
Ответ Газонокосильщик Хави
Эти биба и боба уже и комментаторы...
Слуцкий ещё в 2018 комментировал, и впринципе неплохо справлялся
+3
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Газонокосильщик Хави
Эти биба и боба уже и комментаторы...
+3
0
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Фёдор Костяшкин
Это даже хуже новостей про медиафутбол
+2
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Free Artist
Ответ Andrey Andreev
Комментарий удален модератором
Уточните, какие видео?
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Красная стрела
Юмор очень оскорбительный конечно. Просто нащупали, что на стебе над действующими лицами можно хайпануть. Но в долгую это скажется для них не очень. Особенно в дальнейшей карьере. Дзюба то по ходу кончает, а Слуцкий вроде как тренировать собирался🤷‍♂️
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nobrainnopain
Штепсель и Тарапунька, которых мы заслужили
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Anthony Hlyanov
смешно смешно ...
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Из Парижа с любовью
Ну на счет Слуцкого он не ошибся. Действительно сейчас это тренеришка. Которого не факт, что даже за бесплатно куда - то позовут.
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matush
Петрушка!
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Джиза
Дзюба может делать что хочет, вести себя как хочет - это не проблема. Проблема, что его все равно раскручивают и их говно-юмор со Слуцким кем-то считается "прикольным". Это же уровень 5-7 класса школы.
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L.A.S_Vegas_777_
Дрочишка шутит
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Andrey Andreev
Комментарий удален модератором
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Roma Spirit
Опендикс от смеха вырвал
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ivanfedorov8888
это тренерище накукуяненых гегемонов, покорителей лч..
в следующем сезона должны выйти из группы уверено
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ster3
Это же сколько им заплатили что бы комментировали в фудкорте...
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Alexandr Kondratev
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А кто такой Дзюба?
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ARIGAMI ARIGAMI
Железный кулак возвращается
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real7
Шут
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TaR
Ничего достойного
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