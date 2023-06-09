Сенников о слитых интимных видео Дзюбы: «Не понимаю, кто это смотрит? Можно осудить тех, кто это выкладывает, обиженные люди»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Сенников оценил слитое в сеть интимное видео Артема Дзюбы.

«Все понимают, что слитые видео Дзюбы – это дело одного времени. Мне кажется, что это все давно обсудили, и сейчас уже я не вижу особой проблемы.

Понятно, что это неприятно. Не понимаю, кто это смотрит? Когда Артем был в «Зените», это же никак не повлияло на клуб.

Такое бывает, с каждым случается, что какая-то интимная история выходит за рамки. Не знаю, кто это делает, обиженные люди. Считаю, что все это не красиво.

Не понимаю тех, кто выкладывает. Не понимаю тех, кто когда-то спровоцировал Артема на эти видео.

Непонятно, какая цель была у людей – шантажировать, заработать? Понятно, что этими видео можно шантажировать потом всю жизнь. Не люблю, когда такое всплывает из ниоткуда.

Бывает, когда на футбольном поле ругаются, дерутся, это осуждаемо. А здесь можно осудить только тех, кто выкладывает эти видео», – сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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21 комментарий

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Михо
Люди хотели заработать, Дзюба молодец что не повелся, нужно найти этих людей и привлечь за шантаж
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Остап Бендер Сгибальщик
прикольно.чето опять выложили?вот я работаю и некогда видео смотреть.приехал открываю спортсайт-интим,видео,все обсуждают...я сегодня сам передернул утром.Браззерс такая шляпа,старые клячи с огромными жопами))а вот француз есть,там и чулочки и юбочки и качество видео.там и 7 минут не продержаться.а Марк Дорсел.всем праворуким советую))
+10
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Ярик01
Не понимаю, кто спрашивает Сенникова про интимные фото Дзюбы и зачем
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Peter Parker
Ответ Михо
Люди хотели заработать, Дзюба молодец что не повелся, нужно найти этих людей и привлечь за шантаж
Я бы не удивился, если бы Дзюба им еще одно видео дополнительно прислал, показывая на нем что именно он кладет на шантаж.
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Фут.Боль
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
прикольно.чето опять выложили?вот я работаю и некогда видео смотреть.приехал открываю спортсайт-интим,видео,все обсуждают...я сегодня сам передернул утром.Браззерс такая шляпа,старые клячи с огромными жопами))а вот француз есть,там и чулочки и юбочки и качество видео.там и 7 минут не продержаться.а Марк Дорсел.всем праворуким советую))
Не знаю как Вас зовут, но позвольте называть вас Сеня.Так вот:
- Берегите руки, Сеня, берегите!
Хорошего вечера и особенно утра!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
прикольно.чето опять выложили?вот я работаю и некогда видео смотреть.приехал открываю спортсайт-интим,видео,все обсуждают...я сегодня сам передернул утром.Браззерс такая шляпа,старые клячи с огромными жопами))а вот француз есть,там и чулочки и юбочки и качество видео.там и 7 минут не продержаться.а Марк Дорсел.всем праворуким советую))
А леворуким что делать в таком случае?
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Kit244098
А помнится, что министр обороны Шойгу такое видео с депутатом Рыжковым в охотку смотрел. И даже у фигуранта спрашивал, мыл ли он после этого руки)) И после этого видео Колю закопали. Как политика. Футболисты это наверное другое? Или Дзюбаний хочет в Думу продраться методой Чочолины, попавшей в конце концов в итальянский парламент?))
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иц а мэн
хз что в башке должно быть чтобы смотреть на эту мерзость
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Mitya26
Что за день сегодня? Опять видео Дзюбы обсуждают. Новости о футболе уже не важны.
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Glukinho
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
прикольно.чето опять выложили?вот я работаю и некогда видео смотреть.приехал открываю спортсайт-интим,видео,все обсуждают...я сегодня сам передернул утром.Браззерс такая шляпа,старые клячи с огромными жопами))а вот француз есть,там и чулочки и юбочки и качество видео.там и 7 минут не продержаться.а Марк Дорсел.всем праворуким советую))
спасибо бро
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Peter Parker
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
прикольно.чето опять выложили?вот я работаю и некогда видео смотреть.приехал открываю спортсайт-интим,видео,все обсуждают...я сегодня сам передернул утром.Браззерс такая шляпа,старые клячи с огромными жопами))а вот француз есть,там и чулочки и юбочки и качество видео.там и 7 минут не продержаться.а Марк Дорсел.всем праворуким советую))
На реддите можете открыть для себя много интересного
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