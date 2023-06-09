Сенников о слитых интимных видео Дзюбы: «Не понимаю, кто это смотрит? Можно осудить тех, кто это выкладывает, обиженные люди»

Дмитрий Сенников оценил слитое в сеть интимное видео Артема Дзюбы.

«Все понимают, что слитые видео Дзюбы – это дело одного времени. Мне кажется, что это все давно обсудили, и сейчас уже я не вижу особой проблемы.

Понятно, что это неприятно. Не понимаю, кто это смотрит? Когда Артем был в «Зените», это же никак не повлияло на клуб.

Такое бывает, с каждым случается, что какая-то интимная история выходит за рамки. Не знаю, кто это делает, обиженные люди. Считаю, что все это не красиво.

Не понимаю тех, кто выкладывает. Не понимаю тех, кто когда-то спровоцировал Артема на эти видео.

Непонятно, какая цель была у людей – шантажировать, заработать? Понятно, что этими видео можно шантажировать потом всю жизнь. Не люблю, когда такое всплывает из ниоткуда.

Бывает, когда на футбольном поле ругаются, дерутся, это осуждаемо. А здесь можно осудить только тех, кто выкладывает эти видео», – сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?