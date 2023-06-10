«Барса» уведомила суд о желании прекратить разбирательство против Ла Лиги и CVC. Они подавали иск с «Реалом» и «Атлетиком»

«Барселона» уведомила суд о желании прекратить разбирательство против Ла Лиги и CVC.

Каталонский клуб ранее подавал коллективный иск с «Реалом» и «Атлетиком» о требовании признать сделку Ла Лиги и CVC незаконной.

В 2021 году Ла Лига утвердила – при том, что два клуба голосовали против – соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 млрд евро взамен на около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет.

90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов.