«Барса» уведомила суд о желании прекратить разбирательство против Ла Лиги и CVC. Они подавали иск с «Реалом» и «Атлетиком»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Футбол

«Барселона» уведомила суд о желании прекратить разбирательство против Ла Лиги и CVC.

Каталонский клуб ранее подавал коллективный иск с «Реалом» и «Атлетиком» о требовании признать сделку Ла Лиги и CVC незаконной.

В 2021 году Ла Лига утвердила – при том, что два клуба голосовали против – соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 млрд евро взамен на около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет.

90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов.

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14 комментариев

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Андрей Хенто
Лапорта понятно, что хочет исправить ситуацию здесь и сейчас, а на будущее его не сильно волнует. Но по прошествию времени из-за этого его тоже будут вспоминать не с самой лучшей стороны из-за этой сделки.
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Сикарио
очкуют что за негрейру больше дадут
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Flylink
Обидно, походу прогнули за послабления ффп
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Спартак Уокер
Прогнулись под Ла Лигу
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usman703
Ответ Андрей Хенто
Лапорта понятно, что хочет исправить ситуацию здесь и сейчас, а на будущее его не сильно волнует. Но по прошествию времени из-за этого его тоже будут вспоминать не с самой лучшей стороны из-за этой сделки.
Лапорта как раз выступал против и считал сделку неправильной из-за последствий в будущем, может тут какие-то другие причины. Мб в отдельном иске от Барсы нет уже смысла, или Барса сама договорилась о чем-то другом с CVC
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Flylink
Ответ Sss Qqq
обидно это когда клуб который ты считал союзником становится потерпевшим в деле которым сфабриковали против тебя намеренно.
В таких делах глупо думать, что у тебя есть союзники, поэтому не вижу ничего обидного. А это абсолютно другая ситуация, продать на 50 лет часть прав на трансляции за копейки....
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