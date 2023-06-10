Гави получил водительские права. Хавбек «Барсы» год будет ездить со знаком «неопытный водитель»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу светская хроника Гави Футбол

Полузащитник «Барселоны» Гави получил водительские права.

Футболист сборной Испании в инстаграме сообщил о получении водительского удостоверения, опубликовав фотографию с инструктором по вождению Херманом, который обучает всех молодых игроков «Барселоны».

Теперь Гави, которому 5 августа исполнится 19 лет, в течение года должен будет ездить с испанским вариантом знака «неопытный водитель» – буквой L.

Фото: instagram.com/pablogavi

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15 комментариев

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Tigo_Volchara93
Миранчук в его возрасте на Роллс Ройсе уже катался
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Ansu Fati
Ответ Сикарио
L - loser
Очень приятно))
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Lionel Andres Messi 10
Новость из параллельной реальности:
Гави научился завязывать шнурки. Хавбек «Барсы» год будет играть в бутсах со знаком «неопытный шнурователь».
+10
-5
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aidos_1979
Куда ему до Жозе у которого категория D)
+2
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Visca el Rychag
Ответ Kanan Jarrus
будет нелепо выглядеть на ламбо или фантоме
На Фантоме ездят с водителем
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Lionel Andres Messi 10
Ответ benjamin92
Его опять пропиарили, и поэтому он получил права
«Уму непостижимо, как он из раза в раз умудряется доезжать от дома до базы клуба! Да его давно нужно лишить прав, а машину отправить на штрафстоянку: он же постоянно нарушает правила, останавливается прямо под колёсами травмаев, блокирует выезды. Полицию на мыло!»
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benjamin92
Его опять пропиарили, и поэтому он получил права
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