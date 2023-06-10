Гави получил водительские права. Хавбек «Барсы» год будет ездить со знаком «неопытный водитель»

Полузащитник «Барселоны» Гави получил водительские права.

Футболист сборной Испании в инстаграме сообщил о получении водительского удостоверения, опубликовав фотографию с инструктором по вождению Херманом, который обучает всех молодых игроков «Барселоны».

Теперь Гави, которому 5 августа исполнится 19 лет, в течение года должен будет ездить с испанским вариантом знака «неопытный водитель» – буквой L.

Фото: instagram.com/pablogavi