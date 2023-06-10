Гави получил водительские права. Хавбек «Барсы» год будет ездить со знаком «неопытный водитель»
Полузащитник «Барселоны» Гави получил водительские права.
Футболист сборной Испании в инстаграме сообщил о получении водительского удостоверения, опубликовав фотографию с инструктором по вождению Херманом, который обучает всех молодых игроков «Барселоны».
Теперь Гави, которому 5 августа исполнится 19 лет, в течение года должен будет ездить с испанским вариантом знака «неопытный водитель» – буквой L.
Фото: instagram.com/pablogavi
Гави научился завязывать шнурки. Хавбек «Барсы» год будет играть в бутсах со знаком «неопытный шнурователь».