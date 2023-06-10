«Манчестер Сити» и «Интер» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

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« »: Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.