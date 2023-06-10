Холанд, Лаутаро, де Брюйне, Джеко – в старте «Ман Сити» и «Интера» на финал ЛЧ
«Манчестер Сити» и «Интер» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
«Интер»: Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.
49 комментариев