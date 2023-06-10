Холанд, Лаутаро, де Брюйне, Джеко – в старте «Ман Сити» и «Интера» на финал ЛЧ

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Маттео Дармиан Эдин Джеко Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Джон Стоунз Натан Аке Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Джек Грилиш Эдерсон Марцело Брозович Федерико Димарко Бернарду Силва Николо Барелла Рубен Диаш Андре Онана Дензел Думфрис Родри Мануэль Аканджи Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Эрлинг Холанд Футбол

«Манчестер Сити» и «Интер» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Джон Стоунз, Родри, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.

«Интер»: Андре Онана, Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Николо Барелла, Марцело Брозович, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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49 комментариев

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Tun
Ответ Барыга блинами
Джеко против бывшей команды
У него каждый второй матч против бывшей) много где поиграл
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Aqsunqar Serikbay
Нет только Уокера и Лукаку
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Simon Topalyan
Уокер, Марез и Ляпорт не проходят в старт , все что нужно знать о мощи Сити🔥
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-4
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Palacio8
Джеко решит, осталось только узнать в чью сторону.
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Temirlahn
Вперед Интер, от фаната Милана!!!
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tampa-bay
Симоне видимо посчитал что Ромелу хорош только в последние 20-30 минут, со старта может поплыть и начать бить по воробьям
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Ya Tolik
Не пойму, почему Джеко, а не Лукаку? Мне казалось Лукаку набрал отличную форму.
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udiekemen
За красивый футбол)
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laudrup
Все сильнейшие! У Интера Лукаку в засаде.
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Hayk Gharabekyan
Ответ Милан 137
Турок в старте 🤮...
Если ты Арминин то я тоже и честно Чалхонаглу один из лучших в Интере
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Fernando313
Ответ Simon Topalyan
Уокер, Марез и Ляпорт не проходят в старт , все что нужно знать о мощи Сити🔥
Мхитарян , Лукаку, шкриньяр, Де врей, Ханданович не прошли в состав . всех лень перечислять но по-моему за меня Интера сильнее
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Барыга блинами
Джеко против бывшей команды
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Ярик01
Давид против Голиафа
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Абдул Абакаев
Ответ Aqsunqar Serikbay
Нет только Уокера и Лукаку
Аке вернулся в старт после травмы
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Заяцволк
Наоборот Лукаку должен был давить весь матч защитников, а потом Джеко на 15 минут выйти, и классом зарешать. Ну ок, тренеру конечно виднее, пусть будет наоборот
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tolybasickkk
Вперед Интер !
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rigobersong
Рад что Джеко вышел в старте, всем сезоном заслужил, а Индзаги несмотря на неплохую фоому Лукаку не стал ничего менять:) Все таки для многих игроков Интера это последний шанс взять ушастого, а МС еще не раз сможет побороться за трофей в ближайшие годы:)
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JPM
зачем Джеко? Лукаку в таком футболе уместнее
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serginn
Чел недавно в каментах угадал, что Уокера не будет, молодец.
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Донат Голицин
Ответ rigobersong
Рад что Джеко вышел в старте, всем сезоном заслужил, а Индзаги несмотря на неплохую фоому Лукаку не стал ничего менять:) Все таки для многих игроков Интера это последний шанс взять ушастого, а МС еще не раз сможет побороться за трофей в ближайшие годы:)
Так же когда там Агуэро и Сильва играли были все уверены что не в этом так в следующем, или что мбапе зм выиграет, вроде в 18 должны были отдать ему но вроде как еще много лет впереди, уже 5 прошло но нет
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Извилина Заремы
Ответ Fernando313
Мхитарян , Лукаку, шкриньяр, Де врей, Ханданович не прошли в состав . всех лень перечислять но по-моему за меня Интера сильнее
Ханданович сильно деградировал за последние 2-3 года...
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Ussaev M
Ответ Милан 137
Турок в старте 🤮...
что с тобой Армани?
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Fernando313
Ответ Den-is
Упс. У Интера такая же расстановка как у Брентфорда, когда Брентфорд выиграл у Сити на Эмптихад)
эмптихад это ирония из-за одной из топовых посещаемостей в Англии у Ман Сити? его действительно пора расширять
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Fernando313
Ответ milya ololo
тебе же лучше знать чем коучу который каждый день с ними
что лучше знать ? я лишь ответил в таком же стиле на коммент про Сити, я не писал кого лучше выпускать . я вообще не смотрел ни один матч Интера Индзаги
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Извилина Заремы
Ответ Simon Topalyan
Уокер, Марез и Ляпорт не проходят в старт , все что нужно знать о мощи Сити🔥
Честно говоря, Лапорт и во многих других топ-командах был бы игроком ротации, а не основы.
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