Адриано из-за вечеринок упустил шанс поработать на финале Лиги чемпионов.

Как передает Globo Esporte, экс-форвард «Интера» заключил с контракт, согласно которому должен был комментировать игру миланцев с «Манчестер Сити». Рейс из Бразилии в Турцию был запланирован на пятницу.

не смог вовремя прибыть в аэропорт, и связаться с ним не удалось. Из-за этого сотрудничество с ним прекращено.

Утверждается, что за день до вылета бывшего футболиста видели в Рио-де-Жанейро на трех вечеринках. После этого его местоположение установить не удается.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00