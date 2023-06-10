Адриано посетил за день 3 вечеринки в Рио-де-Жанейро и пропустил рейс в Стамбул. Контракт экс-форварда «Интера» с ESPN расторгнут

Теги Интер Адриано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА телевидение происшествия ESPN алкоголь и спорт Футбол

Адриано из-за вечеринок упустил шанс поработать на финале Лиги чемпионов.

Как передает Globo Esporte, экс-форвард «Интера» заключил с ESPN контракт, согласно которому должен был комментировать игру миланцев с «Манчестер Сити». Рейс из Бразилии в Турцию был запланирован на пятницу.

Адриано не смог вовремя прибыть в аэропорт, и связаться с ним не удалось. Из-за этого сотрудничество с ним прекращено.

Утверждается, что за день до вылета бывшего футболиста видели в Рио-де-Жанейро на трех вечеринках. После этого его местоположение установить не удается.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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23 комментария

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wolkov
бразильское раздолбайство во всей красе
+29
0
+29
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Tigo_Volchara93
Вот это уровень !
Красава ✊🏻❤️🍾🎉
+28
-1
+27
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Seoul Candy
Rule 1
Не давать алкашу аванс
+14
0
+14
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CSKAvrn
Гулять, так гулять, стрелять, так стрелять
+5
0
+5
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Andrey Khapaev
Ответ Alex Alex
какую бутсу и когда? не было такого никогда я болею с детства за Интер (сегодня за Сити и Гвардиолу) - он мог на золотой мяч претендовать, но его смерть отца + собственный непрофессионализм остановили
"я болею с детства за Интер, сегодня за Сити и Гвардиолу" 🤣🤣🤣
+4
0
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Freund
Не стареет душой ветеран.
+3
0
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Партизанен
Император, как всегда. В своё время мог получить Золотую бутсу, если бы не любовь к вечеринкам
+2
0
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Kanan Jarrus
После этого его местоположение установить не удается.
ору
+1
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TinTin
У них человек в фавеллах пропал, а они контракты разрывают, может его похитили накачали алкоголем и пытают девушками не самого тяжёлого поведения
+1
0
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Alex Alex
Ответ wolkov
бразильское раздолбайство во всей красе
помноженное на алкоголизм это жуть просто
+2
-1
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Партизанен
Император, как всегда. В своё время мог получить Золотую бутсу, если бы не любовь к вечеринкам
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Андрей Хенто
Что сказать- император гуляет)
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Какой сюрприз!)
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poolshh
А может его злые бандиты из фавелл похитили? Хотя… первый раз чтоли)
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.ru
вот что на самом деле означает фраза... В активном поиске
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rhett-butler
Каким ты был, таким ты и остался....
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Lewando
Оформил требл
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Skamar
Король вечеринок ))
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poolshh
Ответ Seoul Candy
Rule 1 Не давать алкашу аванс
Так он его видимо и пропил уже там)
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