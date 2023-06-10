Адриано посетил за день 3 вечеринки в Рио-де-Жанейро и пропустил рейс в Стамбул. Контракт экс-форварда «Интера» с ESPN расторгнут
Адриано из-за вечеринок упустил шанс поработать на финале Лиги чемпионов.
Как передает Globo Esporte, экс-форвард «Интера» заключил с ESPN контракт, согласно которому должен был комментировать игру миланцев с «Манчестер Сити». Рейс из Бразилии в Турцию был запланирован на пятницу.
Адриано не смог вовремя прибыть в аэропорт, и связаться с ним не удалось. Из-за этого сотрудничество с ним прекращено.
Утверждается, что за день до вылета бывшего футболиста видели в Рио-де-Жанейро на трех вечеринках. После этого его местоположение установить не удается.
Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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ору