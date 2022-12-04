Адриано после 24 дней брака расстался с парикмахером Микаэлой. Он уехал смотреть матч Бразилия – Швейцария с друзьями и вернулся на 3-й день, пара поссорилась
Бывший форвард «Интера» Адриано расстался с супругой после 24 дней брака.
По сведениям Globo Extra, 40-летний бразилец и 25-летняя парикмахер Микаэла Мескита, заключившие гражданский брак в ноябре, планировали на эти выходные скромное мероприятие для семьи и близких друзей. В начале недели Адриано отправился в гости к друзьям и пропал на два дня.
Выяснилось, что мужчина уехал смотреть матч Бразилии со Швейцарией на ЧМ-2022, который прошел 28 ноября.
Микаэлу объяснения Адриано не устроили, между ними произошла серьезная ссора. В результате вечеринка была сорвана, они отписались друг от друга в социальных сетях, а Мескита также удалила все совместные фото.
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