Адриано после 24 дней брака расстался с парикмахером Микаэлой. Он уехал смотреть матч Бразилия – Швейцария с друзьями и вернулся на 3-й день, пара поссорилась

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Бывший форвард «Интера» Адриано расстался с супругой после 24 дней брака.

По сведениям Globo Extra, 40-летний бразилец и 25-летняя парикмахер Микаэла Мескита, заключившие гражданский брак в ноябре, планировали на эти выходные скромное мероприятие для семьи и близких друзей. В начале недели Адриано отправился в гости к друзьям и пропал на два дня.

Выяснилось, что мужчина уехал смотреть матч Бразилии со Швейцарией на ЧМ-2022, который прошел 28 ноября.

Микаэлу объяснения Адриано не устроили, между ними произошла серьезная ссора. В результате вечеринка была сорвана, они отписались друг от друга в социальных сетях, а Мескита также удалила все совместные фото.

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