Адриано – гимнастке Байлс: «Бог простит всех этих плохих людей. Несправедливо, что к тебе так суровы»

Бывший нападающий и сборной Бразилии Адриано поддержал американскую гимнастку Симоне Байлс, которая снялась с соревнований на Олимпиаде-2020 из-за психологических проблем.

«Я хорошо знаю, через что тебе приходится пройти. Несправедливо, что люди судят тебя так сурово. Просто будь счастлива и позаботься о себе.

Я тоже прошел через все это, и я до сих пор задаюсь вопросами о том, что происходило, пытаюсь понять, почему это было так. Бог простит всех этих плохих людей», – написал Адриано, опубликовав свою фотографию рядом со снимком Байлс.

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