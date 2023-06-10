Андрей Канчельскис: «Сперцяну надо бежать в «Аякс». Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация»

Андрей Канчельскис считает, что Эдуарду Сперцяну нужно соглашаться на переход в «Аякс».

De Telegraaf в пятницу сообщил, что «Аякс» сделал официальное предложение « » о покупке Сперцяна.

« – хороший полузащитник, хороший футболист. Очень здорово помогает «Краснодару». Конечно, сейчас вся информация об интересе к нему от европейских клубов находится на уровне слухов, но если у него есть конкретные предложения, то, конечно, ему надо попробовать себя в Европе.

Если интерес «Аякса» – правда, то надо бежать туда. Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация. Все-таки «Краснодар» – это «Краснодар», а «Аякс» – это « », – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.