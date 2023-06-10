Андрей Канчельскис: «Сперцяну надо бежать в «Аякс». Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Эдуарду Сперцяну нужно соглашаться на переход в «Аякс».

De Telegraaf в пятницу сообщил, что «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке Сперцяна.

«Сперцян – хороший полузащитник, хороший футболист. Очень здорово помогает «Краснодару». Конечно, сейчас вся информация об интересе к нему от европейских клубов находится на уровне слухов, но если у него есть конкретные предложения, то, конечно, ему надо попробовать себя в Европе.

Если интерес «Аякса» – правда, то надо бежать туда. Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация. Все-таки «Краснодар» – это «Краснодар», а «Аякс» – это «Аякс», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
А Канчельскис - это Канчельскис
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
гений мысли
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Уся Ваткин
А Канчельскис - это Канчельскис
А а - это а
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
be3myasa
Ну не бежать, а спокойно переходить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Исаев
Сказал так сказал! ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Два с половиной года назад Промес так же мыслил, но только маршрут был обратный – из Аякса в Россию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Логика железная. Я это Я, а Ты это Ты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий