Корнеев о 9 млн евро за Сперцяна от «Аякса»: «Сумма должна быть больше. Он может играть в любом чемпионате»

Теги Игорь Корнеев высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Игорь Корнеев считает, что «Аякс» должен заплатить за Эдуарда Сперцяна свыше 9 млн евро.

Сообщалось, что амстердамцы сделали запрос о трансфере хавбека «Краснодара».

«Сперцян может играть в любом чемпионате, но самое главное в его возможном переходе — спортивный план и развитие.

«Аякс» в последнее время превратился в среднюю команду, клуб находится в периоде перезагрузок. У них новый спортивный директор, пока нет главного тренера, для меня эта опция пока непонятна.

9 млн евро? Неразумная сумма, она должна быть больше», — сказал экс-спортивный директор «Зенита».

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10 комментариев

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Может-не может. В топ-4 за игру в рпл его никто не возьмёт. Голландия и Бельгия - хорошие варианты "нюхнуть пороху", попробовать себя в европейском футболе, а уж из такой команды вроде Аякса, за игроками которой следят очень многие, переехать в более сильный чемпионат на порядок проще
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Советник_042
Остановите, он бухой. Куда лучше в Аяксе, чем в изолированном чемпионате играть
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Andrey Yaroslavtsev
Вот он и играет в "любом" чемпионате.
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Shock In
Я так понимаю, что Сперцян в сознании Корнеева - уже готовый топовый сменщик Беллингема, Гюндогана и Месси вместе взятых, готовый при необходимости в одиночку взять на себя все задачи любой полузащиты в любом клубе, даже не обязательно футбольном. А ещё его пот лечит некоторые формы аутоимунных заболеваний и является превосходным топливом для межзвездных путешествий
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Quiet Dad
И чем не трамплин для молодого дарования?
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Forte Live
Разумная или нет, это решать Галицкому. Наверняка, ещё проценты при дальнейшей продаже включат. Если после такой статистики не продать, может и закиснуть.
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Кино Музыка
Он клуб не перепутал? Голландцы в принципе дорого не покупают.
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Игорь Пичугин
Корнеев так о цене говорит, складывается что он проценты от продажи должен получить.
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Ashan Sorokin
Корнеев хоть кого то за границу продал ?
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