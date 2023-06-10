Корнеев о 9 млн евро за Сперцяна от «Аякса»: «Сумма должна быть больше. Он может играть в любом чемпионате»
Игорь Корнеев считает, что «Аякс» должен заплатить за Эдуарда Сперцяна свыше 9 млн евро.
Сообщалось, что амстердамцы сделали запрос о трансфере хавбека «Краснодара».
«Сперцян может играть в любом чемпионате, но самое главное в его возможном переходе — спортивный план и развитие.
«Аякс» в последнее время превратился в среднюю команду, клуб находится в периоде перезагрузок. У них новый спортивный директор, пока нет главного тренера, для меня эта опция пока непонятна.
9 млн евро? Неразумная сумма, она должна быть больше», — сказал экс-спортивный директор «Зенита».
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