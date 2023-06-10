Сперцян о финале Кубка с ЦСКА: «Краснодар» хочет показать свой лучший футбол. Будем играть и за Галицкого персонально»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался в преддверии финала Фонбет Кубка России.

11 июня «быки» сыграют в решающем матче с ЦСКА.

– Болельщики в предвкушении того, что клуб может завоевать свой первый трофей в истории. Вы чувствуете это внутри команды? Волнение, ожидание…

– У всех в команде есть мечта – победа в Кубке России. От игры к игре мы шли к этому долгожданному матчу и понимаем, что он имеет огромное значение не только лично для каждого футболиста, но и для клуба, города и, конечно же, нашего президента. Будем играть и за Сергея Николаевича {Галицкого] персонально.

– « » играл с уже четыре раза [в этом сезоне]. Не надоело?

– Точно нет. ЦСКА – очень сильный соперник, с которым интересно играть. Думаю, в финале будет совсем другая игра, нежели те, которые были ранее. Там будет иной настрой, все будут биться.

Но важно не перегореть, оставаться с холодной головой. У нас молодая команда, нам важно сдерживать себя.

– На ваш взгляд, что будет решающим?

– Сложно сказать, как сложится матч. Главное, что мы выйдем, чтобы победить, другого не давно. Нам нужно сплотиться, стоять друг за друга на поле, и только так мы сможем добиться победы. Хотим показать свой лучший футбол. Настрой на суперфинал – все или ничего! – сказал .