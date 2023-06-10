Уэйн Руни высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский форвард продолжит карьеру в « ».

«Было бы здорово, если бы мы стали его первыми соперниками, чтобы болельщики из Вашингтона увидели его вблизи и чтобы мы могли испытать свои силы в матче против него.

Одно я скажу – для него это будет нелегко. Лига – сложная, и я не думаю, что он приедет и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, для него это не будет легкой поездкой.

Я думаю, это здорово – привести Месси в лигу. На протяжении многих лет мы все видели влияние перехода Дэвида Бекхэма, Златана [Ибрагимовича]. Привести в лигу , возможно, величайшего игрока всех времен – он стал немного старше, но не так давно выиграл чемпионат мира практически в одиночку – это будет здорово для лиги, для Майами», – сказал главный тренер « ».