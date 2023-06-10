Руни о переходе Месси в «Интер Майами»: «Это здорово для МЛС. Лео, возможно, величайший игрок всех времен, выиграл ЧМ практически в одиночку»

Теги Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Уэйн Руни высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский форвард продолжит карьеру в «Интер Майами». 

«Было бы здорово, если бы мы стали его первыми соперниками, чтобы болельщики из Вашингтона увидели его вблизи и чтобы мы могли испытать свои силы в матче против него.

Одно я скажу – для него это будет нелегко. Лига – сложная, и я не думаю, что он приедет и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, для него это не будет легкой поездкой.

Я думаю, это здорово – привести Месси в лигу. На протяжении многих лет мы все видели влияние перехода Дэвида Бекхэма, Златана [Ибрагимовича]. Привести в лигу Месси, возможно, величайшего игрока всех времен – он стал немного старше, но не так давно выиграл чемпионат мира практически в одиночку – это будет здорово для лиги, для Майами», – сказал главный тренер «Ди Си Юнайтед». 

Материалы по теме

86 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
никто в одиночку не способен выиграть в командной игре, не надо уничижать старания других членов команды и тренерский штаб.
+119
-10
+109
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Аморалинни
Забыл упомянуть судей
Мне вот интересно, почему даже игроки сборной Франции не жаловались на судейство после финала, а ребята со спортса до сих пор отойти не могут?)
+70
-19
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Султан Ускембаев
Месси один из величайших, бесспорно. Но ЧМ 2022 он явно выиграл не в одиночку. Вся сборная на поле все силы отдавала, чего стоит игра Эми Мартинеза и др.
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b_arfa
Ответ rej1sta
Мне вот интересно, почему даже игроки сборной Франции не жаловались на судейство после финала, а ребята со спортса до сих пор отойти не могут?)
Это душевная травма у них, такое долго залечиваться
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sargerasxd
Что простите?
+24
-10
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
лицо ди Марии и Мартинеса имаджинировали?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Аморалинни
Забыл упомянуть судей
А что судьи? Всего два пенальти дали в ворота Аргентины в финале? Мало?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бек саидов
Ответ Екн Лор
А игроки Челси в 2009 сильно что ли жаловались? В современном футболе если ты не ноешь в интервью, значит ты согласен с судейством?
За что жаловаться игроком челси? За не назначенное пенальти за игру рукой Баллака? Или за удаление Абидалья на пустом месте? 😆
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ rej1sta
Мне вот интересно, почему даже игроки сборной Франции не жаловались на судейство после финала, а ребята со спортса до сих пор отойти не могут?)
По мнению ребят со спортса все ЗМ Месси тоже куплены, все трофеи в Барсе куплены, кубок Америки куплен. Это стиль хейтеров Лео) Вместо того, чтобы признать величие Лионеля, они отрицают реальность))
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бек саидов
Ответ Роман
Хваля Месси, они унижают остальных игроков сборной Аргентины 😂 Мессифанство - это диагноз.
Ни кто не отрицает заслуги других игроков, но не думаю, что они выиграли бы ЧМ без месси
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Ну как это в одиночку? У команды был наконец хороший баланс в линиях, футболисты бились как берсерки, выгрызали в обороне, отжимали центр поля, божил вратарь в послематчевых сериях- это абсолютное неуважение к команде и полный бред
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джорджио Че
Ответ atomio
никто в одиночку не способен выиграть в командной игре, не надо уничижать старания других членов команды и тренерский штаб.
Именно так говорят про Марадону, якобы он в одиночку тащил сборную и Наполи.
Поэтому, если допустимо так говорит про Диего, то можно и про Месси
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Ответ rej1sta
Мне вот интересно, почему даже игроки сборной Франции не жаловались на судейство после финала, а ребята со спортса до сих пор отойти не могут?)
А что фоанцузам жаловаться, какая команда ещё получала 2 пенальти в финале ЧМ. Я не помню такого.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Ни Пеле, ни Марадона ,ни Месси не выигрывали чемпионат мира в одиночку! Когда в команде играет 11 футболистов это абсолютная чушь !
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DAVID19-91
Ответ Султан Ускембаев
Месси один из величайших, бесспорно. Но ЧМ 2022 он явно выиграл не в одиночку. Вся сборная на поле все силы отдавала, чего стоит игра Эми Мартинеза и др.
Добавь туда защитников которые отдавали себя на 100%, гениальную игру вратаря при пенальти, Альвареса, который несколько ключевых мячей забил. Даже Марадону когда упоминают, забывают заслуги его партнеров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FINT\REDONDO
Согласен с Уэйном. Пенальти сами себя не забьют
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Брейво
Без ноги Мартинеза получается проиграл бы почти в одиночку
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ VERBLYUD
По мнению ребят со спортса все ЗМ Месси тоже куплены, все трофеи в Барсе куплены, кубок Америки куплен. Это стиль хейтеров Лео) Вместо того, чтобы признать величие Лионеля, они отрицают реальность))
Так только великие могут. Заставить хейтеров думать, что столького можно добиться, только покупая все титулы и награды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Александр Богданов
у многих фанов Месси просто совсем плохо с интеллектом, ничего удивительного. множество КА до этого он проиграл тоже в одиночку, получается
По мнению хейтеров Месси в сборной всегда проигрывал в одиночку, так что логично что и побеждает тоже в одиночку по мнению этих же хейтеров, если конечно они знакомы с логикой и и последовательностью)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
last_guard
Ну в одиночку громко сказано, на плечах катарцев и судей выполз в финал.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Александр Жердин
Чемпионат мира выиграла сборная Аргентины с Месси в составе, а не Месси и сборная Аргентины.
Без Месси другие игроки сборной не сыграли бы с такой мотивацией
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Подлизал шрек)) Предлагаю всех лизунов называть дзюбой)) Ну типа такой он дзюба))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Iamliam
Не в одиночку конечно, но несколько наиважнейших действий он сделал: важнейший победный гол во 2м матче в группе, шикарная голевая в матче с Нидерландами, предголевая благодаря которой вышли в атаку и забили 2й гол Франции в финале, 3й гол Франции). Лео сыграл выдающуюся рол в победе на ЧМ, но этого бы не было без партнеров.
Гол Австралии в 1/8, голевая в 1/2 с Хорватией после соло-прохода по флангу. В топ-3 турнира по всем основным атакующим показателям (голы, ассисты, обводки, созданные моменты, ключевые передачи)

Для восьмого ЗМ хватило бы и половины от того, что он показал в 35 лет на главном спортивном событии планеты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Spiker1606
Потому что тебе правда глаза колет. Победитель ЧМ был уже известен до начала турнира. Судьи с этой задачей справились на ура.
Согласен, очень профессионально подкинули французам два пенальти, но те все равно не справились, к сожалению.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Джорджио Че
Именно так говорят про Марадону, якобы он в одиночку тащил сборную и Наполи. Поэтому, если допустимо так говорит про Диего, то можно и про Месси
Четко подметил, теперь хейтеры умолкли и тоже кивают когда говорят, что никто в одиночку не выигрывает, хотя до 18 декабря только и визжали о Марадоне при любом случае)) Но теперь невыгодно, заметил, упоминание Марадоны у хейтерков сократилось или вовсе исчезли. Месси - великий разоблачитель истории футбола, заставил пересмотреть точку зрения на всё.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий