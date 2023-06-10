«Тоттенхэм» выкупит Лангле у «Барсы» за 6 млн евро. Трансфер могут оформить на следующей неделе (Diario Sport)

Клеман Лангле останется в «Тоттенхэме».

Защитник провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды из «Барселоны». Полноценный трансфер может быть оформлен на следующей неделе, сообщает Diario Sport. «Шпоры» выразили желание выкупить футболиста.

На следующей неделе представители клубов проведут встречу. Ожидается, что сумма сделки будет невысокой – изначально «Барса» требовала 12 миллионов евро, но в итоге трансфер может быть оформлен за 6 миллионов.

Отмечается, что переход в « » позволит «Барсе» сэкономить более 30 миллионов евро на его зарплате в будущем.

В сезоне АПЛ-2022/23 защитник провел 26 матчей. Подробную статистику Лангле можно найти здесь.