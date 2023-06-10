«Тоттенхэм» выкупит Лангле у «Барсы» за 6 млн евро. Трансфер могут оформить на следующей неделе (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле останется в «Тоттенхэме».

Защитник провел прошлый сезон в лондонском клубе на правах аренды из «Барселоны». Полноценный трансфер может быть оформлен на следующей неделе, сообщает Diario Sport. «Шпоры» выразили желание выкупить футболиста. 

На следующей неделе представители клубов проведут встречу. Ожидается, что сумма сделки будет невысокой – изначально «Барса» требовала 12 миллионов евро, но в итоге трансфер может быть оформлен за 6 миллионов. 

Отмечается, что переход Лангле в «Тоттенхэм» позволит «Барсе» сэкономить более 30 миллионов евро на его зарплате в будущем. 

В сезоне АПЛ-2022/23 защитник провел 26 матчей. Подробную статистику Лангле можно найти здесь

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b_arfa
Сумма конечно копеечная, но хорошо хоть избавятся окончательно от такого привозилы, следом Гарсию бы
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
«Барса в будущем сохранит на его зарплате 30 млн».

Сумасшествие какое-то.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Хоть что-то
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KamiDied
Субботник после Бартомеу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ <~Inter~>
Тоттенхэм не понять. У них и так куча защитников которые годятся максимум для ротации и вместо того, чтобы купить сильного центрдефа они выкупают ещё одного игрока ротации
Ромеро не топ защитник ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tommy Addams
ещё бы Юмтити сплавить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Тоттенхэм не понять. У них и так куча защитников которые годятся максимум для ротации и вместо того, чтобы купить сильного центрдефа они выкупают ещё одного игрока ротации
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
серёга124
Рад за лангле
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ серёга124
Рад за лангле
Рад за Барсу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManuCherry
Ответ <~Inter~>
Тоттенхэм не понять. У них и так куча защитников которые годятся максимум для ротации и вместо того, чтобы купить сильного центрдефа они выкупают ещё одного игрока ротации
Лангле получше Дайера и Санчеса будет, с ними уже пора прощаться. А так, вроде как собираются взять Виктора Нельссона из Галатасарая за ~20млн
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Хоть кого то продали
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нионель Ералду
Спасибо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
удачно скинули баласт. ещё бы одного черного француза-напарника отправить подальше куда-нибудь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Сумма не большая, но сейчас кровь из носа нужно разгрузить зарплатную ведомость, поэтому пойдёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Можно сказать что Барселона развела Леви. Переплатили 6 млн за этого топаря
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Негрейра
6 млн конечно маловато за него, но и на том спасибо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liverpool and barcelona fan
Юмтити даже даром не берут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Отличная новость!
Ждем теперь таких же приятных вестей за Умтити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
О это тот еще привозняк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Эххх состав ТТХ такой крутой но руководство…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рауан Турсунов
Повезло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рауан Турсунов
Пове
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Французский Магуирэ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
минус Альба, Лангле, Пике, Бускетс из зарплатной ведомости. из суперзарплат остался де Йонг и то там долги клуба, а не сама зарплата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий