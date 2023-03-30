«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барсой» о выкупе Лангле за 14 млн евро

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». 

Как сообщает Diario Sport, английский клуб ведет переговоры с «Барселоной» о полноценном трансфере защитника. Он может обойтись «шпорам» в 14 миллионов евро. 

В этом сезоне Лангле выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, в эту сделка опция выкупа не была включена. Сейчас клубы приближаются к тому, чтобы достигнуть договоренности относительно трансфера. 

«Тоттенхэм» высоко ценит профессиональные качества Лангле и его опыт. Что касается «Барсы», то продажа игрока позволит клубу сэкономить часть зарплатного бюджета.

В текущем сезоне АПЛ Лангле провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

48 комментариев

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Любезный Коссутий
ахаха, вы чего творите, верните его взад поскорее 🤦‍♂️
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arspurs9
Ответ Okaka
почти в каждой игре привозит
Привозит он в разы меньше того же Ромеро. Да и полноценный привоз у него за сезон лишь один.
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ZloyRusskiyhell
офигеть, этого гения можно продать?
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Илья Морозов
не, ну если они за эту деревяшку отвалят 14 лямов, да даже просто больше 10 млн, грех не продать
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neolol0
Ответ <~Inter~>
Как же всё плохо с амбициями Тоттенхэма если их устраивает Лангле
Для ротации почему нет? В основу его никто не планирует ставить.
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neolol0
Ответ Cristian Turcan
За что ? Выше среднего уровня защитника продают по адекватной, немного заниженной даже цене
Барса взяла его за 36, если что. Нормальный вариант шпорам на скамейку.
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Cristian Turcan
Ответ falkao2013
Спасибо Леви!
За что ?
Выше среднего уровня защитника продают по адекватной, немного заниженной даже цене
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Alek88
тоттенхем, братушка, выручай. тебе не впервой.))
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NottinghamForest79
Ответ Okaka
почти в каждой игре привозит
пуст привозит.. у всех привозят и ничего
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NottinghamForest79
атлична .. АПЛ спасает БАРСУ
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Михаил Родченков
Магуайр и то лучше будет, чем Лангле
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Теннисный абсолют
Так смешно как фанаты Бадалоны здесь ехидничают и гадости пишут о Лангле.
На минуточку, мы пишем о человеке, который сыграл 160 матчей за клуб, помог выиграть все титулы внутри и был основным, когда Бадалона доходила до полуфинала Кубка ЛЧ (сейчас не выходят из группы и не могут пройти в 1/4 кубка ЛЕ).
Мда..
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Экселлент
Ответ svaz
быстрее, сильнее, но слабее Феррана. Вам самим то не смешно?
Они оба слабы сейчас в психологическом плане,но Ферран уже работает с психологом,думаю это ему идет на пользу,стоит и Ансу об этом задуматься
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svaz
Ответ Экселлент
Это Ансу не нужен? да его с руками и ногами и со всеми его травмами возьмут и я уверен,что в этом списке будут и топ клубы. Будем смотреть правде в глаза, этот сезон самый худший для него,но парню всего 20 лет,а углубленный медосмотр показал, что он сильнее и быстрее,чем когда либо,не мне вам объяснять, что он будет еще очень расти,потенциал в нем как был,так и есть,ещё не все потеряно и надеюсь он еще покажет лучшую свою версию и пусть это будет в Барсе
быстрее, сильнее, но слабее Феррана. Вам самим то не смешно?
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Okaka
Ответ arspurs9
Кстати, Лангле то не так плох в Тоттенхэме. За 14 млн можно и забрать.
почти в каждой игре привозит
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Теннисный абсолют
Когда-то был сильнейшим защитником Бадалоны
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Никита Мальковский
ещë умтити и у них будет почти лучшая пара цз
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Okaka
Лангле в каждом матче привозит
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i am better
он все ещё не выкуплен?
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AlexMa1n888
Ответ error505
Может ещё Фати прихватят?
Прихватят , чтобы потом он отгрузил Барсе в плей-офф, знаем , проходили ))
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deadjoker
Он же когда не сломан играет как непонятно что. У Леви психологическая травма после Конте что-ли?
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Ваня Шипитко
Ответ error505
Может ещё Фати прихватят?
фати настолько плох?

з.ы. видел его игру неск лет назад - разрывал и забивал
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Экселлент
Ответ alberto-m
👍👍👍 Ему нужна аренда, в менее элитный клуб, но с постоянной практикой.
Это было бы идеальным вариантом,если бы ему еще и клуб который его берет платил бы зп,а Ансу смиренно бы принял этот вызов,но его семейство,во главе с его отцом,кажется немного с ума сходить начали
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alberto-m
Ответ Экселлент
Это Ансу не нужен? да его с руками и ногами и со всеми его травмами возьмут и я уверен,что в этом списке будут и топ клубы. Будем смотреть правде в глаза, этот сезон самый худший для него,но парню всего 20 лет,а углубленный медосмотр показал, что он сильнее и быстрее,чем когда либо,не мне вам объяснять, что он будет еще очень расти,потенциал в нем как был,так и есть,ещё не все потеряно и надеюсь он еще покажет лучшую свою версию и пусть это будет в Барсе
👍👍👍
Ему нужна аренда, в менее элитный клуб, но с постоянной практикой.
+3
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Phantomm
Для Барсы отличная сделка
+3
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