«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барсой» о выкупе Лангле за 14 млн евро

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Как сообщает Diario Sport, английский клуб ведет переговоры с «Барселоной» о полноценном трансфере защитника. Он может обойтись «шпорам» в 14 миллионов евро.

В этом сезоне Лангле выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, в эту сделка опция выкупа не была включена. Сейчас клубы приближаются к тому, чтобы достигнуть договоренности относительно трансфера.

«Тоттенхэм» высоко ценит профессиональные качества Лангле и его опыт. Что касается «Барсы», то продажа игрока позволит клубу сэкономить часть зарплатного бюджета.

В текущем сезоне АПЛ Лангле провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.