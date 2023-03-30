«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Барсой» о выкупе Лангле за 14 млн евро
Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Как сообщает Diario Sport, английский клуб ведет переговоры с «Барселоной» о полноценном трансфере защитника. Он может обойтись «шпорам» в 14 миллионов евро.
В этом сезоне Лангле выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды, в эту сделка опция выкупа не была включена. Сейчас клубы приближаются к тому, чтобы достигнуть договоренности относительно трансфера.
«Тоттенхэм» высоко ценит профессиональные качества Лангле и его опыт. Что касается «Барсы», то продажа игрока позволит клубу сэкономить часть зарплатного бюджета.
В текущем сезоне АПЛ Лангле провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Выше среднего уровня защитника продают по адекватной, немного заниженной даже цене
На минуточку, мы пишем о человеке, который сыграл 160 матчей за клуб, помог выиграть все титулы внутри и был основным, когда Бадалона доходила до полуфинала Кубка ЛЧ (сейчас не выходят из группы и не могут пройти в 1/4 кубка ЛЕ).
Мда..
з.ы. видел его игру неск лет назад - разрывал и забивал
Ему нужна аренда, в менее элитный клуб, но с постоянной практикой.