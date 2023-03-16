Верратти задумался об уходе из «ПСЖ» – его разочаровала критика после ошибки с «Баварией». Он интересен «Юве» (Calciomercato.com)

Теги Бавария ПСЖ Ювентус бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Марко Верратти может покинуть «ПСЖ» – его разочаровала жесткая критика после вылета из ЛЧ.

Полузащитник допустил грубую ошибку в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (0:2). На 61-й минуте Верратти получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. После этого Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, и форвард открыл счет.

Как пишет Calciomercato.com, Верратти был очень разочарован жесткой критикой, которую он получил по итогам этого эпизода, и задумался о смене клуба.

Интерес к Марко проявляет «Ювентус», который уже несколько сезонов хочет подписать его. У итальянского клуба хорошие отношения с окружением футболиста. В детстве Верратти болел за «Юве».

Однако на данный момент президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен рассматривать предложения о продаже игрока, которого считает символом команды. Изменить ситуацию может запрос на трансфер со стороны Верратти.

В этом сезоне Марко сыграл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и получил 12 желтых карточек. Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

37 комментариев

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ML26
Ответ !!!Bata!!!
Да уж за ПСЖ отыграл 11 сезонов сыграв практически в 300 матчах и это по твоему стеклянный, или вброс дабы плюсиков нахапать?
Ну учитывая, что в таком клубе как Псж, игрок должен проводить 45-50 матчей за сезон - за 11 лет должно было набраться +- 550 матчей(понятно, что это нереально, но все же). Итог: почти 50% матчей пропущено. Вывод: он стеклянный, как и Неймар в эпоху Псж
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Иван Иванов
Ответ therealgreenman
Им же Пеп всегда восхищался, не хочет забрать, не?
А зачем он нужен, когда в команде есть Родри?
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Иван Иванов
Вератти - ИДЕАЛЬНАЯ замена уходящему Бускетсу!
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Александр Елкин
Бред. Верратти обожает псж, постоянно говорит, что не представляет себе уход из клуба и то, как он покинет город своей жизни, и что он хочет завершить карьеру в псж. Ну а Париж уж тем более не отпустит лучшего игрока эпохи шейхов, его вклад в раздевалку и игру на поле абсолютно непереоценим.
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Че Рёжа
Юве он был интересен, когда бегал за Пескару.
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d.xoxlov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Перес, не спи
Там Камавинга помоложе есть. Вчера вообще здорово отыграл.
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d.xoxlov
Ответ dr. cage
Талантливый игрок, но с головой не дружит. Поэтому серьёзные клубы на него серьёзно никогда не смотрели.. Разве что Барса лет 5-7 назад.. Да Юве, когда искал смену Пирло.. А вообще его и Пасторе жалко.. Им обещали блестящие карьеры, а они выбрали деньги и заштатную 5-ю Лигу Европы.. По итогу в истории толком и не запомнятся.. Так, статисты..
Верратти чемпион Европы, так-то. Причём основной игрок той команды.
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Драпежник
Так за Верратти надо заплатить будет. Причем много, есть ли там деньги, с учетом того в лч скорее всего Юве не попадет.
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Ислам Гасанов
Для Юве это будет усиление,но если только по дешевле получится взять
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Elkorazon01
По стопам черепашки разводит клуб на контракт с повышением з/п
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TiNO
Да он не раз и не два в важных матчах подводил. Если ты играешь в топ-клубе, будь готов в критике, ты не в сказке живешь
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Назар Игорь
Марко для ПСЖ то же что Модрич для Реала, но 37 летнего Модрича в Реале ценят, а Марко ещë полон сил, ему только 30, а его уже гнобят, вот разница между клубами. Ошибся, бывает с любым, а на него уже всех собак спускают.
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Спартакус Москвакус
Я устал ,Я ухожу
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Ник Гре
Ответ melmi
Игрок по скиллам классный, но не надежный Или вспылит и нарвется на карточку или как в матче с Баварией выкинет фокус
Два фокуса - в моменте атаки перед вторым голом Вератти потерял мяч перед чужой штрафной, пойдя снова в обводку - контратака, сзади пусто, гол.
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ARIGAMI ARIGAMI
Перес, не спи
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Syroezhkin
Юае он не нужен
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Вася Столяр
Ответ Aleksey Yashin
"Верратти был очень разочарован жесткой критикой, которую он получил по итогам этого эпизода, и задумался о смене клуба" Футболисты становятся всё нежнее и нежнее
Психика у каждого человека разная.
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!!!Bata!!!
Ответ Никита Смолов
Веррати мало того что стеклянный, так еще и стал мяч передерживать, да иногда показывает топ уровень, но на него надеятся, это как на Дембеле. Нельзя стоить игру вокруг них .
Да уж за ПСЖ отыграл 11 сезонов сыграв практически в 300 матчах и это по твоему стеклянный, или вброс дабы плюсиков нахапать?
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Johny111
Я думаю просто желтенькой газетке нужно что-то написать, придумали новость
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Родя Раскольников
Самое смешное что на ютубе есть нарезка всех попыток Вератти обвести соперника в своей штрафной (которое к тому же вышло задолго до матча с Баварией). Т.е чел вообще не учится на своих ошибках. Но в целом игрок топовый.
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Эмиль Шайдуллин
У Юве есть молодая версия Верратти – Николо Фаджоли
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Ира Гага
а его точно не разочарует критика от Ювентуса за ошибки против Баварии?
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alwes
Наконец то, этот мелкий, пучеглазый неваляшка сливает матчи, и есть подозрение что специально. Только и может валятся беспомощно и выпучивать глаза, прямо в соперника мяч пинает, теряет его в своей штрафной играя в обводки, когда его позиция вообще в центре поля.
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hedgehog111
вали из этого лягушачьего болота!!!
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Splin
Ответ Aleksey Yashin
"Верратти был очень разочарован жесткой критикой, которую он получил по итогам этого эпизода, и задумался о смене клуба" Футболисты становятся всё нежнее и нежнее
Да просто тряпки
+3
-1
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