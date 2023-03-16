Верратти задумался об уходе из «ПСЖ» – его разочаровала критика после ошибки с «Баварией». Он интересен «Юве» (Calciomercato.com)

может покинуть «ПСЖ» – его разочаровала жесткая критика после вылета из ЛЧ.

Полузащитник допустил грубую ошибку в ответной игре 1/8 финала между «ПСЖ» и «Баварией» (0:2). На 61-й минуте Верратти получил мяч на линии штрафной и под прессингом двух футболистов мюнхенцев его потерял. После этого Томас Мюллер отдал пас под удар Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, и форвард открыл счет.

Как пишет Calciomercato.com, Верратти был очень разочарован жесткой критикой, которую он получил по итогам этого эпизода, и задумался о смене клуба.

Интерес к Марко проявляет « », который уже несколько сезонов хочет подписать его. У итальянского клуба хорошие отношения с окружением футболиста. В детстве Верратти болел за «Юве».

Однако на данный момент президент «ПСЖ» не намерен рассматривать предложения о продаже игрока, которого считает символом команды. Изменить ситуацию может запрос на трансфер со стороны Верратти.

В этом сезоне Марко сыграл 29 матчей за « » во всех турнирах и получил 12 желтых карточек. Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.