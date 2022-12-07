Аль-Хелайфи о клубах Суперлиги: «Не нравится Лига чемпионов такой, какая она есть? Все просто – не играйте в ней»

высказался о клубах-основателях европейской Суперлиги.

«Вам не нравится Лига чемпионов такой, какая она есть? Тогда не играйте в ней, а просто участвуйте в чемпионатах.

Если мне что-то не нравится, я этого не делаю. Все просто», – сказал президент «ПСЖ».

Президент «ПСЖ» о создателях Суперлиги: «Мне их жаль. Они показывают, что не понимают футбол и его экосистему»

Гендиректор Суперлиги о турнире: «Любой клуб сможет достичь вершины. УЕФА живет без бизнес-рисков, за счет пота клубов»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ