Аль-Хелайфи о клубах Суперлиги: «Не нравится Лига чемпионов такой, какая она есть? Все просто – не играйте в ней»
Нассер Аль-Хелайфи высказался о клубах-основателях европейской Суперлиги.
«Вам не нравится Лига чемпионов такой, какая она есть? Тогда не играйте в ней, а просто участвуйте в чемпионатах.
Если мне что-то не нравится, я этого не делаю. Все просто», – сказал президент «ПСЖ».
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