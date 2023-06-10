Бабаев о Кубке России: «ЦСКА изголодался по трофеям. Прошло уже 10 лет с тех пор, когда мы последний раз побеждали в турнире»

Роман Бабаев рассказал о мотивации ЦСКА выиграть Фонбет Кубок России.

11 июня армейцы встретятся в финале с « ».

«Безусловно, победа в Кубке России важна как для меня лично, так и для команды, и Акинфеева. Прошло уже 10 лет с тех пор, когда мы последний раз брали трофей в этом турнире.

Трофеев много не бывает, понятное дело, что мы в определенный момент к ним привыкли и ежегодно увеличивали их количество в нашем музее. Но много воды утекло с тех пор. Немного заскучали и изголодались.

Трудно оценить, насколько для нас важно взять очередной . Понятное дело, что и наш соперник руководствуется теми же самыми принципами и мотивацией. Тем не менее для нас это очень и очень важно», — сказал гендиректор .