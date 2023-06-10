Широков о финале Кубка России: «Хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Галицкий сделал столько для футбола, что заслужил трофей»

Теги ЦСКА Роман Широков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Роман Широков хочет, чтобы Фонбет Кубок России выиграл «Краснодар».

В решающем матче «быки» сыграют 11 июня с ЦСКА в «Лужниках».

«Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого (владелец «Краснодара» – прим. Sports.ru) и для всей его команды это очень важно. И он сделал столько для футбола, что заслужил трофей.

И клуб его, и владелец, и основатель – они этого заслуживают», – сказал экс-игрок сборной России.

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5 комментариев

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Pol Belov
Ответ Stepan32R
Болею за армейцев, но в принципе не сильно расстроюсь если проиграем Краснодару. Галицкий действительно заслужил трофей, всегда нравилась его команда.
ну, раз не сильно расстроишься, то, как видно, не сильно и важно для тебе за кого болеть...
... как видно времена, когда было "одна жизнь - один клуб" плавно заканчиваются... наступают времена, когда можно не сильно расстраиваться, когда команда проигрывает, когда страну лихорадит, когда ....
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+1
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F-R
1000 процентов согласен!!!
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0
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