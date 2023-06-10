Широков о финале Кубка России: «Хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Галицкий сделал столько для футбола, что заслужил трофей»
Роман Широков хочет, чтобы Фонбет Кубок России выиграл «Краснодар».
В решающем матче «быки» сыграют 11 июня с ЦСКА в «Лужниках».
«Я очень хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого (владелец «Краснодара» – прим. Sports.ru) и для всей его команды это очень важно. И он сделал столько для футбола, что заслужил трофей.
И клуб его, и владелец, и основатель – они этого заслуживают», – сказал экс-игрок сборной России.
... как видно времена, когда было "одна жизнь - один клуб" плавно заканчиваются... наступают времена, когда можно не сильно расстраиваться, когда команда проигрывает, когда страну лихорадит, когда ....