Широков о финале Кубка России: «Хочу, чтобы выиграл «Краснодар». Галицкий сделал столько для футбола, что заслужил трофей»

Роман Широков хочет, чтобы Фонбет Кубок России выиграл «Краснодар».

В решающем матче «быки» сыграют 11 июня с в «Лужниках».

«Я очень хочу, чтобы выиграл « ». Все-таки для Сергея Николаевича Галицкого (владелец «Краснодара» – прим. Sports.ru) и для всей его команды это очень важно. И он сделал столько для футбола, что заслужил трофей.

И клуб его, и владелец, и основатель – они этого заслуживают», – сказал экс-игрок сборной России.