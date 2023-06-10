Агент Дивеева о новом контракта с ЦСКА: «С обеих сторон были сильные хотелки, поэтому все так затянулось»
Агент Игоря Дивеева объяснил, почему защитник долгое время не мог продлить контракт с ЦСКА.
Накануне 23-летний игрок заключил новое соглашение с армейцами до 2028 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.
— В чем была причина таких долгих переговоров с ЦСКА по продлению контракта с Дивеевым?
— Ничего особенного — мы с Игорем и клубом искали компромисс по различным условиям договора. Контракт — сложный документ и регламент для следующих пяти лет жизни футболиста. С обеих сторон были сильные хотелки, поэтому все так сильно затянулось.
— Говорили об интересе «Зенита» и конкретном размере зарплаты — 2 млн евро. Насколько новый договор с ЦСКА соответствует этим запросам?
— Во-первых, информацию, связанную с условиями нового контракта Дивеева и ЦСКА, озвучивать не буду — она конфиденциальна.
Что касается интереса «Зенита», то официальных предложений в ЦСКА не поступало.
— Почему он решил остаться в армейском клубе? Что повлияло на его выбор?
— Нам и клубу стоило определяться с будущим Дивеева. Оставался вопрос, который необходимо было решить. Как итог все решено — Игорь остается в ЦСКА.
На итоговое решение футболиста повлиял ряд факторов, которые положительно сказались на желании Дивеева остаться в ЦСКА. Это семейная атмосфера клуба, комфортные и понятные условия для защитника, на него рассчитывает главный тренер, у Игоря позитивные отношения с болельщиками. Оставалось только найти компромисс внутри долго обсуждаемого договора, — сказал Олег Еремин.
Такова наша система. Она малоконкурентна, и так уже лет 20.
Пропиховаем паспортный закон при наличии богатых спонсоров и вуаля.
Любой более менее приличный паспортист на вес золота.
В Оренбурге том же смогут такой контракт потянуть? Или Родине? Два контракта, три, больше...
А теперь прикинуть сколько другие молодые получают, бюджет клуба.
Не скажу, что только у нас такая фигня, но свое болото оно на то и своё:)