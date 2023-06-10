Агент Дивеева о новом контракта с ЦСКА: «С обеих сторон были сильные хотелки, поэтому все так затянулось»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Олег Еремин Игорь Дивеев деньги Футбол

Агент Игоря Дивеева объяснил, почему защитник долгое время не мог продлить контракт с ЦСКА.

Накануне 23-летний игрок заключил новое соглашение с армейцами до 2028 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.

— В чем была причина таких долгих переговоров с ЦСКА по продлению контракта с Дивеевым?

— Ничего особенного — мы с Игорем и клубом искали компромисс по различным условиям договора. Контракт — сложный документ и регламент для следующих пяти лет жизни футболиста. С обеих сторон были сильные хотелки, поэтому все так сильно затянулось.

— Говорили об интересе «Зенита» и конкретном размере зарплаты — 2 млн евро. Насколько новый договор с ЦСКА соответствует этим запросам?

— Во-первых, информацию, связанную с условиями нового контракта Дивеева и ЦСКА, озвучивать не буду — она конфиденциальна.

Что касается интереса «Зенита», то официальных предложений в ЦСКА не поступало.

— Почему он решил остаться в армейском клубе? Что повлияло на его выбор?

— Нам и клубу стоило определяться с будущим Дивеева. Оставался вопрос, который необходимо было решить. Как итог все решено — Игорь остается в ЦСКА.

На итоговое решение футболиста повлиял ряд факторов, которые положительно сказались на желании Дивеева остаться в ЦСКА. Это семейная атмосфера клуба, комфортные и понятные условия для защитника, на него рассчитывает главный тренер, у Игоря позитивные отношения с болельщиками. Оставалось только найти компромисс внутри долго обсуждаемого договора, — сказал Олег Еремин.

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2 комментария

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Max Zhomkov
1.5 млн евро этому привозному это и так перебор, а агент вообще 2 хотел. Поэтому и сидят тут на жопе, потому что здесь отлично кормят
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Quiet Dad
Дают бери, бьют беги.
Такова наша система. Она малоконкурентна, и так уже лет 20.
Пропиховаем паспортный закон при наличии богатых спонсоров и вуаля.
Любой более менее приличный паспортист на вес золота.
В Оренбурге том же смогут такой контракт потянуть? Или Родине? Два контракта, три, больше...
А теперь прикинуть сколько другие молодые получают, бюджет клуба.
Не скажу, что только у нас такая фигня, но свое болото оно на то и своё:)
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