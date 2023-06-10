Агент Дивеева о новом контракта с ЦСКА: «С обеих сторон были сильные хотелки, поэтому все так затянулось»

Агент Игоря Дивеева объяснил, почему защитник долгое время не мог продлить контракт с ЦСКА.

Накануне 23-летний игрок заключил новое соглашение с армейцами до 2028 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон.

— В чем была причина таких долгих переговоров с ЦСКА по продлению контракта с ?

— Ничего особенного — мы с Игорем и клубом искали компромисс по различным условиям договора. Контракт — сложный документ и регламент для следующих пяти лет жизни футболиста. С обеих сторон были сильные хотелки, поэтому все так сильно затянулось.

— Говорили об интересе «Зенита» и конкретном размере зарплаты — 2 млн евро. Насколько новый договор с ЦСКА соответствует этим запросам?

— Во-первых, информацию, связанную с условиями нового контракта Дивеева и ЦСКА, озвучивать не буду — она конфиденциальна.

Что касается интереса «Зенита», то официальных предложений в ЦСКА не поступало.

— Почему он решил остаться в армейском клубе? Что повлияло на его выбор?

— Нам и клубу стоило определяться с будущим Дивеева. Оставался вопрос, который необходимо было решить. Как итог все решено — Игорь остается в ЦСКА.

На итоговое решение футболиста повлиял ряд факторов, которые положительно сказались на желании Дивеева остаться в . Это семейная атмосфера клуба, комфортные и понятные условия для защитника, на него рассчитывает главный тренер, у Игоря позитивные отношения с болельщиками. Оставалось только найти компромисс внутри долго обсуждаемого договора, — сказал .