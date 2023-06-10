Дивеев о новом контракте с ЦСКА: «Были тяжелые переговоры. Может, это сказывалось на моей игре, эмоционально было тяжеловато»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев рассказал о тяжелых переговорах с ЦСКА по новому контракту.

Накануне защитник продлил соглашение с армейцами до 2028 года.

«Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжелые переговоры, долгие. Может, это сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было тяжеловато. Ты готовишься к игре, а в подсознании все равно сидит, что еще не продлил контракт. Сейчас я очень рад.

Всех жду 11-го числа на стадионе, будет важный матч с «Краснодаром». Жду болельщиков на игре, чтобы они создали цээсковскую атмосферу и гнали нас вперед. А мы обязаны выигрывать Кубок!» – сказал Дивеев.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quiet Dad
Ещё бы 1.5кк в год * на 5 лет = 7.5кк
А кто бы был не рад?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Форвардиньо_
кто то жаден до бабла просто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий