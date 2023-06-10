Дивеев о новом контракте с ЦСКА: «Были тяжелые переговоры. Может, это сказывалось на моей игре, эмоционально было тяжеловато»

Игорь Дивеев рассказал о тяжелых переговорах с ЦСКА по новому контракту.

Накануне защитник продлил соглашение с армейцами до 2028 года.

«Очень рад, что продлил контракт с . Были тяжелые переговоры, долгие. Может, это сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было тяжеловато. Ты готовишься к игре, а в подсознании все равно сидит, что еще не продлил контракт. Сейчас я очень рад.

Всех жду 11-го числа на стадионе, будет важный матч с «Краснодаром». Жду болельщиков на игре, чтобы они создали цээсковскую атмосферу и гнали нас вперед. А мы обязаны выигрывать Кубок!» – сказал .