«Дзюбе нужно запретить играть в России, выгнать отовсюду». Александр Тихонов о сливе новых интимных видео форварда

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Тихонов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Тихонов высказался о новых интимных видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться?

Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол. Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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53 комментария

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Arman FCSM
"Артём, ну так нельзя, ###!" 😂
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Красная стрела
Что бы мошенники думали, что они способны сломать жизнь любому? Нет, должны быть найдены те, кто взломал.
+21
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damondiamond
Дзюба же не сам сливал видео, какие вопросы к нему? То, что он делает в личной жизни, никого касаться не должно
+10
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Криштиану Роналду
Сиквел от Дзюбы по уровню позора с отрывом превзошел первую часть.
+13
-6
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Михаил1970
Тихонов уже просто не может, то что раньше ему было лень.
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fan brightona
Ответ Злой Руся
Сейчас каждая собака высскажится по этому поводу
Моя пока не прокомментировала произошедшее
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Торна
Ответ Олег Сагайдачный
В Спартак хочет вернуться.
В Зенит. Там начинался славный путь рукоблуда, там и закончится, сюжет закольцован
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Павел Гребнев
Я понимаю, что Дзюбу это не красит(в смысле что никакого позитивного момента тут нет), но какие-либо серьезные санкции это явный перебор. Ничего преступного Дзюба не делал, максимум клуб может выписать ему штраф за нанесение имиджевого вреда, если это в контракте прописано. Все святые что ли и никто не рукоблудсьвовал? Ну а от того, что это стало достоянием общественности, думаю и сам Дзюба неловкость испытывает. Мало кому подобное было бы приятно. Его косяк, дурость(что вновь подобное допустил), но не преступление.
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Betting Star
Никто в сегодняшнем цифровом мире не защищен от подобных сливов. Да, он глупец, что снимает подобные видео, являясь целью для всяких хакеров и журналюг. Но намного хуже те, кто выкладывают интимные файлы на весь мир.
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Рав. Зильберман
Ответ санчос пономоревский
Я знаю ты любишь собачек...
Шарию походу отправлял видос
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Красная стрела
Что бы мошенники думали, что они способны сломать жизнь любому? Нет, должны быть найдены те, кто взломал.
Артём молодец, что не сломался
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Олег Цырулёв
Очень жаль жену этого типа футболиста и всю его семью
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avcgloronalduMU
в тед лассо были обыграны сливы
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Фут.Боль
А футбол тут причём? И с чем именно нужно запретить Дзюбе играть? Со своим половым органом?
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Phantom1289
Вот казалось бы, конкретно этот Тихонов биатлонист. Че его вечно про футбол то спрашивают? Уровень журналистики просто дно какие то.
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санчос пономоревский
Я знаю ты любишь собачек...
+2
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Гамарджоба Генацвале
Кастрировать!
+4
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Дмитрий Фролов
🤡
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Gle6aH
ссылку дайте ?)
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Поцелуй Оздоева
Ответ Russ Ivan
Мозгов у Дзюбы явно не хватает, у него же вроде как дети, жена, родители... Перед ними не стыдно?
Стыдно за что? Он это сам выложил в сеть?
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Budabuda
Ответ ЦСКА1960
Вот именно, он это явно не с женой снимал. Как она, интересно, реагирует?
она прекрасно на деньги реагирует, а что?
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Красная стрела
Ответ zzzeeerrrooo
Артём молодец, что не сломался
Да, его личная жизнь-его дело. Но к сожалению, у нас готовы затравить человека, хотя проблема в тех, кто это сливает🤷‍♂️ наверняка есть и те, кто занимается шантажом 🤷‍♂️
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Pb-SE
В третьей части будет сниматься Тихонов. Скриньте.
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Bartez1986
Ответ Злой Руся
Сейчас каждая собака высскажится по этому поводу
высскажится?
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Рав. Зильберман
Иваныч как обычно выдал базы
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