«Дзюбе нужно запретить играть в России, выгнать отовсюду». Александр Тихонов о сливе новых интимных видео форварда

Александр Тихонов высказался о новых интимных видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться?

Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол. Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?