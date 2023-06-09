«Дзюбе нужно запретить играть в России, выгнать отовсюду». Александр Тихонов о сливе новых интимных видео форварда
Александр Тихонов высказался о новых интимных видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться?
Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол. Мое мнение – нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Новые интимные видео Дзюбы появились в интернете
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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