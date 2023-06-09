Денис Глушаков: «Хочу возглавить «Спартак». Я люблю и ценю фанатов, никакого негатива к ним нет»

Денис Глушаков хочет стать тренером «Спартака» в будущем.

– Какое у вас отношение к фанатам « »?

– Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем все ясно.

– Вы вернетесь в «Спартак» главным тренером?

– Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то?

Представьте, я еще жену ( – футболистка ЦСКА – Sports.ru) заберу в «Спартак», и она играть будет там, если уломаю ее. Посмотрим, будет видно, – сказал 36-летний хавбек « ».

выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год, сыграв 147 игр. За это время футболист стал чемпионом России.

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