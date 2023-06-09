Денис Глушаков: «Хочу возглавить «Спартак». Я люблю и ценю фанатов, никакого негатива к ним нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Денис Глушаков Пари НН Ксения Коваленко Футбол

Денис Глушаков хочет стать тренером «Спартака» в будущем.

– Какое у вас отношение к фанатам «Спартака»?

– Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем все ясно.

– Вы вернетесь в «Спартак» главным тренером?

– Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то?

Представьте, я еще жену (Ксения Коваленко – футболистка ЦСКА – Sports.ru) заберу в «Спартак», и она играть будет там, если уломаю ее. Посмотрим, будет видно, – сказал 36-летний хавбек «Пари НН».

Денис Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год, сыграв 147 игр. За это время футболист стал чемпионом России.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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31 комментарий

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Recreated
Ответ Ильдар Фарукшин
ГЛУШАКОВ ЭТО ПОХОРОНЫ. Навсегда со мной, спасибо за чемпионство. Но тренер. Ты хотя бы как Камбаров начни, а там видно будет. Жизнь покажит
Покажит.
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kasdgq76wztv
В очередь пусть встаёт,за Мостовым
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Streetbor
Только после Мостового 👑 . Сперва царь, потом его наследники и уж потом только Денис 1
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Spaten
Дениску на царство???
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Зелёный гопник
Хуже не будет, там и так цирк каждый сезон 😀
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Северный болельщик
Ждём тренерского дуэта Каррера-Глушак
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мотыль для ОИР
Я бы хотел тренера Глушкова в Спартаке ради одного: посмотреть как его игроки и сольют в итоге
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Cst Cap
Денис Глушаков, Мама Балде и волшебство дона Промеса в пересказах З.Салиховой. В Новом сезоне о победителях по хG!*. Только на Sports.ru
* -не имеет отношения к борьбе за чемпионство
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Сибирский литовец
Неплохо было бы посмотреть
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ТимТалер
Спартак не резиновый. Мест нет.
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damondiamond
а Спартак не хочет
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Ilia Lezhenin
https://youtu.be/kJZEO_ndanU
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TFP_Sports
не надо
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Murtynya
Да кто тебе доверит то клуб))
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Nogoi89
мечта, конечно, дрим тандем кандом+зарема
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Iwer
Сандуны - Арена ждет
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Ильдар Фарукшин
ГЛУШАКОВ ЭТО ПОХОРОНЫ. Навсегда со мной, спасибо за чемпионство. Но тренер. Ты хотя бы как Камбаров начни, а там видно будет. Жизнь покажит
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Сергей Галынский
После Мостового
Ну чисто поржать
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VanyaVanya063
Пусть создают свою команду под названием Контекс или Дюрекс и тренирует сколько влезет)
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Aleksey Yashin
"Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал – всем все ясно"

А можно пояснительную бригаду, кто кричал то в итоге? Каррера?
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Мукунку хороший
Не надо..Начни с Родины..
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Спартак Уокер
Из него не получится хороший тренер
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