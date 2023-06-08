Руслан Литвинов: «Говорить про судей после игр – отговорки. «Спартак» много раз сам не реализовывал моменты, а потом все сводилось к тому, что виноват арбитр»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов считает неправильным жаловаться на судейство.

– По исследованию «СЭ», в завершившемся сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. Какие можешь подвести итоги по судейству?

– Не люблю акцентировать внимание на судействе. Считаю, что для нас, футболистов, это отговорки – говорить про судей после игр.

Понятное дело, что во время игры только из-за эмоций можешь начать спорить с ними, ругаться, но после матча всегда стараюсь подойти к судьям и пожать им руки, поговорить.

Все люди ошибаются, и делать на них акцент – неправильно. Мы должны сами все решать.

– Получается, жаловаться на судей после игр – отговорки?

– Нельзя после каждой игры говорить, что арбитр опять засудил. У нас много игр было, когда сами не реализовывали свои моменты, а потом все сводилось к тому, что во всем виноват судья.

– Лучший судья РПЛ?

Сергей Карасев. В дерби с ЦСКА мне очень понравилась его работа. Он любые моменты спокойно обсуждал, и можно было любой вопрос задать.

Не было такого, что он говорил: «Иди отсюда, сейчас желтую получишь». Мне очень понравилась его работа, – сказал полузащитник «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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33 комментария

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Ебздрогыч
По исследованию «СЭ», в завершившемся сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз.

Сказали а, говорите и б. Ошибок против Спартака было почти столько же - 14. Это говорит только об одном - у нас очень плохо судят
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Ебздрогыч
Очень адекватно, уважение!
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miiister
Слова не мальчика, но мужа.
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Вячеслав Пустохин
Ответ Ебздрогыч
По исследованию «СЭ», в завершившемся сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. Сказали а, говорите и б. Ошибок против Спартака было почти столько же - 14. Это говорит только об одном - у нас очень плохо судят
Но криков весь сезон было, будто там счёт не 15:14, а 0:14 не в пользу Спартака.
+14
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wesbahnhof
Адекватное мнение. Осталось только донести эту светлую мысль до большинства игроков и тренера, который целыми матчами смотрит повторы на планшетах и кидает намеки на пресс-конференциях
+9
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Артур Ганненко
Адекватный парень, не случайно так спрогрессировал за последнее время.
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Tollie
*сказал бывший футболист Спартака Руслан Литвинов
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Красная стрела
Наконец-то кто-то из публичных это озвучил. Дело команды играть. Если не можем победить, дело не в судьях, а в собственном мастерстве. От Зенита мы отстали не на 2-3 очка, что б подсчитывать нюансы. Были ошибки в нашу пользу, были не в нашу. Нельзя на этом зацикливаться и искать в этом оправдание.
+6
-1
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fil_spb
Ого, всего несколько дней без борща из Тарасовки и организм стал отторгать полученные ранее токсины и красно-белую ересь вместе с ними. Литвинов силён.
+7
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Ильдар Фарукшин
Разумно. Взрослеешь на глазах. Уважуха
+6
-3
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Лев Бабенко
Этого юношу поскорее в Зенит вывозить надо, для красно-белых - слишком адекватный. Спасать надо, пока борщом не надышался
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Вячеслав Пустохин
Стоп. Что? Что-то? Ну наконец-то хоть один человек сказал это, браво!
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Красная стрела
Ответ rdyabin@icloud.com
Всякое уважение к спартоку потерял за все эти стоны. Никакого самоуважения нет ни у клуба, НИ У ФАНАТОВ! Вечно жалуются, позорники. Взгляд со стороны… Никогда не был фанатом ни одного российского клуба.
Ну и иди отсюда. Кому ты нужен ?
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dimonivanov
Ответ Красная стрела
Наконец-то кто-то из публичных это озвучил. Дело команды играть. Если не можем победить, дело не в судьях, а в собственном мастерстве. От Зенита мы отстали не на 2-3 очка, что б подсчитывать нюансы. Были ошибки в нашу пользу, были не в нашу. Нельзя на этом зацикливаться и искать в этом оправдание.
С добрым утром. Зиньковский то же самое говорил, Литвинов тут не одинок
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Spartak Forever
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ rdyabin@icloud.com
Всякое уважение к спартоку потерял за все эти стоны. Никакого самоуважения нет ни у клуба, НИ У ФАНАТОВ! Вечно жалуются, позорники. Взгляд со стороны… Никогда не был фанатом ни одного российского клуба.
Мнение такого "эксперта" мало кто слушает. Зря ты пёрнул
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Artie Bukko
Ответ rdyabin@icloud.com
Всякое уважение к спартоку потерял за все эти стоны. Никакого самоуважения нет ни у клуба, НИ У ФАНАТОВ! Вечно жалуются, позорники. Взгляд со стороны… Никогда не был фанатом ни одного российского клуба.
когнитивные искажения, читаете картину мира по отрывкам из медиа
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Красная стрела
Ответ dimonivanov
С добрым утром. Зиньковский то же самое говорил, Литвинов тут не одинок
И вам доброго утра. Но у нас вечер.
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Ответ Лев Бабенко
Этого юношу поскорее в Зенит вывозить надо, для красно-белых - слишком адекватный. Спасать надо, пока борщом не надышался
он говорил ранее, что готов всю карьеру играть в Спартаке!!! без вариантов!
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Вячеслав Пустохин
Ответ группа Последний День Недели
Есть еще большая разница между рядовой ошибкой и результативной.
Так там по всем рейтингам: либо ничья, либо немного в пользу Спартака.
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Дмитрий9779
Не,не,не так не пойдёт,судьи виноваты,это "всем известно" и "все знают".
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Виталина Максимова
Я никогда не устану повторять?
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слова не только хорошего человека, но и отличного футболиста! Руслан, искренне желаю дальнейшего прогресса!
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политбольшинство
Ну всё, Литвинов враг Заремы😀
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Владимир Молявин
Молодец, Руслан!!! Очень хорошо сказал. Правильно.
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