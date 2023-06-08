Руслан Литвинов: «Говорить про судей после игр – отговорки. «Спартак» много раз сам не реализовывал моменты, а потом все сводилось к тому, что виноват арбитр»
Руслан Литвинов считает неправильным жаловаться на судейство.
– По исследованию «СЭ», в завершившемся сезоне РПЛ судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. Какие можешь подвести итоги по судейству?
– Не люблю акцентировать внимание на судействе. Считаю, что для нас, футболистов, это отговорки – говорить про судей после игр.
Понятное дело, что во время игры только из-за эмоций можешь начать спорить с ними, ругаться, но после матча всегда стараюсь подойти к судьям и пожать им руки, поговорить.
Все люди ошибаются, и делать на них акцент – неправильно. Мы должны сами все решать.
– Получается, жаловаться на судей после игр – отговорки?
– Нельзя после каждой игры говорить, что арбитр опять засудил. У нас много игр было, когда сами не реализовывали свои моменты, а потом все сводилось к тому, что во всем виноват судья.
– Лучший судья РПЛ?
– Сергей Карасев. В дерби с ЦСКА мне очень понравилась его работа. Он любые моменты спокойно обсуждал, и можно было любой вопрос задать.
Не было такого, что он говорил: «Иди отсюда, сейчас желтую получишь». Мне очень понравилась его работа, – сказал полузащитник «Спартака».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Сказали а, говорите и б. Ошибок против Спартака было почти столько же - 14. Это говорит только об одном - у нас очень плохо судят