Руслан Литвинов: «Говорить про судей после игр – отговорки. «Спартак» много раз сам не реализовывал моменты, а потом все сводилось к тому, что виноват арбитр»

Руслан Литвинов считает неправильным жаловаться на судейство.

– По исследованию «СЭ», в завершившемся сезоне судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. Какие можешь подвести итоги по судейству?

– Не люблю акцентировать внимание на судействе. Считаю, что для нас, футболистов, это отговорки – говорить про судей после игр.

Понятное дело, что во время игры только из-за эмоций можешь начать спорить с ними, ругаться, но после матча всегда стараюсь подойти к судьям и пожать им руки, поговорить.

Все люди ошибаются, и делать на них акцент – неправильно. Мы должны сами все решать.

– Получается, жаловаться на судей после игр – отговорки?

– Нельзя после каждой игры говорить, что арбитр опять засудил. У нас много игр было, когда сами не реализовывали свои моменты, а потом все сводилось к тому, что во всем виноват судья.

– Лучший судья РПЛ?

– . В дерби с ЦСКА мне очень понравилась его работа. Он любые моменты спокойно обсуждал, и можно было любой вопрос задать.

Не было такого, что он говорил: «Иди отсюда, сейчас желтую получишь». Мне очень понравилась его работа, – сказал полузащитник « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?