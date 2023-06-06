Карасев об ЛЧ: «Смотришь пять минут и переключаешь – напоминает что-то, видимо. Надо жить дальше – есть РПЛ и Кубок, проблем нет»

Сергей Карасев признался, что не смотрит матчи Лиги чемпионов полностью.

– Когда слышите гимн , какие-то эмоции он вызывает?

– Сейчас уже нет. Стал меньше смотреть. Видимо, напоминает что-то. Смотришь пять минут и переключаешь. Я в курсе всех судейских моментов, но полные игры не смотрю.

– Как вы переживаете отсутствие еврокубков?

– Сейчас – нормально. Год назад мы точно поняли: быстро все не разрешится. Надо жить дальше, никаких проблем нет. Есть чемпионат России, есть Кубок России, много матчей. Основная мотивация – судить как можно больше матчей. Самое главное, чтобы здоровье не подводило, – сказал рефери.

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