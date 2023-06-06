Карасев об ЛЧ: «Смотришь пять минут и переключаешь – напоминает что-то, видимо. Надо жить дальше – есть РПЛ и Кубок, проблем нет»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА судьи Сергей Карасев Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Карасев признался, что не смотрит матчи Лиги чемпионов полностью.

– Когда слышите гимн Лиги чемпионов, какие-то эмоции он вызывает?

– Сейчас уже нет. Стал меньше смотреть. Видимо, напоминает что-то. Смотришь пять минут и переключаешь. Я в курсе всех судейских моментов, но полные игры не смотрю.

– Как вы переживаете отсутствие еврокубков?

– Сейчас – нормально. Год назад мы точно поняли: быстро все не разрешится. Надо жить дальше, никаких проблем нет. Есть чемпионат России, есть Кубок России, много матчей. Основная мотивация – судить как можно больше матчей. Самое главное, чтобы здоровье не подводило, – сказал рефери.

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13 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Смотришь 5 минут ЛЧ, потом переключаешь на РПЛ и наслаждаешься, полностью согласен. Меня тоже тошнит, когда мяч так быстро туда-сюда-туда-сюда, невозможно смотреть.
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Честный контроль
После позорной работы на Лукойл Карасеву не только про ЛЧ, вообще про футбол бы забыть.
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jqzn88xn6n
Если после 5 переключать, то можно и не быть в курсе всех судейских тем. У нас нет линий, но каждый сезон появляется что-то новое. Сейчас это наступы. Ждём следующего сезона. Возможно среднее время просмотра увеличится.
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Клирик
Это реально невозможно полностью смотреть матчи ЛЧ. Ибо, потом блин, надо матчи РПЛ смотреть!!)
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Kanan Jarrus
Промес об ЛЧ: «Смотришь пять минут и переключаешь – напоминает что-то, видимо. Надо жить дальше – есть РПЛ и Кубок, проблем нет»
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блокад блокадыч
Ответ Sergey Kuznetsov
Смотришь 5 минут ЛЧ, потом переключаешь на РПЛ и наслаждаешься, полностью согласен. Меня тоже тошнит, когда мяч так быстро туда-сюда-туда-сюда, невозможно смотреть.
скучная эта ваша лч, вот рпл кайф
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alexsem69
Ответ Sergey Kuznetsov
Смотришь 5 минут ЛЧ, потом переключаешь на РПЛ и наслаждаешься, полностью согласен. Меня тоже тошнит, когда мяч так быстро туда-сюда-туда-сюда, невозможно смотреть.
Укачивает)))
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Британский шпион
Ответ Честный контроль
После позорной работы на Лукойл Карасеву не только про ЛЧ, вообще про футбол бы забыть.
Сейчас тебе прибежит коллективный борщевик рассказывать про чистые пенальти в 2013, за которые потом спамовское лобби в спортивной журналистике раскрутило мем про «ручного карася»))
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