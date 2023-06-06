Сергей Карасев: «Не считаю, что в России упал уровень судейства. Мы же не можем разучиться судить! Ошибки были, есть и будут – это нормально»

Сергей Карасев не считает, что в российском футболе упал уровень судейства.

«Не считаю, что в России упал уровень судейства. Каждый год происходит одно и то же: ошибки были, есть и будут – это нормально. Совсем избежать их практически невозможно. Люди уже начали обращать внимание на вещи, которые никогда не затрагивались ранее. В этом году о судейских ошибках говорили больше, чем в прошлом. Но в следующем сезоне все может поменяться.

Судейство другим не стало. Мы же не можем разучиться судить! Появился ВАР – он тоже внес свои изменения в футбол. Надеюсь, что в следующем году все станет еще лучше. Мы стараемся развиваться, улучшать свои навыки. Поверьте, никто не хочет, чтобы о нас говорили после игры», – сказал арбитр.

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