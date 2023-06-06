Сергей Карасев: «Не считаю, что в России упал уровень судейства. Мы же не можем разучиться судить! Ошибки были, есть и будут – это нормально»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Чемпионат.com Футбол

Сергей Карасев не считает, что в российском футболе упал уровень судейства.

«Не считаю, что в России упал уровень судейства. Каждый год происходит одно и то же: ошибки были, есть и будут – это нормально. Совсем избежать их практически невозможно. Люди уже начали обращать внимание на вещи, которые никогда не затрагивались ранее. В этом году о судейских ошибках говорили больше, чем в прошлом. Но в следующем сезоне все может поменяться.

Судейство другим не стало. Мы же не можем разучиться судить! Появился ВАР – он тоже внес свои изменения в футбол. Надеюсь, что в следующем году все станет еще лучше. Мы стараемся развиваться, улучшать свои навыки. Поверьте, никто не хочет, чтобы о нас говорили после игры», – сказал арбитр.

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16 комментариев

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the_devil
Главное верить! А по факту, самое плохое судейство за последние лет 5. В каждом туре результативные ошибки в нескольких матчах. Вас еще и ЭСК оправдывает постоянно.
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Мосгорсуд
Ошибки были, есть и будут – это нормально»
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Нормально?!!!!!! А деньги бешенные вам за это платить, тоже в порядке вещей?!!!!
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Elm
Как можно разучиться судить, если никогда не умели.
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VanyaVanya063
В этом сезоне было столько наделано ошибок , что суммарно на все предыдущие сезонов 5 будет.
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Амин Чич
Давно кто то писал тут:
Электрика увольняют за ошибки;
Врачей и полицию увольняют за ошибки;
А наши судьи ошиблись, ну бывает, максим пропустит тур.
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Вова Пупкин
Да нет уж, Сергей Карасёв - разучились вы судить! И это было заметно, когда в последних турах вы практически вытянули за уши КБ на третье место. С Краснодаром, ЦСКА, Ростовом да и с теми же Крыльями в последнем туре, вы так славно судили в пользу "народной" команды, что противно было смотреть на такое судейство. Сколько левых пеналей было из пальца высосано судьями в пользу Спартака в этом сезоне? Благо эти кривоногие не умеют даже халявой толком воспользоваться. Ошибки в пользу КБ, у вас регулярные...
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Я видел дриблинг Арбелоа
Не упал конечно! Просто показал отрицательный рост
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Амин Чич
Что бы избегать ошибок для этого количество судей увеличи во время матча, которые сидят и смотрят в манитов ВАР, но даже жто вам не помогает избегать грубых ошибок!
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Dr.Gebbelsss
на примере прошедшего чемпионата
-в каждом туре судейские ошибки,
-одни и те же эпизоды трактуются по разному,
ВАР то вообще не смотрит, то находит что то , когда никто ничего не видит
я полагаю очевидно что основная проблема - это уровень судейства, квалификация судей, вот в этом направлении нужно работать!
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есть ошибки 50на50, но если ошибку видят все без исключения, а судьи принимают спорное решение, то это как минимум вызывает вопросы...
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ivanfedorov8888
Надеюсь в ек всю эту газпромовско дюковскую мафию еще долго не будут пускать
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Hong Kil
Ошибки есть у всех, но ввели ВАР, что бы в течении 5-10 минут ошибку исправить. Соответственно, эти ошибки не влияют на результат матча. Если ошибки остаются, значит ВАР не справляется с задачами, для которых и вводился.
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Margor
мясной судья
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Rudenzik
Поэтому надо штрафы вводить за судейские ошибки, когда начнёт бить по кошельку, так и разговоров о том, что ошибки - норма, закончатся
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joseph.kowalsky
Ответ Амин Чич
Давно кто то писал тут: Электрика увольняют за ошибки; Врачей и полицию увольняют за ошибки; А наши судьи ошиблись, ну бывает, максим пропустит тур.
Какой максим? И почему он должен пропускать тур?
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