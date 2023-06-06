Сергей Карасев: «Не считаю, что в России упал уровень судейства. Мы же не можем разучиться судить! Ошибки были, есть и будут – это нормально»
Сергей Карасев не считает, что в российском футболе упал уровень судейства.
«Не считаю, что в России упал уровень судейства. Каждый год происходит одно и то же: ошибки были, есть и будут – это нормально. Совсем избежать их практически невозможно. Люди уже начали обращать внимание на вещи, которые никогда не затрагивались ранее. В этом году о судейских ошибках говорили больше, чем в прошлом. Но в следующем сезоне все может поменяться.
Судейство другим не стало. Мы же не можем разучиться судить! Появился ВАР – он тоже внес свои изменения в футбол. Надеюсь, что в следующем году все станет еще лучше. Мы стараемся развиваться, улучшать свои навыки. Поверьте, никто не хочет, чтобы о нас говорили после игры», – сказал арбитр.
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Нормально?!!!!!! А деньги бешенные вам за это платить, тоже в порядке вещей?!!!!
Электрика увольняют за ошибки;
Врачей и полицию увольняют за ошибки;
А наши судьи ошиблись, ну бывает, максим пропустит тур.
-в каждом туре судейские ошибки,
-одни и те же эпизоды трактуются по разному,
ВАР то вообще не смотрит, то находит что то , когда никто ничего не видит
я полагаю очевидно что основная проблема - это уровень судейства, квалификация судей, вот в этом направлении нужно работать!