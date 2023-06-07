Карасев о грубости игроков: «Человек попадает в РПЛ в 17-18 лет, забил полтора гола и ведет себя как суперзвезда. Я действую как педагог, не опускаюсь до унижения»
Сергей Карасев рассказал, как реагирует на грубое поведение молодых футболистов.
– РФС начал публиковать ваши переговоры во время матчей, и некоторые удивились от поведения молодых футболистов.
– Человек попадает в РПЛ в 17-18 лет, забил полтора гола и начинает вести себя так, будто суперзвезда, ему все должны. Каждый из судей ставит таких людей на свои места. У всех разные способы повлиять на футболистов, свои фишки рассказывать не буду.
Я никогда не поддаюсь и не опускаюсь до уровня унижения, не буду отвечать на слова как: «Слышь, ты чего!» Я действую как педагог: постараюсь внушить человеку, чтобы он понял. Игроки часто понимают меня, и в следующей игре их просто не видно! Значит, они меня понимают.
– Самый интеллигентный, спокойный футболист на поле?
– Самый спокойный – Даниил Фомин. Он спокойно подходит и спрашивает: «Сергей, а почему так?» Я отвечаю тоже спокойно и объясняю. Никогда не видел его эмоций через край, – сказал арбитр.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Как футбол требует всего человека, так и образование и культура: походя такие вещи не даются.
Лучше бы правила футбола изучал.