Карасев о грубости игроков: «Человек попадает в РПЛ в 17-18 лет, забил полтора гола и ведет себя как суперзвезда. Я действую как педагог, не опускаюсь до унижения»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Даниил Фомин Футбол

Сергей Карасев рассказал, как реагирует на грубое поведение молодых футболистов.

– РФС начал публиковать ваши переговоры во время матчей, и некоторые удивились от поведения молодых футболистов.

– Человек попадает в РПЛ в 17-18 лет, забил полтора гола и начинает вести себя так, будто суперзвезда, ему все должны. Каждый из судей ставит таких людей на свои места. У всех разные способы повлиять на футболистов, свои фишки рассказывать не буду.

Я никогда не поддаюсь и не опускаюсь до уровня унижения, не буду отвечать на слова как: «Слышь, ты чего!» Я действую как педагог: постараюсь внушить человеку, чтобы он понял. Игроки часто понимают меня, и в следующей игре их просто не видно! Значит, они меня понимают.

– Самый интеллигентный, спокойный футболист на поле?

– Самый спокойный – Даниил Фомин. Он спокойно подходит и спрашивает: «Сергей, а почему так?» Я отвечаю тоже спокойно и объясняю. Никогда не видел его эмоций через край, – сказал арбитр.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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22 комментария

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Bartez1986
судья судить должен нормально, , а не педагога включать
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SMART789
Твое дело всех судить одинаково по одним правилам, не зависимо от возраста и склада характера любого игрока, педагог ты лысый
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ARIGAMI ARIGAMI
"Суперзвезда" Пффф, для нас в спортсе это обычное дело
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Новый тренер ФК Спартак
лысый из рпл
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Очки Дани Алвеса
Ну просто дар богов, а не судьи РПЛ. И молодых научат, и разгоряченных остудят. Жаль лишь, что судят хреново.
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Евгений Кузнецов
Фомин - реально один из самых адекватных и приятных в человеческом плане игроков! побольше бы таких в нашем чемпионате
+2
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.ru
Серёжа, в последнее время после многих твоих решений так и хочется сказать... Судья педагог
+2
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Вячеслав Максименко
Ответ .ru
Серёжа, в последнее время после многих твоих решений так и хочется сказать... Судья педагог
И даже пианист.
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ДМ-1чемпион
Фомин правда самый спокойный и интеллигентный игрок! Ну а самый быдлан это без сомнения соболев!
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.ru
Ответ Вячеслав Максименко
И даже пианист.
и даже что то более классическое...
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werley
Ответ Bartez1986
судья судить должен нормально, , а не педагога включать
С другой стороны, игроки тоже должны нормально играть, а не учить судью.
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big ael
Ответ SMART789
Твое дело всех судить одинаково по одним правилам, не зависимо от возраста и склада характера любого игрока, педагог ты лысый
Ае он и не отворит, что судит по-разному. А игрокам стоит уважительно общаться с арбитром, даже если он ошибается
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Abriel
Ответ SMART789
Твое дело всех судить одинаково по одним правилам, не зависимо от возраста и склада характера любого игрока, педагог ты лысый
вспомнил давнишний матч с быками, где если б не суперский штрафной, от Ракицкого, по вине этого пидагога, не видевшего фолы парнокопытных в упор, мы чуть не проиграли.
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interested
Хоть одни понимает, что юный футболист это растение, в смысле ума, образования, культуры, и многие из них остаются в этом состоянии до конца своей жизни.
Как футбол требует всего человека, так и образование и культура: походя такие вещи не даются.
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Северный болельщик
Судья включил Дзюбу
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Любовник Евы Браун
Пьерлуиджи из АлиЭкспресс
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ДудьСдулся
Бесит, когда за похожие нарушения такие "педагоги" молодому сразу желтую дают, а с "заслуженными" вступают в долгий разговор.
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ДудьСдулся
Этот псевдорокер разговорился и посчитал, что стал суперзвездой судейского цеха.
Лучше бы правила футбола изучал.
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Фантом
... что суперзвезда на поле одна - это Я!
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Любовник Евы Браун
тоже мне Глеб Жиглов
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