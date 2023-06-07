Карасев о грубости игроков: «Человек попадает в РПЛ в 17-18 лет, забил полтора гола и ведет себя как суперзвезда. Я действую как педагог, не опускаюсь до унижения»

Сергей Карасев рассказал, как реагирует на грубое поведение молодых футболистов.

– РФС начал публиковать ваши переговоры во время матчей, и некоторые удивились от поведения молодых футболистов.

– Человек попадает в в 17-18 лет, забил полтора гола и начинает вести себя так, будто суперзвезда, ему все должны. Каждый из судей ставит таких людей на свои места. У всех разные способы повлиять на футболистов, свои фишки рассказывать не буду.

Я никогда не поддаюсь и не опускаюсь до уровня унижения, не буду отвечать на слова как: «Слышь, ты чего!» Я действую как педагог: постараюсь внушить человеку, чтобы он понял. Игроки часто понимают меня, и в следующей игре их просто не видно! Значит, они меня понимают.

– Самый интеллигентный, спокойный футболист на поле?

– Самый спокойный – . Он спокойно подходит и спрашивает: « , а почему так?» Я отвечаю тоже спокойно и объясняю. Никогда не видел его эмоций через край, – сказал арбитр.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?