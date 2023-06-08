Джикия дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес арбитра. Штраф – 250 тысяч рублей, испытательный срок – год
Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ за брань в адрес арбитра.
Напомним, во время матча заключительного тура против «Крыльев Советов» защитник «Спартака», находясь на скамейке, получил желтую карточку за неспортивное поведение. После этого он обругал судью Алексея Амелина нецензурной бранью, за что получил красную карточку.
На заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать Джикию на 2 матча лиги (один – условно).
«Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один матч – реальное исполнение, второй – условное. Плюс штраф 250 тысяч рублей.
Установлен испытательный срок – один год с момента вынесения решения», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Всего то 3 месяца назад было решение. С чего для Джикии такое мягкое наказание?