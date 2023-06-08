Джикия дисквалифицирован на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес арбитра. Штраф – 250 тысяч рублей, испытательный срок – год

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Георгий Джикия Артур Григорьянц Алексей Амелин Р-Спорт Футбол

Георгий Джикия дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ за брань в адрес арбитра.

Напомним, во время матча заключительного тура против «Крыльев Советов» защитник «Спартака», находясь на скамейке, получил желтую карточку за неспортивное поведение. После этого он обругал судью Алексея Амелина нецензурной бранью, за что получил красную карточку.

На заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать Джикию на 2 матча лиги (один – условно).

«Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один матч – реальное исполнение, второй – условное. Плюс штраф 250 тысяч рублей.

Установлен испытательный срок – один год с момента вынесения решения», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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51 комментарий

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Ярик01
Ответ blaugrano
КДК объясняет, куда идут штрафы, которые они регулярно стригут?
На развитие детского спорта, у Григорянца на даче целый стометровый бассейн построен для детей )
+43
-2
+41
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Ебздрогыч
5 Суторминых - это не шутки!
+46
-13
+33
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blaugrano
КДК объясняет, куда идут штрафы, которые они регулярно стригут?
+28
-4
+24
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Aleksey Yashin
Лучшие игроки сезона по версии Соболева и Джикии пропустят начало нового сезона
+14
-1
+13
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Дмитрий Соболев
поведение Михаила кержакова не хотят рассмотреть? или это другое ?
+18
-7
+11
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Иван Иванов
Ответ Дмитрий Соболев
поведение Михаила кержакова не хотят рассмотреть? или это другое ?
Это другое. Газпромлига своих не обижает
+15
-5
+10
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Ебздрогыч
С Соболевым на пару первый тур будут чилить
+9
-4
+5
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Дмитрий Соболев
Ответ Иван Иванов
Это другое. Газпромлига своих не обижает
это точно
+7
-2
+5
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Иван Иванов
Ответ blaugrano
КДК объясняет, куда идут штрафы, которые они регулярно стригут?
Ну, надо понимать, процентов 70 себе на рыло, а 30, так сказать, на благие дела
+5
0
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blackboomer
А что сказал Джикия? Никто не знает? Его арбитр не цитировал? А может быть Джикия, как и Роша не знал, как правильно выразиться по-русски. Он же этнический грузин.
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Соболев
поведение Михаила кержакова не хотят рассмотреть? или это другое ?
Керж дурканул,но дурканул вне поля,а этот оф.лицо матча послал,помнится Ширлу и Радимову по 6-7 матчей дисквы давали за это,Данни три.
+5
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Viacheslav Khalzov
Ответ Dimario
В спартаке хоть кто-то нормальный есть? Соболев (без комментариев), наркоторговец Промес, сквернослов Джикия, Александр Низрюхин -- сбил человека насмерть, Гулиев избивает людей, Зарема с комплексами. Что дальше?
Джикия не просто сквернослов, там тоже "без комментариев". Симулянт, капитан и слово, которое тут нельзя писать.
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Честный контроль
Ответ Docentr9
На своего гопника тренера посмотри
Болельщику команды быдланов и клоунов помолчать бы тихонечко в тряпочку, а не петушиться как ваш рыжий тренер.
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Docentr9
Ответ Честный контроль
Мало дали этому "джентельмену"
На своего гопника тренера посмотри
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Честный контроль
Мало дали этому "джентельмену"
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Спартак Уокер
Лучше было бы дисквалифировать матчей на 5 а то мало
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pg4hjcrtk2
Джикия это не футболист а шляпа полупокерская
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TravenS
Джентльмен 2021 года 👌
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Viacheslav Khalzov
Джикия - олицетворение своего клуба, конечно. Зато на премию в кинотеатр сходил.
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Garikus89
https://www.sports.ru/football/145749510.html?ext=subscribe

Это другое)
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fil_spb
Ответ Garikus89
https://www.sports.ru/football/145749510.html?ext=subscribe Это другое)
Да таких "другое" полно. Вот, например:

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитров

Всего то 3 месяца назад было решение. С чего для Джикии такое мягкое наказание?
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Кирилл Павлюченко
Помните, как буфетчица из фильма "Королева бензоколонки" в исполнении Копержинской поучала Румянцеву, - Да, милочка, грубить не каждый умеет... тут талант нужен!
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mnogokotin-
Ответ Дмитрий Соболев
поведение Михаила кержакова не хотят рассмотреть? или это другое ?
когда надо без заявки рассматривают
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Дмитрий Соболев
Ответ Дмитрий9779
Керж дурканул,но дурканул вне поля,а этот оф.лицо матча послал,помнится Ширлу и Радимову по 6-7 матчей дисквы давали за это,Данни три.
в том то и дело что помниться . Давным давно это было все
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Павел Колесников
Испытательный срок? А что будет, если Джикия еще кого-то обматерит в течение года? Уволят?
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