В штате Рио-де-Жанейро одобрили «закон Винисиуса». Он предусматривает остановку спортивных мероприятий в случае проявлений расизма

Власти штата Рио-де-Жанейро одобрили «закон Винисиуса Жуниора» о борьбе с расизмом.

Согласно новому закону, известному как «закон Винисиуса Жуниора», спортивные мероприятия в случае проявлений расизма подлежат остановке или прекращению. Также предусматривается порядок подачи жалоб на проявления расизма в Государственную прокуратуру Бразилии и направления жертв в Управление государственной защиты и другие организации.

В странах Южной Америки подобный закон принимается впервые. Сообщается, что законопроект был единогласно одобрен законодательным собранием бразильского штата.

«Мы должны искоренить эту раковую опухоль, каковой является расизм, раз и навсегда, особенно в спорте. Этот закон направлен на борьбу с расизмом и создание эгалитарного общества», – сказал автор законопроекта Жоземар.

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