В штате Рио-де-Жанейро одобрили «закон Винисиуса». Он предусматривает остановку спортивных мероприятий в случае проявлений расизма

Теги высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Политика Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Власти штата Рио-де-Жанейро одобрили «закон Винисиуса Жуниора» о борьбе с расизмом.

Согласно новому закону, известному как «закон Винисиуса Жуниора», спортивные мероприятия в случае проявлений расизма подлежат остановке или прекращению. Также предусматривается порядок подачи жалоб на проявления расизма в Государственную прокуратуру Бразилии и направления жертв в Управление государственной защиты и другие организации.

В странах Южной Америки подобный закон принимается впервые. Сообщается, что законопроект был единогласно одобрен законодательным собранием бразильского штата.

«Мы должны искоренить эту раковую опухоль, каковой является расизм, раз и навсегда, особенно в спорте. Этот закон направлен на борьбу с расизмом и создание эгалитарного общества», – сказал автор законопроекта Жоземар.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Фут.Боль
В Рио были проблемы с расизмом?
+6
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Akmor
Закон для расизма в любом проявлении или только когда представителя одной разы оскорбили?
+4
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Гамарджоба Генацвале
Тот факт, что закон принимается впервые в странах Южной Америки, о многом говорит.Раньше были умнее.
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
В стране, где большинство метисы расизм...
+1
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Михо
Уже напоминает Флойда и БЛМ. Хорошо хоть Виник жив остался
+1
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Glukinho
Vinicius’ Life Matters
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Антон Фалафель
VLM
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Антоша Спирин
Новый Иисус, не иначе. Осанна!
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deadjoker
Ждем принятия такого закона в Японии например :)
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Borillaz
Эгаличё? Опять новые термины что-ли ввели?
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Локуся
Маразм крепчал...
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Ivan Tsioply
Джордж "Винисиус" Флойд
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