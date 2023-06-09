Канчельскис о дисквалификации Джикии за брань в адрес арбитра: «Он неравнодушен, переживает за «Спартак». Грузинские корни, темперамент говорит сам за себя»

Андрей Канчельскис оценил дисквалификацию Георгия Джикии на два матча (1 – условно).

Защитник « » наказан из-за удаления за брань в адрес арбитра матча красно-белых против «Крыльев Советов» (0:1) в Мир .

«Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя.

Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он неравнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им все равно, лишь бы деньги платили.

Я не говорю, что нужно выбегать на поле, но переживать за клуб нужно. В психологическом плане все хотят, чтобы «Спартак» был первым или вторым. Но в концовке сезона команда провалилась, и естественно, эмоции переполняют. Так себя вести – это его решение, и за свои поступки он тоже будет отвечать», – сказал экс-игрок сборной России.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?