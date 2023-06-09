Экс-судья Федотов о дисквалификации Джикии: «Повлияли административные рычаги. «Спартак» войдет в сезон без ключевых игроков, а он ставит задачу бороться с «Зенитом»

Игорь Федотов оценил дисквалификацию Георгия Джикии на два матча (1 – условно).

Защитник « » наказан из-за удаления за брань в адрес арбитра матча красно-белых против «Крыльев Советов» (0:1) в Мир РПЛ.

«Что значит «оскорбительное поведение»? В чем оно заключается? Возможно, департамент сказал судьям так написать. В этой ситуации реально департамент прогнулся. Прямая красная карточка — это прямое оскорбление в адрес арбитра, дисквалификация от трех матчей.

Конечно, повлияли административные рычаги, раз принято такое решение. Сначала Соболев, теперь – . «Спартак» должен входить в сезон без двух ключевых игроков, а они ставят задачу побороться с «Зенитом». Но « » просто на ракете улетит в самом начале чемпионата, и все.

Есть смысл наказать Джикию на большее количество матчей, а 250 тысяч пускай отнесет в детский дом, там это будет полезнее. Что такое для него 250 тысяч? Это как 250 рублей для обычного человека, купить пачку сигарет. Если не куришь — то молока, хлеба, чуть-чуть перекусить.

Пусть в детский дом одежду, обувь [отнесет] или пеленки купит. 250 тысяч для Джикии — это один поход в ресторан, и то заказать там немного и оставить чаевые», — сказал бывший арбитр .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?