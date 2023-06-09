Экс-судья Федотов о дисквалификации Джикии: «Повлияли административные рычаги. «Спартак» войдет в сезон без ключевых игроков, а он ставит задачу бороться с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия дисквалификации судьи Георгий Джикия Игорь Федотов Александр Соболев Футбол

Игорь Федотов оценил дисквалификацию Георгия Джикии на два матча (1 – условно).

Защитник «Спартака» наказан из-за удаления за брань в адрес арбитра матча красно-белых против «Крыльев Советов» (0:1) в Мир РПЛ.

«Что значит «оскорбительное поведение»? В чем оно заключается? Возможно, департамент сказал судьям так написать. В этой ситуации реально департамент прогнулся. Прямая красная карточка — это прямое оскорбление в адрес арбитра, дисквалификация от трех матчей.

Конечно, повлияли административные рычаги, раз принято такое решение. Сначала Соболев, теперь – Джикия. «Спартак» должен входить в сезон без двух ключевых игроков, а они ставят задачу побороться с «Зенитом». Но «Зенит» просто на ракете улетит в самом начале чемпионата, и все.

Есть смысл наказать Джикию на большее количество матчей, а 250 тысяч пускай отнесет в детский дом, там это будет полезнее. Что такое для него 250 тысяч? Это как 250 рублей для обычного человека, купить пачку сигарет. Если не куришь — то молока, хлеба, чуть-чуть перекусить.

Пусть в детский дом одежду, обувь [отнесет] или пеленки купит. 250 тысяч для Джикии — это один поход в ресторан, и то заказать там немного и оставить чаевые», — сказал бывший арбитр РПЛ.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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37 комментариев

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IceBear27
То есть в том, что Джикия и Дельфин ведут себя как игроки медиалиги, тоже виноват Зенит? Новый уровень заговора - влияние на мозг игроков спартака)
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+49
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Михаил1970
Должны были дать минимум на 3 игры дисквалификацию, а дали на 1. И чьи это административные "рычаги" повлияли?
+33
-4
+29
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Максим Заворин
Опять заговор, да что ты будешь делать)
+29
-5
+24
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bismut87
Перевожу: спартаковские административные рычаги повлияли на то, что вместо 3 матчей дали 1
+14
0
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Доктор Верховцев
Закат алым цветом горит,
Ничто под луною не ново,
С дельфином грузин говорит
И заговор видится снова.
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IceBear27
Ответ RAMIK
А судьи как ведут себя? Надо начать с судей, потом уже говорить почему игроки так реагируют на поле. То что игроки виноваты нету сомнений, но виноваты и судьи! И да, судей в каждом матче жёстко кроют матом, но красные далеко не всегда дают.
Давай теперь при каждом непонятном решении судьи, или контакте с соперником будем орать матом или показывать свой пиcюн. До какого культурного уровня тогда скатимся?
+11
-4
+7
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lovkac
Федотов один из самых мерзких околофутбольных персонажей в руфутболе. Борец за правду хренов
+10
-5
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fil_spb
Единственные административные рычаги в этом деле, это то, что Джикии дали только один матч, тогда как остальным за такое же нарушение дают минимум от 2, без всяких условных наказаний. Вспомнить того же Кордобу в этом сезоне. Получил 2 матча. Хотя судья его даже не слышал и никакой КК ему не давали. Или Гончаренко и его мартовская дисквалификация на 3 матча. Так что спартаковское чаепитие скостило заслуженное наказание от 2 до 4 матчей до всего то 1.
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bismut87
Ответ Михаил1970
Должны были дать минимум на 3 игры дисквалификацию, а дали на 1. И чьи это административные "рычаги" повлияли?
Спартаковские
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Рашпель793
Клятый Миллер уже начал нанимать двойников игроков Спартака, чтобы те творили дичь (пыряли родню, барыжили наркотой, бубенцы свои хватали, матерились) и святые Промесы, Соболевы и Джикии в итоге страдают 😢
Доколе будем терпеть газпромовский беспредел?! 😡
+6
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Ramon Mercader
Если что-то ведет себя как игрок медиалиги, говорит и паясничает как игрок медиалиги, и примерно на соответствующем уровне играет в футбол, то, может, это и есть прежде всего игрок медиалиги?
Так вот почему Джикия и Соболев такие.
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Ape1sin
какая-то каша в голове у Федотова. Как собственно и у Соболева с Джикией, в нормальном состоянии люди себя так не ведут. Как правильно в своё время Сарсания молодому Кержу говорил определиться кто он футболист или писатель, так медиаворотилам никто не подсказал, видимо, и потеряли футболистов
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Moonwalker
А я переживал, что межсезонье скучным будет. Не, не будет )))
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Evincive
Лицемер.
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Доктор Верховцев
Ответ воробей джек
Как под копирку! Забыли добавить-Нацисты,госдеп США,проклятый Запад!
Нет новых трофеев на полке,
Пожухла не поле трава.
Предательство, заговор, волки,
Нацисты, госдеп США!
+3
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kasdgq76wztv
Федотов часто окрас меняет,как хамелеон ,только не из-за окружающей обстановки,а исключительно запаха денег
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Vastich
Дали вместо полагающихся 3 матчей дисквалификации 2 (из них 1 условно) специально для того чтобы футболист подольше не мог выходить на поле и пропустить старт чемпиона. Ну, всё сходится
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Andrey Yaroslavtsev
Опять "рычаги"? Что за популярное слово.
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KRAN
Батон хлеба 50, литр молока 80. Остальное в карман Федотову?
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Deca
Радимов с этим решением не согласен.
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nobrainnopain
Трахтенберг пообещал сетку мандаринов на НГ?🤔
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Виктор Тимошков
Какой-то слабо связанный поток мыслей. То ли у не трезвого интервью брали, то ли у не проснувшегося
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mnogokotin-
Ответ Ramon Mercader
Если что-то ведет себя как игрок медиалиги, говорит и паясничает как игрок медиалиги, и примерно на соответствующем уровне играет в футбол, то, может, это и есть прежде всего игрок медиалиги? Так вот почему Джикия и Соболев такие.
угу, соболь всего лишь лучший бомбардир с паспортом
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Камбоджа Иванов
То есть, Зенит или судьи виноваты, что Соболев перед Рошей пах теребил?
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RAMIK
Ответ IceBear27
Давай теперь при каждом непонятном решении судьи, или контакте с соперником будем орать матом или показывать свой пиcюн. До какого культурного уровня тогда скатимся?
Давайте тогда будем удалять всех в одном матче и прощать в другом. То что Соболев получил, я не оспариваю, но с Джикией таких моментов в матче куча. Судья матча поплыл в 1 тайме.
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