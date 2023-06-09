Федотов о селекции ЦСКА: «Это крайне необходимо для удлинения скамейки»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА нужны новые игроки.

«Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак.

Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки», — сказал главный тренер ЦСКА.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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2 комментария

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Рома Емельченков
Летний вектор селекции понятен.
Федотова не устраивает только длина скамейки, про качество ни слова. Немного грустно, надеюсь не притащат очередных бестолковых балканцев за пол ляма на двоих.
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