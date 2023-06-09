Федотов о селекции ЦСКА: «Это крайне необходимо для удлинения скамейки»
Владимир Федотов объяснил, почему ЦСКА нужны новые игроки.
«Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак.
Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки», — сказал главный тренер ЦСКА.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Федотова не устраивает только длина скамейки, про качество ни слова. Немного грустно, надеюсь не притащат очередных бестолковых балканцев за пол ляма на двоих.