Владимир Федотов: «Судить уже некому, многие арбитры отстранены из-за ошибок. Нужно что-то улучшать»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов критически оценил уровень судейства в Мир РПЛ.
– Можно ли сказать, что судейство в этом сезоне лучше, чем в прошлом?
– Надо анализировать. Судить уже некому. Многие арбитры отстранены из-за допущенных ошибок. Это не мой анализ, а анализ судейского комитета.
– Судья – расстрельная профессия?
– Мы в этом все. И в топ-лигах такое же. Кто-то доволен, кто-то нет. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк, – сказал Федотов.
Идёт большое давление на судей а их защитить некому. В хоккее таких грандиозных системных скандалов нет потому что в руководстве хоккея авторитетные люди и они не дают в обиду своих судей. А руководители футбола вместо того чтобы обучать и защищать внедрили чудовищное приспособления для футбола - ПОЛИГРАФ, это что, добавило авторитету судье и улучшило качество судейства. Нет, наоборот!
Не судей менять надо а руководство рфс и РПЛ.
Сходи и сам посмотри.
Читайте между строк - хрен кто что поменяет.
Чемпионат подсчитал, что в пользу этой команды судьи результативно ошиблись 4 раза, а против неё всего один раз.
Они лидеры сезона по лояльности судей. Даже у Зенита статистика хуже.
Можете сами поискать на Чемпе по тегу «Футбольное судейство.»
Вот именно поэтому Федотов судей и не критикует, а критикует Спартак, который пытается с этими судьями разобраться.
Дело Гинера живёт и процветает. Даже вчера в матче с блогерами из 2Drots Чалов забил гол с нарушением, о чём сам и признался после матча.
Но даже помощь судей не помогает слабакам из Ватутинок бороться за золото. Хах.
А сколько закончили играть ? Да любой - криком кричу - ЛЮБОЙ ИЗ НИХ - нормальный судья, может даже лучше, чем Мешков, Казанцев и Кукуляк. И Карасёв, к слову.
Воры вы и взяточники те, кто утверждает, что для футбольного арбитра особый талант нужен.
Одна из проблем что одинаковые эпизоды могут одним и тем же судьей даже в одном и том же матче трактоваться по разному.
Ищет встречи с арбитрами, Дюковым.
Просит (требует) разъяснения...
Нежный и провоцируемый Федотов ищет что-то между строк...)