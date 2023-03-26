Владимир Федотов: «Судить уже некому, многие арбитры отстранены из-за ошибок. Нужно что-то улучшать»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов критически оценил уровень судейства в Мир .

– Можно ли сказать, что судейство в этом сезоне лучше, чем в прошлом?

– Надо анализировать. Судить уже некому. Многие арбитры отстранены из-за допущенных ошибок. Это не мой анализ, а анализ судейского комитета.

– Судья – расстрельная профессия?

– Мы в этом все. И в топ-лигах такое же. Кто-то доволен, кто-то нет. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк, – сказал Федотов.