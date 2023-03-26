Владимир Федотов: «Судить уже некому, многие арбитры отстранены из-за ошибок. Нужно что-то улучшать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов критически оценил уровень судейства в Мир РПЛ.

– Можно ли сказать, что судейство в этом сезоне лучше, чем в прошлом?

– Надо анализировать. Судить уже некому. Многие арбитры отстранены из-за допущенных ошибок. Это не мой анализ, а анализ судейского комитета.

– Судья – расстрельная профессия?

– Мы в этом все. И в топ-лигах такое же. Кто-то доволен, кто-то нет. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк, – сказал Федотов.

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17 комментариев

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СИ
Судьи не виноваты - как научили так и судят.
Идёт большое давление на судей а их защитить некому. В хоккее таких грандиозных системных скандалов нет потому что в руководстве хоккея авторитетные люди и они не дают в обиду своих судей. А руководители футбола вместо того чтобы обучать и защищать внедрили чудовищное приспособления для футбола - ПОЛИГРАФ, это что, добавило авторитету судье и улучшило качество судейства. Нет, наоборот!
Не судей менять надо а руководство рфс и РПЛ.
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Орыс-орыс онбаган
Если бы ты, мудак, был честен, то и судьи были бы честны. А то, как в Сочи подсуживают, тут уже так не поканывает
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Не уверен!!
Кого остралили? На пару игр всего или на 1 тур вообще?
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крдит с дебетом
Ответ GLASGOW
Это не я несу, это исследование судейства на Чемпе. Сходи и сам посмотри.
Этих исследований миллион, не неси пургу
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GLASGOW
Ответ крдит с дебетом
Чё ты несешь? ЦСКА недосчитался 6 очков по вине судей
Это не я несу, это исследование судейства на Чемпе.
Сходи и сам посмотри.
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lovec23
Смотришь футбол , спорный момент и судья идёт смотреть вар и творит такую дич . Некоторые ошибки нельзя списать на случайность .
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крдит с дебетом
Ответ GLASGOW
Цска в этом сезоне судят лучше всех. Чемпионат подсчитал, что в пользу этой команды судьи результативно ошиблись 4 раза, а против неё всего один раз. Они лидеры сезона по лояльности судей. Даже у Зенита статистика хуже. Можете сами поискать на Чемпе по тегу «Футбольное судейство.» Вот именно поэтому Федотов судей и не критикует, а критикует Спартак, который пытается с этими судьями разобраться. Дело Гинера живёт и процветает. Даже вчера в матче с блогерами из 2Drots Чалов забил гол с нарушением, о чём сам и признался после матча. Но даже помощь судей не помогает слабакам из Ватутинок бороться за золото. Хах.
Чё ты несешь? ЦСКА недосчитался 6 очков по вине судей
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Старый Негр
Что-то поменять можно только обладая властью. А обладающих властью всё устраивает. Дворцы, яхты, бавария-газпром гегемон.
Читайте между строк - хрен кто что поменяет.
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мидас
Надо повышать уровень судейство, тогда не будут отстранять каждого пятого
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GLASGOW
Цска в этом сезоне судят лучше всех.

Чемпионат подсчитал, что в пользу этой команды судьи результативно ошиблись 4 раза, а против неё всего один раз.

Они лидеры сезона по лояльности судей. Даже у Зенита статистика хуже.

Можете сами поискать на Чемпе по тегу «Футбольное судейство.»

Вот именно поэтому Федотов судей и не критикует, а критикует Спартак, который пытается с этими судьями разобраться.

Дело Гинера живёт и процветает. Даже вчера в матче с блогерами из 2Drots Чалов забил гол с нарушением, о чём сам и признался после матча.

Но даже помощь судей не помогает слабакам из Ватутинок бороться за золото. Хах.
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Karel
Футболистов в РПЛ много ? Да очень много. А в других лигах..

А сколько закончили играть ? Да любой - криком кричу - ЛЮБОЙ ИЗ НИХ - нормальный судья, может даже лучше, чем Мешков, Казанцев и Кукуляк. И Карасёв, к слову.

Воры вы и взяточники те, кто утверждает, что для футбольного арбитра особый талант нужен.
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MikhaL
А Зенит тоже не доволен судейством?
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Quiet Dad
Ответ Bashibuzuck
Согласен, с судейством вообще бардак, с приходом вар только хуже стало
На варе тоже живые люди которые могут ошибаться и сомневаться.
Одна из проблем что одинаковые эпизоды могут одним и тем же судьей даже в одном и том же матче трактоваться по разному.
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Сергей К
Спартак пытается.
Ищет встречи с арбитрами, Дюковым.
Просит (требует) разъяснения...
Нежный и провоцируемый Федотов ищет что-то между строк...)
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Bashibuzuck
Согласен, с судейством вообще бардак, с приходом вар только хуже стало
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Тайосич
Может, наконец, кто-нибудь додумается, что многие беды российского футбола от Газпромозенита и перестанет назначать "эффективных менеджеров" оттуда на руководящие посты?
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Direct free kick
Физрук Федотов прав. Судьи подарили его середнячку ничью в дерби с главным клубом России
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-4
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