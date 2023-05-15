Радимов про РПЛ: «Семак – лучший тренер, Малком – лучший игрок. Главное разочарование – Агаларов, резко скисший в «Ахмате»

Владислав Радимов назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером чемпионата России.

– Лучший игрок РПЛ-2022/23?

– . Тут вообще без вариантов.

– Главное разочарование?

– . В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в « » и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо.

– Лучший тренер РПЛ?

– Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте с его детворой. Даже если « » останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий – Федотов, – сказал бывший полузащитник «Зенита».