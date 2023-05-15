Радимов про РПЛ: «Семак – лучший тренер, Малком – лучший игрок. Главное разочарование – Агаларов, резко скисший в «Ахмате»
Владислав Радимов назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером чемпионата России.
– Лучший игрок РПЛ-2022/23?
– Малком. Тут вообще без вариантов.
– Главное разочарование?
– Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в «Ахмат» и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо.
– Лучший тренер РПЛ?
– Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий – Федотов, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Надо сказать прямо, на фоне сразу двух команд, которые Андрей Викторович отправил в пердив Гамид еще легко отделался.