Радимов про РПЛ: «Семак – лучший тренер, Малком – лучший игрок. Главное разочарование – Агаларов, резко скисший в «Ахмате»

Теги ЦСКА Зенит Ростов Владислав Радимов Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Валерий Карпин Владимир Федотов Малком Гамид Агаларов Спорт-Экспресс Футбол

Владислав Радимов назвал Сергея Семака из «Зенита» лучшим тренером чемпионата России.

– Лучший игрок РПЛ-2022/23?

Малком. Тут вообще без вариантов.

– Главное разочарование?

Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в «Ахмат» и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо.

– Лучший тренер РПЛ?

– Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий – Федотов, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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17 комментариев

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Дважды_Герой
Ответ Spartakus1984
Петербург лучший город,вселенной а Миллер лучший гражданин страны.
Болельщики Спартака - лучшие нытики..
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Брат Заремы
На мой взгляд главное разочарование это спад Захаряна.
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Спартак Уокер
В прошлом сезоне было ещё понятно что Агаларов игрок одного сезона
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Назар Игорь
Забыл сказать - "Зенит лучший клуб". Правда это и так ясно.
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Никита Сосновских
вот Агаларова и вправду жалко,надеемся на реабилитацию игрока Ахмата 👊
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MAXIMum1
Всё правильно сказал. Прямо мои мысли.
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Эндрю81
Агаларов молодой игрок. Простой в наборе навыков и умений, но умело их использующий. И тут с ним поработал гуру Талалаев...
Надо сказать прямо, на фоне сразу двух команд, которые Андрей Викторович отправил в пердив Гамид еще легко отделался.
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Shadow1882
Ответ Спартак Уокер
Откуда такие сравнения ?
Изучал мемологию на спортсе
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Артём Околович
Ответ Брат Заремы
На мой взгляд главное разочарование это спад Захаряна.
спад захаряна хотя бы можно объяснить новой ролью на поле и слабым тренером
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