Экс-директор «Рубина» Сайманов: «Мы и со Слуцким вернулись бы в РПЛ. Он проделал большую работу»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Рустем Сайманов Футбол

Рустем Сайманов уверен, что «Рубин» вернулся бы в Мир РПЛ и с Леонидом Слуцким.

Тренер был уволен из казанского клуба в ноябре прошлого года. Путевку в Премьер-лигу «Рубин» завоевал при Рашиде Рахимове.

— Решение уволить Слуцкого повлияло на то, что «Рубин» вернулся в РПЛ? Или клуб достиг бы этого и с Леонидом Викторовичем?

— Безусловно, достиг бы, вы что. Сейчас как-то все забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в «Рубине».

В первый сезон, когда он пришел, у нас было 17 очков к зиме. Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в РПЛ. А на следующий год мы уже вышли в еврокубки. Уверен, все было бы хорошо, мы собрали шикарную команду.

Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. У нас ушли игроки, и мы оказались в дивизионе уровнем ниже. Но я уверен, что и со Слуцким мы сто процентов вернулись бы, — сказал бывший гендиректор «Рубина».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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2 комментария

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Сергей48
Дальнейшего процветания Рубину! Самобытная команда из прекрасного региона!
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Ярик01
Где деньги от Хвичи, Сайманчик.
И почему, уходя из убыточного клуба, ты выплатил себе дивиденды в 366 млн. рэ.
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