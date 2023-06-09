Экс-директор «Рубина» Сайманов: «Мы и со Слуцким вернулись бы в РПЛ. Он проделал большую работу»

Рустем Сайманов уверен, что «Рубин» вернулся бы в Мир РПЛ и с Леонидом Слуцким.

Тренер был уволен из казанского клуба в ноябре прошлого года. Путевку в Премьер-лигу «Рубин» завоевал при .

— Решение уволить Слуцкого повлияло на то, что «Рубин» вернулся в РПЛ? Или клуб достиг бы этого и с Леонидом Викторовичем?

— Безусловно, достиг бы, вы что. Сейчас как-то все забывают, но проделал большую и успешную работу в «Рубине».

В первый сезон, когда он пришел, у нас было 17 очков к зиме. Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в . А на следующий год мы уже вышли в еврокубки. Уверен, все было бы хорошо, мы собрали шикарную команду.

Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. У нас ушли игроки, и мы оказались в дивизионе уровнем ниже. Но я уверен, что и со Слуцким мы сто процентов вернулись бы, — сказал бывший гендиректор « ».

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