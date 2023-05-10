Орлов о Слуцком: «Тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. Ушел из ЦСКА – нигде не состоялось»
Геннадий Орлов считает, что Леонида нельзя сравнивать с Лучано Спаллетти.
Под руководством Слуцкого в казанском «Рубине» выступал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который летом перешел в «Наполи» Спаллетти.
– Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии. Насколько в раскрытии его таланта сыграл роль Леонид Слуцкий?
– В «Наполи» Хвиче повезло с партнерами. Они у него замечательные. Месси тоже не был бы так велик, если бы не Иньеста и Хави.
Ну а сравнивать Слуцкого со Спаллетти совсем нельзя. Слуцкий – это тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. А когда он ушел из ЦСКА, что дальше было? Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось. В «Рубине» – то же самое. Поэтому Слуцкий и Спаллетти несопоставимы, – сказал Орлов.
Что футболист - дно, что комментатор - дно.
Человек так вообще, шиномонтажка с флюгером на крыше🤦🏼
Насколько же надо быть лицимерной мразью ?))
ЦСКА после ухода Слуцкого тоже что-то не блещет результатами, к слову.
А вообще в чем разница между тем же Семаком и Слуцким? Оба прыгнули выше головы в команде с небольшими ресурсами, оба затем попали в команды с большими ресурсами, оба выигрывали. Разве что в силу футбольного прошлого Семаку попроще было пробиваться. ЦСКА стал уступать в ресурсах - результаты ушли. То же самое случилось бы с любым клубом. По инерции и с везением ещё несколько лет можно ещё держаться высоко. Однако, после Слуцкого результаты планомерно ухудшались, сначала 2 места, потом 4-5, даже 6-е. Избавились от физрука, ага.