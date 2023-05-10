Орлов о Слуцком: «Тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. Ушел из ЦСКА – нигде не состоялось»

Геннадий Орлов считает, что Леонида нельзя сравнивать с Лучано Спаллетти.

Под руководством Слуцкого в казанском «Рубине» выступал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который летом перешел в « » Спаллетти.

– Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии. Насколько в раскрытии его таланта сыграл роль ?

– В «Наполи» Хвиче повезло с партнерами. Они у него замечательные. Месси тоже не был бы так велик, если бы не Иньеста и Хави.

Ну а сравнивать Слуцкого со Спаллетти совсем нельзя. Слуцкий – это тренер для российского футбола при хорошем президенте . А когда он ушел из , что дальше было? Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось. В «Рубине» – то же самое. Поэтому Слуцкий и Спаллетти несопоставимы, – сказал Орлов.