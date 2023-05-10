Орлов о Слуцком: «Тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. Ушел из ЦСКА – нигде не состоялось»

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий Евгений Гинер Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Первая лига Геннадий Орлов Хвича Кварацхелия Футбол

Геннадий Орлов считает, что Леонида нельзя сравнивать с Лучано Спаллетти.

Под руководством Слуцкого в казанском «Рубине» выступал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который летом перешел в «Наполи» Спаллетти.

– Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии. Насколько в раскрытии его таланта сыграл роль Леонид Слуцкий?

– В «Наполи» Хвиче повезло с партнерами. Они у него замечательные. Месси тоже не был бы так велик, если бы не Иньеста и Хави.

Ну а сравнивать Слуцкого со Спаллетти совсем нельзя. Слуцкий – это тренер для российского футбола при хорошем президенте Гинере. А когда он ушел из ЦСКА, что дальше было? Ни в Голландии, ни в Англии не состоялось. В «Рубине» – то же самое. Поэтому Слуцкий и Спаллетти несопоставимы, – сказал Орлов.

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62 комментария

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Pb-SE
То ли дело Семак. С любой европейской командой возьмет ЛЧ.
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Edwin_Hubble
Он должен был взять Лигу чемпионов с Халл, играя в шипе?)
+47
-6
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Красная стрела
Но Слуцкий хоть попробовал. Это надо быть очень смелым человеком.
+42
-8
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Красная стрела
Ну а по поводу его травли. Это бред. Он норм мужик. И для Волгограда родного много делает, с людьми вежлив и открыт. 🤷‍♂️ ну ошибся он с форматом шоу. Ну понесло не в ту степь. Кто вообще не ошибается?🤷‍♂️ а сейчас , такое чувство, готовы вспомнить даже его школьные двойки.
+16
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202standart
Кстати в качестве комментатора Слуцкий лучше, чем Орлов
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uralets46
Хватит гнобить Леонида Викторовича) Он своё от критиков уже получил. Может он еще Ротор приведёт к чемпионству или Камышинский Текстильщик) Искренне желаем
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Максим Новиков
Ну уж к Викторовичу уважения, как к достойному сопернику и оппоненту, гораздо больше, чем к старому маразматику.
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T622222
Был на 3-м в Голландии сейчас Витесс на 13-м
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Юрий Кечко
Ответ Алексей Сигаев
Оно и до Цска нигде не состоялось. Ну, разве что излишне честного и прямолинейного Петракова подсидело.
Оно это твоё лицо которое в кружочек не помещается )))
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Фанатишка
Ответ Pb-SE
То ли дело Семак. С любой европейской командой возьмет ЛЧ.
А при чем тут Семак?? В тексте про него не слова)))))) опять забомбило))))₽
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Mr. Mouset
Что за повсеместная атака на ЛВС? Сначала член элитного тренерского клуба Мостовой обесценил все трофеи умением чеканить мяч. Затем Губерниев зачем то отвлекся от биатлона и высказался про мат (сам то никогда не матерился). Теперь вот Орлов считает что ошибаться нельзя и пробовать новое с ошибкой это провал
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Император Плутона
посмотрел бы на спалетти в рубине
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Wizard Harry
Ты сам-то сильно состоялся?
Что футболист - дно, что комментатор - дно.
Человек так вообще, шиномонтажка с флюгером на крыше🤦🏼
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Владислав88
Ответ Клирик
Орлов, Канчельскис, Мостовой. Реально не следили за его карьерой за рубежом. Делать такие тупые заявления про Слуцкого как минимум странно, если бы знали где он был и какие команды тренировал. Реально по одной методичке читают.
А что там знать, провалился везде, и отовсюду был изгнан.
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Драпежник
Следуя этой логике, если у Семака не получится после Зенита, то характеристика его как тренера будет такая же?
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Юрий Кечко
И этот же человек говорит что Семак лучший потому что выигрывает с ещё более сильной командой чемпионат , и верхушкой посолиднее Гинера
Насколько же надо быть лицимерной мразью ?))
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riverman1980
Слуцкий без Гинера деньги на ветер )
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Stannis_Baratheon
Просто мне интересно, что плохого Слуцкий сделал Мостовому, Канчельскису, Орлову?
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Pb-SE
Спаллетти после ухода из Зенита тоже по большому счету пропал с радаров до нынешнего сезона. Да, был Интер и кто-то там еще, но по сути это был тот же Халл Сити.
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Andrew Kolevatykh
Как обычно, футбольные люди не любят тех, кто не играл на высшем уровне. Порой кажется, что это специально, чтобы у бывших футболистов было меньше конкуренции после окончания карьеры.

ЦСКА после ухода Слуцкого тоже что-то не блещет результатами, к слову.

А вообще в чем разница между тем же Семаком и Слуцким? Оба прыгнули выше головы в команде с небольшими ресурсами, оба затем попали в команды с большими ресурсами, оба выигрывали. Разве что в силу футбольного прошлого Семаку попроще было пробиваться. ЦСКА стал уступать в ресурсах - результаты ушли. То же самое случилось бы с любым клубом. По инерции и с везением ещё несколько лет можно ещё держаться высоко. Однако, после Слуцкого результаты планомерно ухудшались, сначала 2 места, потом 4-5, даже 6-е. Избавились от физрука, ага.
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futbol67
Зачем спрашивать мнение этого старого маразматика? Для него всегда всё что связано с Зенитом это хорошо, а остальные в его глазах как-то не очень дотягивают " до уровня".
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202standart
Челлендж Критикуй Слуцкого передай эстафету дальшк
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__flavius__
Ответ Красная стрела
Ну а по поводу его травли. Это бред. Он норм мужик. И для Волгограда родного много делает, с людьми вежлив и открыт. 🤷‍♂️ ну ошибся он с форматом шоу. Ну понесло не в ту степь. Кто вообще не ошибается?🤷‍♂️ а сейчас , такое чувство, готовы вспомнить даже его школьные двойки.
что значит ошибся? Его шоу так нельзя набирает просмотры отлично, а это самая объективная оценка на ютубе. Мнений может быть миллион, поэтому определяет статистика, а не чьи-то мнения. Если вы такой высоконравственный, что от слова х.й в обморок падаете, как орлов с губошлёпом, смотрите тренер.коммент, там Слуцкий очень серьёзно в футбол погружает... Разные программы рассчитаны на разные аудитории, понимаете?
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Slavick Nemkovsky
У ЦСКА после Слуцкого много состоялось?)
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градус ненависти
ГСО: «ГВК»
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