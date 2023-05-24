Слуцкий о выходе «Рубина» в РПЛ: «Я должен получить медаль – все-таки отработал 19 туров»

Леонид Слуцкий считает, что должен получить медаль за выход «Рубина» в Мир РПЛ.

«На самом деле мне написали все ребята – поздравили. Я считаю, что нет никакого «багажа прошлого тренера». Тренер закрыл дверь – другой открыл, и это команда нового тренера. Но учитывая, что сезон был долгий и неоднозначный… Я общался со многими игроками «Рубина», они мне писали кружочки из самолета, с банкета, поздравляли.

Сайманов, Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались. Это не так, что ты набрал новых людей, и они сразу заиграли. Это была большая работа, все к ней приложили руку. Но те, кто поставил финальную точку, они заслуживают большей похвалы.

Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль – все-таки отработал 19 туров», — сказал экс-тренер « » в эфире «Коммент.Шоу».

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