Слуцкий о выходе «Рубина» в РПЛ: «Я должен получить медаль – все-таки отработал 19 туров»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Леонид Слуцкий считает, что должен получить медаль за выход «Рубина» в Мир РПЛ.

«На самом деле мне написали все ребята – поздравили. Я считаю, что нет никакого «багажа прошлого тренера». Тренер закрыл дверь – другой открыл, и это команда нового тренера. Но учитывая, что сезон был долгий и неоднозначный… Я общался со многими игроками «Рубина», они мне писали кружочки из самолета, с банкета, поздравляли.

Сайманов, Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались. Это не так, что ты набрал новых людей, и они сразу заиграли. Это была большая работа, все к ней приложили руку. Но те, кто поставил финальную точку, они заслуживают большей похвалы.

Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль – все-таки отработал 19 туров», — сказал экс-тренер «Рубина» в эфире «Коммент.Шоу».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
а за то, что вывел эту команду в пердив, уже награждали его?
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
Опять заголовок вырван из контекста! Слуцкий же объясняет , что по РЕГЛАМЕНТУ должен получить медаль, но не требует её и не говорит, что только благодаря его работе они вышли в рпл 🤷🏻‍♂️
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
И звание заслуженного тренера республики Татарстан!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Нет, ребята, я не гордый!
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль!

© А.Твардовский
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Багдасарян
Ответ Arturitto
Повсюду я,я…даже читать не стал,настолько противно!
это к психологу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdul Aziz
Нравился этот чувак. Веселый мужичок и довольно неплохой тренер, но после недавнего Шоу Харламова в Ютьюб, поменял мнение.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
like a boss
Этого "персонажа" и в Казань пускать не нужно. Так Рубин ещё никто не позорили. Шаронов как тренер и то лучше Лёнчика, прав был АВБ про Слуцкого. Всем успех с ЦСКА вскружил голову, но с тем составом и менеджментом/селекцией клуба и условный Мостовой Реал бы громил. Тренерство это не КВН и не камедиклаб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий