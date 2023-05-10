Канчельскис о Слуцком: «Он с его способностями рассказывать сказки сможет возобновить тренерскую работу. Кому-то лапшу на уши навешает и устроится»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Леонид Слуцкий умеет вешать лапшу на уши.

– Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона Первой лиги?

– Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев.

После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть – доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить.

Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем Слуцкий.

Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб.

– Какая команда это может быть?

– Не знаю, все зависит от задач клуба, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»

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38 комментариев

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Игорь Васильев
А где он увидел провал в Нидерландах? Леня с Витессом должен был стать чемпионом, обойдя Аякс, ПСВ и Фейеноорд? А Эдегор вообще называет Слуцкого лучшим тренером в карьере
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Михаил Тихомиров
Ответ Игорь Васильев
А где он увидел провал в Нидерландах? Леня с Витессом должен был стать чемпионом, обойдя Аякс, ПСВ и Фейеноорд? А Эдегор вообще называет Слуцкого лучшим тренером в карьере
Да, это очень интересный миф, якобы Слуцкий провалился в Англии и Голландии. Суперкачественной работы он может и не проделал, но провал-то где? Его команды занимали те места, что и обычно. Разве что 1 раз вылетели из Кубка намного раньше обычного, не более
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Shuller18
Слуцкий сначала спас Рубин от вылета, потом провёл самый успешный сезон за 10 лет, выведя казанцев в еврокубки и в целом сделал их наверное самой симпатичной командой РПЛ для нейтрального зрителя. Так что приглашение точно ошибкой не было. На счет вылета, задним умом, но надо было уходить ещё зимой прошлого чемпионата, тогда бы спас репутацию
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T622222
А Клубы в Англии и Голландии после его ухода взяли чемпионство???
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T622222
А еще занимательный факт после ухода Леонида ЦСКА не взяли ни один трофей, тогда как Леонид 7 шт за 4 года
+7
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brt202
стало известно , что Канчельскис и Мостовой, один и тот же человек
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T622222
Скажите этому клоуну что Витесс и без Лени в зоне вылета!
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Spartakus1984
Почему он и Моствой прицепились именно к Слуцкому?Он ведь их не трогал а ответил лишь Мостовому когда тот задолба скулитьв его адрес.Тренер чемпион а эти два недоразумения ему претензии предъявляют по поводу Рубина.Ну а какой тренер в мире не проваливался?
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Golyaso
после того как Канчельскис провалился в узбекском Навбахоре ему никакие сказки не помогут.
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T622222
Он с Мостовым два топовых хейтера
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Великий Милан
Самый Великий это конечно Гончаренко, я сам лично видел Реал, Барселону, Милан, Ювентус, Челси, Баварию в Минске когда БАТЭ с ними играл просто на равных при бюджете в 1 миллион против миллиардов ☝️🤦‍♂️ ...
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Спартак сила
Ответ T622222
А еще занимательный факт после ухода Леонида ЦСКА не взяли ни один трофей, тогда как Леонид 7 шт за 4 года
там скорее гвка трофеии брали
Лёня без гинера - рубин в пердиве
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dimasik 1982
Ответ Shuller18
Слуцкий сначала спас Рубин от вылета, потом провёл самый успешный сезон за 10 лет, выведя казанцев в еврокубки и в целом сделал их наверное самой симпатичной командой РПЛ для нейтрального зрителя. Так что приглашение точно ошибкой не было. На счет вылета, задним умом, но надо было уходить ещё зимой прошлого чемпионата, тогда бы спас репутацию
А что так не любят его не пойму? Он разве не выигрывал с вами чемпионство несколько раз и в еврокубках пошумели…. Почему его сразу все стали называть шарлатаном и недоучкой
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T622222
А еще занимательный факт после ухода Леонида ЦСКА не взяли ни один трофей, тогда как Леонид 7 шт за 4 года
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Спартак Уокер
Какой же Андрей мерзкий тип
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Владислав Бондарчук
Пусть устроится в фк Новосибирск, тут круто, на автобусе в Кемерово покататься можно и обратно, пылью и углём подышать :)
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GullitRuud
Ответ Иван Егурнов
Я тоже не считаю Слуцкого очень сильным тренером, но он трижды выигрывал ЧР, Кубок (не помню, сколько раз) и поработал в нескольких клубах и даже лигах. Тренер опытный, повидавший виды. Уж точно не полный ноль, есть у нас и похуже.
Виды он конечно повидал , но тренер "средний-ниже среднего" даже по российским меркам. Все достижения это ЦСКА он пришел уже ! в один из сильнейших клубов РФ , ходили тогда армейцы в призерах .
Если назначить Слуцкого тренером Реала товарищ и в Испании чего-нибудь выиграет .)) Во всех остальных командах ничего особенного или провал .
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Клирик
Калька высказываний Мостового. Одна извилина на двоих.
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Марк Холодцов
Им с дядей Сашей Мостовым видимо в одном кабачке наливают
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Иван Егурнов
Я тоже не считаю Слуцкого очень сильным тренером, но он трижды выигрывал ЧР, Кубок (не помню, сколько раз) и поработал в нескольких клубах и даже лигах.

Тренер опытный, повидавший виды. Уж точно не полный ноль, есть у нас и похуже.
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Shuller18
Ответ GullitRuud
Виды он конечно повидал , но тренер "средний-ниже среднего" даже по российским меркам. Все достижения это ЦСКА он пришел уже ! в один из сильнейших клубов РФ , ходили тогда армейцы в призерах . Если назначить Слуцкого тренером Реала товарищ и в Испании чего-нибудь выиграет .)) Во всех остальных командах ничего особенного или провал .
Перечисли мне отечественных топ тренеров или таких же средних как и Слуцкий. Просто интересно, если уже он ниже среднего, то кто круче и сколько их
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Великий Милан
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GullitRuud
Ответ Shuller18
Мировые стандарты мы и не берем. Слуцкий, когда вылетел из Рубина, имел состав точно ниже среднего, не от хорошей жизни выходили в основе всякие Мусаевы и Ломовицкие. Черчесов чего добился в РПЛ, кстати? Еще скажи. что в Спартаке и Динамо у него было меньше возможностей, нежели в у Слуцкого в ЦСКА.
Ну , мы же по карьере смотрим . Он выигрывал чемпионат Польши , дважды Венгрии , выход со сборной в 1/4 ЧМ .
P.S. по Динамо не помню , а Спартак от тренировал один год и взял серебро .
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Shuller18
Ответ corvin15
Халл - топовые игроки травмировались и не было закупки, с учетом состава, результат был нормальный, я общался с болельщиками, они подтвердят. Витесс- без Леонида в зоне вылета, с ним на 4 шли после супер грандов, с ЦСКА чемпионом был. Да, он очень сдал, когда накупили всяких Траоре, мб и скучно стало, но не дно тренер, так точно. Посмотрите матчи с МЮ, Вольфсбургом, + при нем расцвел топовый Головин не сам по себе.
Ну здесь есть один лошик, который считает, что Головин своей карьерой обязан Капелло, который выпустил Саню на полчаса товарки, а не Слуцкому, который с ним несколько лет возился.
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Михаил Тихомиров
Ответ T622222
А еще занимательный факт после ухода Леонида ЦСКА не взяли ни один трофей, тогда как Леонид 7 шт за 4 года
С другой стороны, а где ему можно было завоевать трофей? Разве что с Рубином в условном кубке
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