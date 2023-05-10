Канчельскис о Слуцком: «Он с его способностями рассказывать сказки сможет возобновить тренерскую работу. Кому-то лапшу на уши навешает и устроится»
Андрей Канчельскис считает, что Леонид Слуцкий умеет вешать лапшу на уши.
– Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона Первой лиги?
– Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев.
После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть – доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить.
Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем Слуцкий.
Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб.
– Какая команда это может быть?
– Не знаю, все зависит от задач клуба, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»
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Лёня без гинера - рубин в пердиве
Если назначить Слуцкого тренером Реала товарищ и в Испании чего-нибудь выиграет .)) Во всех остальных командах ничего особенного или провал .
Тренер опытный, повидавший виды. Уж точно не полный ноль, есть у нас и похуже.
P.S. по Динамо не помню , а Спартак от тренировал один год и взял серебро .