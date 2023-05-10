Канчельскис о Слуцком: «Он с его способностями рассказывать сказки сможет возобновить тренерскую работу. Кому-то лапшу на уши навешает и устроится»

Андрей Канчельскис считает, что Леонид Слуцкий умеет вешать лапшу на уши.

– Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона ?

– Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в « » изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев.

После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть – доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в , а уже потом уходить.

Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем .

Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб.

– Какая команда это может быть?

– Не знаю, все зависит от задач клуба, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»

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