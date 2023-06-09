«Милану» интересен вингер «Вильярреала» Чуквуэзе. Стороны контактируют

Сэмюэл Чуквуэзе может перейти в «Милан».

Итальянский клуб очень заинтересован в трансфере вингера « », сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. «Россонери» установили первые контакты для работы над возможным трансфером.

Ранее стало известно, что в услугах 24-летнего нигерийца также заинтересован «Реал».

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей в рамках , отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику можно найти здесь.

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