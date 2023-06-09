«Милану» интересен вингер «Вильярреала» Чуквуэзе. Стороны контактируют
Сэмюэл Чуквуэзе может перейти в «Милан».
Итальянский клуб очень заинтересован в трансфере вингера «Вильярреала», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. «Россонери» установили первые контакты для работы над возможным трансфером.
Ранее стало известно, что в услугах 24-летнего нигерийца также заинтересован «Реал».
В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику Чуквуэзе можно найти здесь.
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