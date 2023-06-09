«Милану» интересен вингер «Вильярреала» Чуквуэзе. Стороны контактируют

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе может перейти в «Милан».

Итальянский клуб очень заинтересован в трансфере вингера «Вильярреала», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. «Россонери» установили первые контакты для работы над возможным трансфером. 

Ранее стало известно, что в услугах 24-летнего нигерийца также заинтересован «Реал». 

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 6 голами и 4 результативными передачами. Подробную статистику Чуквуэзе можно найти здесь

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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16 комментариев

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rigobersong
Для Милана просто топище, Леау и Чуквуезе по флангам будут позвонки крутить бедным защитникам:)) Жиру может спокойно и за лучшего бомбардира в Серии А побороться:))
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prutikanne
Интересный вариант для Милана
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Андрей Хенто
Классный игрок, немного прибавить в стабильности и будет просто топ. Надеюсь, что Мадрид постарается приобрести его на замену ушедшему Асенсио.
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Schiaff1no
Да да, еще примерно десяток вбросов, а потом ноунейм из аусайдера Лиги 1 здравствуйте
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lyosha1786
Классный игрок, очень быстрый и техничный, но Милан вряд ли его возьмёт, так как он стоит денег. Дорогие футболисты, это не про нынешний Милан.
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Артур Артур
Очередной игрок которым Милан интересуется(и только)
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Там Ди Мария освободился, нищему реалу как раз годный подгон:))
Риго, ты в слове Барселона много ошибок сделал. С каких пор Мадрид нищим стал? У Мадрида с финансами все отлично, почти реконструирован стадион, который будет самым современным в мире и будет генерировать еще больше доход для клуба.
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Модрич водоносом будет теперь?:)
Будет играть безусловно меньше ввиду возраста, но с таким количеством матчей у Луки наберется достаточно игрового времени, по многим показателям до сих пор даст фору молодым полузащитникам. И только не надо приводить в пример тепловую карту за один какой-то матч Месси и сравнивать его с Лукой, знаем твой козырь)
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Будет играть безусловно меньше ввиду возраста, но с таким количеством матчей у Луки наберется достаточно игрового времени, по многим показателям до сих пор даст фору молодым полузащитникам. И только не надо приводить в пример тепловую карту за один какой-то матч Месси и сравнивать его с Лукой, знаем твой козырь)
Какую карту, мне достаточно привести полуфинал ЧМ, где был полный декласс Хорватского пешехода:))
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Какую карту, мне достаточно привести полуфинал ЧМ, где был полный декласс Хорватского пешехода:))
На позапрошлом чемпионате все было с точностью, да наоборот, это нормально, это ведь спорт.
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
На позапрошлом чемпионате все было с точностью, да наоборот, это нормально, это ведь спорт.
Месси Чемпион мира, хорватский пешеход в важных матчах был в кармане у Погба и Де Пауля:))
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Месси Чемпион мира, хорватский пешеход в важных матчах был в кармане у Погба и Де Пауля:))
Я поздравляю Лео с этим достижением, действительно рад был за него, своей карьерой он это заслужил. Лука сделал для своей сборной очень многое, сколько бы ты не пытался высмеивать его, но он национальный герой своей страны и один из лучших полузащитников в истории мирового футбола, наряду с Иньестой, Хави, Зиданом и прочими.
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