Купить у «Барсы» Деста может «Унион». «Атлетико», «Вильярреалу», «Севилье» он тоже интересен (90min)

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Серджиньо Дест может перейти из «Барселоны» в чемпионат Германии.

Как сообщает 90min, одной из немецких команд, заинтересованных в приобретении американца, является «Унион». Но игроку, вероятно, придется согласиться на снижение зарплаты, поскольку берлинский клуб едва ли сможет платить защитнику почти 4 млн евро в год.

Также на Деста претендуют «Атлетико», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия», «Лион», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Дест выступает за «Милан» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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eRo
Ответ Josep
Казался в Аяксе весьма перспективным латералем.. но что-то пошло не так. и уже далеко не в первом клубе.
На самом деле в сборной США на последнем чемпионате мира он был самое яркое событие на поле.
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Лужин
Ответ Josep
Казался в Аяксе весьма перспективным латералем.. но что-то пошло не так. и уже далеко не в первом клубе.
Да в Аяксе все кажутся перспективными.
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Абдул Абакаев
может обмен на Фойта с доплатой? раз Вильяреал в списке заинтересованных
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Okaka
у Юниона Юранович же есть
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OldRedWhite
Если уж и Унион заинтересован, то ценник должен быть щадящий!
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Josep
Казался в Аяксе весьма перспективным латералем.. но что-то пошло не так. и уже далеко не в первом клубе.
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predMBAPPE
В АПЛ за 50млн+ бонусы, для Челси 100)
+2
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+2
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atomio
сколько же неликвида времен Барто...
+4
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+4
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Inside 88 LW
Что Алемани им подсыпает?) Как он это делает?))
Дай Бог. В любой клуб благословляю его переход.
+1
0
+1
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