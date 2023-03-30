Купить у «Барсы» Деста может «Унион». «Атлетико», «Вильярреалу», «Севилье» он тоже интересен (90min)

может перейти из «Барселоны» в чемпионат Германии.

Как сообщает 90min, одной из немецких команд, заинтересованных в приобретении американца, является « ». Но игроку, вероятно, придется согласиться на снижение зарплаты, поскольку берлинский клуб едва ли сможет платить защитнику почти 4 млн евро в год.

Также на Деста претендуют « », «Вильярреал», « », « », «Лион», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».

В текущем сезоне Дест выступает за «Милан» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.