Купить у «Барсы» Деста может «Унион». «Атлетико», «Вильярреалу», «Севилье» он тоже интересен (90min)
Серджиньо Дест может перейти из «Барселоны» в чемпионат Германии.
Как сообщает 90min, одной из немецких команд, заинтересованных в приобретении американца, является «Унион». Но игроку, вероятно, придется согласиться на снижение зарплаты, поскольку берлинский клуб едва ли сможет платить защитнику почти 4 млн евро в год.
Также на Деста претендуют «Атлетико», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия», «Лион», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон».
В текущем сезоне Дест выступает за «Милан» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Дай Бог. В любой клуб благословляю его переход.