Ориги ради «Милана» отказал клубам АПЛ и Бундеслиги и «Вильярреалу». Он уже в Италии

Нападающий Дивок Ориги прилетел в Италию для оформления трансфера в .

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, форвард вскоре пройдет медосмотр и заключит долгосрочное соглашение с «россонери» в качестве свободного агента.

27-летний бельгиец отверг предложения , клубов и Бундеслиги.

Ранее Ориги выступал за и в прошлом сезоне чемпионата Англии провел 7 матчей, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио