Ориги ради «Милана» отказал клубам АПЛ и Бундеслиги и «Вильярреалу». Он уже в Италии

Нападающий Дивок Ориги прилетел в Италию для оформления трансфера в «Милан».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, форвард вскоре пройдет медосмотр и заключит долгосрочное соглашение с «россонери» в качестве свободного агента.
27-летний бельгиец отверг предложения «Вильярреала», клубов АПЛ и Бундеслиги.
Ранее Ориги выступал за «Ливерпуль» и в прошлом сезоне чемпионата Англии провел 7 матчей, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио