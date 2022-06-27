Ориги ради «Милана» отказал клубам АПЛ и Бундеслиги и «Вильярреалу». Он уже в Италии

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Нападающий Дивок Ориги прилетел в Италию для оформления трансфера в «Милан».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, форвард вскоре пройдет медосмотр и заключит долгосрочное соглашение с «россонери» в качестве свободного агента.

27-летний бельгиец отверг предложения «Вильярреала», клубов АПЛ и Бундеслиги.

Ранее Ориги выступал за «Ливерпуль» и в прошлом сезоне чемпионата Англии провел 7 матчей, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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