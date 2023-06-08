Анчелотти об увольнении Мальдини из «Милана»: «Неуважение к истории и традициям. Клубы, для которых бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал»

Теги Милан Паоло Мальдини Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига бизнес история деньги Футбол

Карло Анчелотти назвал увольнение Паоло Мальдини неуважением к традициям «Милана».

Ранее Паоло Мальдини и Фрадерик Массара покинули должности директоров «Милана» из-за разногласий с американским владельцем.

– В «Реале» я понял, что историю клуба всегда нужно уважать всегда. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш – все они по-прежнему исключительные легенды, их почитают. Чтобы писать историю на самом высоком уровне, нужно хранить память о прошлом.

То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям «Милана». История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать.

– Деньги превыше всего.

– Клубы, которые ставят бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал. Покровительство уже не имеет такого значения, как раньше, но бизнес – это не очень хорошо.

– Но ведь арабские страны привлекают игроков огромными деньгами?

– Там поняли, что футбол вызывает интерес у населения, они хотят вывести свой чемпионат на уровень европейских турниров. У них могло бы получиться.

– Но США не удалось этого добиться.

– В Америке конкуренция с другими видами спорта – бейсболом, баскетболом, американским футболом – была и остается очень сильной, – сказал главный тренер мадридского «Реала».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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29 комментариев

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Shadow1882
Мальдини хотел уволить Пиоли и нанять Пирло. Не надо традиции с кумовством путать. Уже проходили это всё
+17
-3
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Дмитрий Гудков
Ответ Марина Быстрова
Ему легко говорить,тренировал всегда команды,где бабки просто их воздуха брались,с практически неограниченным бюджетом. Было бы сейчас интересно глянуть на папу Карло в Милане,со сникерсами,грузчиками,шланглями и голодными угольками. Есть мысль,что он выиграл бы чуть более,чем ни хрена.
А я бы на вас Марина поглядел
Топового тренера так отчитывать
+13
-5
+8
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Batt Monner
В понимании Анчи Мальдини должен вечно быть техдиром в клубе независимо от уровня своей работы? Паоло предлагали остаться с другими обязанностями, он отказался
+6
-1
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Джанлука Нальюка
Забавно читать хейт в сторону Мальдини. Он отлично поработал и поднял клуб со дна. Да, были ошибки, но главное - было развитие и результат
+4
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Алексей Фирстов
Как Палыч говорит! Не зря оба добились больших достижений!
0
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Ilya_Panchenko
Ответ Shadow1882
Мальдини хотел уволить Пиоли и нанять Пирло. Не надо традиции с кумовством путать. Уже проходили это всё
Этого никто точно не знает
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Moscwow
Ответ London.is.blue
Месси > Бензема+Пеналду+Рауль
Бретвейт, Глеб, Паулиньо > Месси. Так что иди броди переодетый засланный голубой казачок
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Кринжа никто и не считает)
Ошибся, согласен, Мусся пробил 7 пенок в 7 матчах, ведь были ещё и послематчевые
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Что человек, у которого 5 чемпионств за 30 лет знает о спортивных ценностях?)
Человек, который бил 5 пенок в 7 матчах не может считаться лучшим игроком мира
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Alex Muratov
Ответ Марина Быстрова
Ему легко говорить,тренировал всегда команды,где бабки просто их воздуха брались,с практически неограниченным бюджетом. Было бы сейчас интересно глянуть на папу Карло в Милане,со сникерсами,грузчиками,шланглями и голодными угольками. Есть мысль,что он выиграл бы чуть более,чем ни хрена.
"Реджана, Парма, Наполи, Эвертон."
"Барселона, Бавария, Манчестер Сити"
Помоги Даше найти тренера бездонных мешков.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Дмитрий Гудков
А я бы на вас Марина поглядел Топового тренера так отчитывать
особенно в Эвертоне бюджет неограниченный был у Карло..
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fellx
Ответ Марина Быстрова
Ему легко говорить,тренировал всегда команды,где бабки просто их воздуха брались,с практически неограниченным бюджетом. Было бы сейчас интересно глянуть на папу Карло в Милане,со сникерсами,грузчиками,шланглями и голодными угольками. Есть мысль,что он выиграл бы чуть более,чем ни хрена.
Если честно вы описали Гвардиолу. В его случае это величие и магия, а в случае Анчелотти это не айс? Папа Карло хоть попробавал Эвертон, о да, у них тоже неограниченные финансы)
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Милан37
Если Мальдини реально хотел уволить Пиоли и назначить Пирло, то тут я полностью на стороне руководства, Пиоли это наше все, я не знал этого про Пирло ...
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Marcus-light
Может, Мальдини просто плохой руководитель?
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Сергей Спартакович
Мальдини очень вряд-ли желает Милану вреда.
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Крокодил Данди
Даллас Ковбойс смеются в голос.
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Е.Р.
Чёрная метка
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Mr. Galacticos
сказал - как отрезал!
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Аркадий Аркадич
Лучше жить по средствам, чем дергать рычаги. Милан, конечно, клуб с очень богатой историей, но с довольно бедными реалиями.
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