Карло Анчелотти назвал увольнение Паоло Мальдини неуважением к традициям «Милана».

Ранее Паоло Мальдини и Фрадерик Массара покинули должности директоров «Милана» из-за разногласий с американским владельцем.

– В « » я понял, что историю клуба всегда нужно уважать всегда. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш – все они по-прежнему исключительные легенды, их почитают. Чтобы писать историю на самом высоком уровне, нужно хранить память о прошлом.

То, что произошло с Мальдини, свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям « ». История не побеждает, но верно и то, что история учит нас побеждать.

– Деньги превыше всего.

– Клубы, которые ставят бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал. Покровительство уже не имеет такого значения, как раньше, но бизнес – это не очень хорошо.

– Но ведь арабские страны привлекают игроков огромными деньгами?

– Там поняли, что футбол вызывает интерес у населения, они хотят вывести свой чемпионат на уровень европейских турниров. У них могло бы получиться.

– Но США не удалось этого добиться.

– В Америке конкуренция с другими видами спорта – бейсболом, баскетболом, американским футболом – была и остается очень сильной, – сказал главный тренер мадридского «Реала».

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