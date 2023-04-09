Мальдини про ЛЧ: «Анчелотти позвонил после жеребьевки: «Увидимся в финале, да?» У него тоже нерешенные вопросы в Стамбуле»

Паоло Мальдини сказал, что Карло Анчелотти ждет встречи «Реала» с «Миланом» в финале ЛЧ

«Россонери» в четвертьфинале сыграют с «Наполи» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Интер» – «Бенфика». Мадридцам предстоят матчи с «Челси» и, возможно, «Баварией» или «Манчестер Сити».

«Знаете, в чем проблема? У Анчелотти тоже есть нерешенные вопросы в Стамбуле (в Турции «Милан» под руководством итальянского тренера уступил «Ливерпулю» в финале ЛЧ 2005 года – Sports.ru). Сразу после жеребьевки он позвонил мне и сказал: « , увидимся в Стамбуле, да?»

Легко «Милану» не будет, но я думаю, что история дает нам возможность верить в успех. Подобное уже случалось. В марте, апреле у вас появляется возможность сделать свой сезон особенным. Мы хотим использовать свой шанс.

Мы любим мечтать. Без мечты мы бы не выиграли чемпионов столько раз. Даже в нынешнем составе хватает игроков, которые об этом мечтают. Я тоже был мечтателем, когда играл», – сказал технический директор « » в интервью La Repubblica.