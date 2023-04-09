Мальдини про ЛЧ: «Анчелотти позвонил после жеребьевки: «Увидимся в финале, да?» У него тоже нерешенные вопросы в Стамбуле»

Теги Милан Паоло Мальдини Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Паоло Мальдини сказал, что Карло Анчелотти ждет встречи «Реала» с «Миланом» в финале ЛЧ

«Россонери» в четвертьфинале сыграют с «Наполи» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Интер» – «Бенфика». Мадридцам предстоят матчи с «Челси» и, возможно, «Баварией» или «Манчестер Сити».

«Знаете, в чем проблема? У Анчелотти тоже есть нерешенные вопросы в Стамбуле (в Турции «Милан» под руководством итальянского тренера уступил «Ливерпулю» в финале ЛЧ 2005 года – Sports.ru). Сразу после жеребьевки он позвонил мне и сказал: «Паоло, увидимся в Стамбуле, да?»

Легко «Милану» не будет, но я думаю, что история дает нам возможность верить в успех. Подобное уже случалось. В марте, апреле у вас появляется возможность сделать свой сезон особенным. Мы хотим использовать свой шанс.

Мы любим мечтать. Без мечты мы бы не выиграли Лигу чемпионов столько раз. Даже в нынешнем составе хватает игроков, которые об этом мечтают. Я тоже был мечтателем, когда играл», – сказал технический директор «Милана» в интервью La Repubblica.

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33 комментария

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Денис Капитонов
Ответ Beyond
Скучнее матча не придумать. Команда удачливых пенсионеров против любительской команды из Серии А. Благотворительные матчи не хотелось бы снова видеть в финале ЛЧ, хватило прошлогоднего. Такого матча может захотеть только фанатик Реала, чтобы в легком режиме Реал взял очередной подаренный кубок.
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Фёдор Кузнецов
Анчелотти уже говорил одному человеку увидимся в финале в этом году
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M93
Ответ ubAA
Да, да , оба вылетят в следующем туре, Челси пройдет Реал, а Наполи деклассирует Миланцев. Можешь скринить.
Хату на кого ставить?
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ubAA
Ответ M93
Анчелотти так в шутку (а может нет) сказал тренеру Осасуны, что встретимся в финале. И действительно в финале Кубка Испании сыграют Осасуна и Реал. Может Анчелотти финалистов ЛЧ предсказал верно?)
Да, да , оба вылетят в следующем туре, Челси пройдет Реал, а Наполи деклассирует Миланцев. Можешь скринить.
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vals1702
хороший финал и победа Милана
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Игорь Новиков
Ответ Акыл Сатыбалдиев
еще 2 осталось получается?))
А потом ещё 5 от Милана!)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Игорь Новиков
За Стамбул надо 5 финалов выиграть)
еще 2 осталось получается?))
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Адам Магомедов
Ответ Beyond
Скучнее матча не придумать. Команда удачливых пенсионеров против любительской команды из Серии А. Благотворительные матчи не хотелось бы снова видеть в финале ЛЧ, хватило прошлогоднего. Такого матча может захотеть только фанатик Реала, чтобы в легком режиме Реал взял очередной подаренный кубок.
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M93
Анчелотти так в шутку (а может нет) сказал тренеру Осасуны, что встретимся в финале. И действительно в финале Кубка Испании сыграют Осасуна и Реал.

Может Анчелотти финалистов ЛЧ предсказал верно?)
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hulk&boloto
Ответ Beyond
Скучнее матча не придумать. Команда удачливых пенсионеров против любительской команды из Серии А. Благотворительные матчи не хотелось бы снова видеть в финале ЛЧ, хватило прошлогоднего. Такого матча может захотеть только фанатик Реала, чтобы в легком режиме Реал взял очередной подаренный кубок.
Ну а кто, Пеп Реал?
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Beyond
Скучнее матча не придумать. Команда удачливых пенсионеров против любительской команды из Серии А. Благотворительные матчи не хотелось бы снова видеть в финале ЛЧ, хватило прошлогоднего. Такого матча может захотеть только фанатик Реала, чтобы в легком режиме Реал взял очередной подаренный кубок.
Ну да, куда интереснее будет финал сити - милан. Раскат в одну калитку
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Pb-SE
Ответ белошип
Тяжело представить финал ЛЧ круче чем Реал-Милан Две самые титулованные команды в истории этого турнира,ждемс)
Обыграв по пути Ливерпуль и Баварию.
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ubAA
Финал Сити-Наполи
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Beyond
Ответ белошип
Тяжело представить финал ЛЧ круче чем Реал-Милан Две самые титулованные команды в истории этого турнира,ждемс)
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Игорь Новиков
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Полагаю, Анчелотти давно закрыл стамбульский вопрос, причём дважды - в Афинах и Париже.
За Стамбул надо 5 финалов выиграть)
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Дядя ТУРА
Ответ Yubaba
То, что Милан с такой сеткой имеет хорошие шансы на финал, спору нет. Но вот Реалу надо убийственный МС пройти в полуфинале. Повторит ли папа Карло прошлогодний подвиг, надежда умирает последней, конечно
каждый год слышу, что Сити в финале или что уже выиграл там. в итоге обсер
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ten Hag
Ответ белошип
Тяжело представить финал ЛЧ круче чем Реал-Милан Две самые титулованные команды в истории этого турнира,ждемс)
Это был бы прекрасный финал
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Уся Ваткин
Папа Карло всё давно порешал
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xDe xDe
Карло уже напророчил Аррасате, что встретится с его Осасуной в финале Копы. Попытка номер два, но уже в ЛЧ? :)
А если серьёзно, то Реалу пожёстче будет, чем Милану. Проблемный Челси не выглядит столь суровым противником, в отличие от того, что будет поджидать Мадрид в полуфинале.
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Kazbek Ilyassovskiy
Полагаю, Анчелотти давно закрыл стамбульский вопрос, причём дважды - в Афинах и Париже.
+8
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Manchester Yun Yfva
Очень смешно. риалка вылетил от Челси а если нет то уж точно от следущей пары. а догерному милану никто подаватся не будет как это сделали в чемпионате
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Yubaba
Ответ Yubaba
Учитывая, что Ла лига для Реала закончилась ещё пару недель назад, вряд ли матчи в чемпионате для них имеют такое же значение как матчи ЛЧ. Пройти такой Сити... Ну Бавария должна сотворить чудо, учитывая, что даже в фарм лиге сейчас вторые
Поправка, они все же первые. Но посыл был, скорее в том, что неуверенные первые. Явно не их оптимальная форма
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Yubaba
Ответ Akezhan Kutvarov
Ну как и Баварию надо сначала пройти Сити, а фарм клуб Челси - Реал конечно легко пройдёт, учитывая игру против Вильяреала?!
Учитывая, что Ла лига для Реала закончилась ещё пару недель назад, вряд ли матчи в чемпионате для них имеют такое же значение как матчи ЛЧ. Пройти такой Сити... Ну Бавария должна сотворить чудо, учитывая, что даже в фарм лиге сейчас вторые
+2
-4
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белошип
Тяжело представить финал ЛЧ круче чем Реал-Милан
Две самые титулованные команды в истории этого турнира,ждемс)
+36
-4
+32
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rachidibrahimov
Сам Карло, уже 4 раза мстил Ливерпулю. В 2007, 2014, 2022 и в этом году
+9
0
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