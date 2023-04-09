Мальдини про ЛЧ: «Анчелотти позвонил после жеребьевки: «Увидимся в финале, да?» У него тоже нерешенные вопросы в Стамбуле»
Паоло Мальдини сказал, что Карло Анчелотти ждет встречи «Реала» с «Миланом» в финале ЛЧ
«Россонери» в четвертьфинале сыграют с «Наполи» и в случае успеха выйдет на победителя пары «Интер» – «Бенфика». Мадридцам предстоят матчи с «Челси» и, возможно, «Баварией» или «Манчестер Сити».
«Знаете, в чем проблема? У Анчелотти тоже есть нерешенные вопросы в Стамбуле (в Турции «Милан» под руководством итальянского тренера уступил «Ливерпулю» в финале ЛЧ 2005 года – Sports.ru). Сразу после жеребьевки он позвонил мне и сказал: «Паоло, увидимся в Стамбуле, да?»
Легко «Милану» не будет, но я думаю, что история дает нам возможность верить в успех. Подобное уже случалось. В марте, апреле у вас появляется возможность сделать свой сезон особенным. Мы хотим использовать свой шанс.
Мы любим мечтать. Без мечты мы бы не выиграли Лигу чемпионов столько раз. Даже в нынешнем составе хватает игроков, которые об этом мечтают. Я тоже был мечтателем, когда играл», – сказал технический директор «Милана» в интервью La Repubblica.
Может Анчелотти финалистов ЛЧ предсказал верно?)
А если серьёзно, то Реалу пожёстче будет, чем Милану. Проблемный Челси не выглядит столь суровым противником, в отличие от того, что будет поджидать Мадрид в полуфинале.
Две самые титулованные команды в истории этого турнира,ждемс)