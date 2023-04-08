Карло Анчелотти: «После 1272 матчей в тренерской карьере мне не нужно никому ничего доказывать. Отпраздную, когда будет 1300 игр»
Карло Анчелотти решил отпраздновать 1300 матчей в тренерской карьере
«После 1272 матчей мне не нужно никому ничего доказывать.
Я не веду учет от матча к матчу, но недавно глянул, так как подумал, что близок к 1300 играм. Буду праздновать, когда достигну этой отметки», – сказал тренер «Реала».
Напомним, Анчелотти тренировал «Парму», «Милан», «Ювентус», «Челси», «ПСЖ», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».
https://www.sports.ru/football/1048787764.html?sl=1
Бавария Гамбург