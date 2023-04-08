Карло Анчелотти: «После 1272 матчей в тренерской карьере мне не нужно никому ничего доказывать. Отпраздную, когда будет 1300 игр»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти решил отпраздновать 1300 матчей в тренерской карьере

«После 1272 матчей мне не нужно никому ничего доказывать.

Я не веду учет от матча к матчу, но недавно глянул, так как подумал, что близок к 1300 играм. Буду праздновать, когда достигну этой отметки», – сказал тренер «Реала».

Напомним, Анчелотти тренировал «Парму», «Милан», «Ювентус», «Челси», «ПСЖ», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

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4 комментария

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Михо
Если интересно, тысячный матч Дона Карло)
https://www.sports.ru/football/1048787764.html?sl=1
Бавария Гамбург
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Пако
Уникальная личность!
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Владимир Владимирович
Один из главных успехов Дона Карло это его характер, наставник которого всегда любят, я не припомню чтобы какой нибудь футболист в последствии поливал его критикой, ну может раз два и обчёлся . А из его команд Милан это лучшая команда наряду с Барсой Пепа в двадцать первом веке
+2
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h4ww7xkqkz
LEYENDA
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