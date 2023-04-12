Иван Ракитич: «Стабильность «Барсы» в Ла Лиге удивительна, победа заслуженная. В Европе даже над «МЮ» доминировали, но там наказывают за малейшую ошибку»
Иван Ракитич высоко оценил работу Хави во главе «Барселоны».
«Тот факт, что Хави добился такой стабильности в Ла Лиге, удивителен. Я всегда говорю, что Ла Лига важнее всего, именно она тебя кормит.
Лига чемпионов – это звездный десерт, который очень важен, но наслаждаться им каждый месяц нельзя. А Кубок Испании можно сравнить со сладковатым шотом.
Хави выигрывает Ла Лигу в первом полном сезоне, и эта победа более чем заслуженная. В Европе наказывают за малейшую ошибку, и то, что произошло с «Барселоной», порой случается.
После этого в Лиге Европы ей не повезло с жеребьевкой, она попала на лучшую команду – «Манчестер Юнайтед». И даже в этом случае ей удавалось доминировать, играть лучше во многих фазах.
Это еще молодая команда, которая значительно вырастет. Против «Барселоны» очень тяжело играть, я на собственной шкуре это прочувствовал.
Я слышал много хорошего о работе Хави. Думаю, он надолго в этой команде», – заявил полузащитник «Севильи».
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