Иван Ракитич: «Стабильность «Барсы» в Ла Лиге удивительна, победа заслуженная. В Европе даже над «МЮ» доминировали, но там наказывают за малейшую ошибку»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Севилья Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Иван Ракитич Футбол

Иван Ракитич высоко оценил работу Хави во главе «Барселоны».

«Тот факт, что Хави добился такой стабильности в Ла Лиге, удивителен. Я всегда говорю, что Ла Лига важнее всего, именно она тебя кормит.

Лига чемпионов – это звездный десерт, который очень важен, но наслаждаться им каждый месяц нельзя. А Кубок Испании можно сравнить со сладковатым шотом.

Хави выигрывает Ла Лигу в первом полном сезоне, и эта победа более чем заслуженная. В Европе наказывают за малейшую ошибку, и то, что произошло с «Барселоной», порой случается.

После этого в Лиге Европы ей не повезло с жеребьевкой, она попала на лучшую команду – «Манчестер Юнайтед». И даже в этом случае ей удавалось доминировать, играть лучше во многих фазах.

Это еще молодая команда, которая значительно вырастет. Против «Барселоны» очень тяжело играть, я на собственной шкуре это прочувствовал.

Я слышал много хорошего о работе Хави. Думаю, он надолго в этой команде», – заявил полузащитник «Севильи».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Никитин
ламинировали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ AminO2
Разгром "Мадрида" в Ла Лиге феерический, конечно. Тренер-новичок с пионерским отрядом и полным лазаретом, практически, выиграл чемпионат за 10 туров до финиша.
Странная у тебя реакция. Трансферы+предсезонка сделали своё дело. Футбол Барселоны на дистанции эффективнее игры Реала. Хави поставил команде отличный прессинг+Тер-Штеген проводит лучший сезон в карьере (благодаря ему Барса пропустила на 12 мячей меньше).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mekan meredov
Доминировали, доминировали, да не выдоминировали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Вы победили в ЛЕ? - Мы доминировали. Лучше всех
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Хави Мигель: Ансу и Ферран имеют высокие шансы уйти этим летом. «Барселона» готова на этот шаг, поскольку:

• Лева не продается
• Хави и его команда не воспринимают уход Рафиньи.
• Дембеле является ключевым игроком для Хави
• Подъем (расцвет) Аларкона
• Возможен возврат Абде

Мендеш получил зеленый свет от «Барселоны» на поиск предложений по Ансу Фати на сумму не менее 40 миллионов евро.

Из-за проблем с амортизацией, возможно, Ферран Торрес может покинуть клуб на правах аренды с правом выкупа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bulat89
Нифига они не доминировал,МЮ был лучше.
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Разгром "Мадрида" в Ла Лиге феерический, конечно. Тренер-новичок с пионерским отрядом и полным лазаретом, практически, выиграл чемпионат за 10 туров до финиша.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Новость про высказывание бывшего игрока Барселоны про нынещнюю Барселону , а в первые секунды после публикации первыми прибегают три подряд альтернативно-одаренных хейтера со своим "важным мнением"😂
Поистине великий клуб, столько эмоций и бомбежки вызывает у хейтерков)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Стабильность «Барселоны» в Ла Лиге можно проследить почти на протяжении всей её истории. Это документальный факт, от которого никуда не денешься.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Аж 4 раза наказали.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Есть один нюанс: В лиге Европы
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий