Иван Ракитич: «Стабильность «Барсы» в Ла Лиге удивительна, победа заслуженная. В Европе даже над «МЮ» доминировали, но там наказывают за малейшую ошибку»

Иван Ракитич высоко оценил работу Хави во главе «Барселоны».

«Тот факт, что Хави добился такой стабильности в Ла Лиге, удивителен. Я всегда говорю, что важнее всего, именно она тебя кормит.

Лига чемпионов – это звездный десерт, который очень важен, но наслаждаться им каждый месяц нельзя. А Кубок Испании можно сравнить со сладковатым шотом.

Хави выигрывает Ла Лигу в первом полном сезоне, и эта победа более чем заслуженная. В Европе наказывают за малейшую ошибку, и то, что произошло с «Барселоной», порой случается.

После этого в ей не повезло с жеребьевкой, она попала на лучшую команду – «Манчестер Юнайтед». И даже в этом случае ей удавалось доминировать, играть лучше во многих фазах.

Это еще молодая команда, которая значительно вырастет. Против «Барселоны» очень тяжело играть, я на собственной шкуре это прочувствовал.

Я слышал много хорошего о работе . Думаю, он надолго в этой команде», – заявил полузащитник «Севильи».